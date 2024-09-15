Зеленский после удара РФ по Харькову: Чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными решениями. ФОТО

Президент Владимир Зеленский после сегодняшнего удара РФ по многоэтажке в Харькове призвал мир помочь Украине в защите от российской военной авиации.

Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается спасательная операция в Харькове. Российский удар авиабомбами. Поврежден обычный жилой дом, многоэтажка. Между 9-м и 12-м этажами - пожар и завалы. На данный момент известно о почти 30 раненых, среди них дети. К спасению людей привлечены все службы. Спасибо каждому, кто помогает", - написал он.

Зеленский подчеркнул, что мир должен помочь защититься от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни украинцев.

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"Этот террор может быть остановлен. Но чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны. Эту войну может завершить справедливо только решимость. Именно решимость наиболее эффективно защищает от террора", - добавил президент.