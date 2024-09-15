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Зеленский после удара РФ по Харькову: Чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными решениями. ФОТО

Президент Владимир Зеленский после сегодняшнего удара РФ по многоэтажке в Харькове призвал мир помочь Украине в защите от российской военной авиации.

Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Удар РФ по Харкову 15 вересня

"Продолжается спасательная операция в Харькове. Российский удар авиабомбами. Поврежден обычный жилой дом, многоэтажка. Между 9-м и 12-м этажами - пожар и завалы. На данный момент известно о почти 30 раненых, среди них дети. К спасению людей привлечены все службы. Спасибо каждому, кто помогает", - написал он.

Удар РФ по Харкову 15 вересня

Зеленский подчеркнул, что мир должен помочь защититься от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни украинцев.

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"Этот террор может быть остановлен. Но чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны. Эту войну может завершить справедливо только решимость. Именно решимость наиболее эффективно защищает от террора", - добавил президент.

Зеленский Владимир (20493) Харьков (7516)


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Топ комментарии
+11
А что у тебя было, когда ты не стал принимать сильное решение, а просто призвал всех нас на шашлыки?
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15.09.2024 16:54
+9
Сильное решение- набрать полный рот асфальта и плюнуть им в сторону мааацквы.
А если не получается доплюнуть- хотя бы закрыть свой рот.
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15.09.2024 16:56
+8
цинічний підрахуй.
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15.09.2024 16:58
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Шо, ракети з асфальту виколупуватимеш?
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15.09.2024 16:50 Ответить
А что у тебя было, когда ты не стал принимать сильное решение, а просто призвал всех нас на шашлыки?
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15.09.2024 16:54 Ответить
"Щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями"...

"Щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними потужними моїми рішеннями" - Зе.
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15.09.2024 16:55 Ответить
Сильное решение- набрать полный рот асфальта и плюнуть им в сторону мааацквы.
А если не получается доплюнуть- хотя бы закрыть свой рот.
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15.09.2024 16:56 Ответить
цинічний підрахуй.
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15.09.2024 16:58 Ответить
Що не день день сурка
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15.09.2024 17:06 Ответить
Це гасло має мати місце у " Промовах та зверненнях... " Коли імпотент , то все можна " зробити " язиком.
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15.09.2024 17:12 Ответить
Війна уже триває 2,5роки,де наша ракетна прогама,розроблена при минулій владі?Наперед знаючи про позицію наших сцикливих партнерів,влада продовжує канючити надання далекобійної зброї,щоб потім було на кого перекласти відповідальність за свою бездіяльність і саботаж на користь ворога.
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15.09.2024 17:43 Ответить
Коли авантюристи стають елітою , у всіх починається собаче життя .

Це найкраще пояснення реальності навколо нас...
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15.09.2024 17:47 Ответить
о і я так кажу, потрібно готуватись до війни а не до шашликів ,при цьому розкрадаючи мільярди
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15.09.2024 17:57 Ответить
про яку саме рішучість де мова?
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15.09.2024 18:28 Ответить
Щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями.
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Смешное то, что эти слова адресованы не ему самому, ни ОП, ни своему правительству - а США, Великобритании и НАТО.
Сам же Зеленский как ссал, так и ссыт.
Он не может даже посадить откровенных воров и коррупционеров, которые воруют во время войны и которых он сам же назначил.
Зеленский скован страхом, что если он это сделает, то лишится поддержки этой прослойки и тем самым потеряет власть!
А других поучать - не мешки ворочать!
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15.09.2024 19:06 Ответить
Так прими, падло, хоть одно сильное решение в твоей никчемной жизни - уйди на хер! Может, хоть остатки Украины сохранятся!
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15.09.2024 19:22 Ответить
Віслюк,Звільни дерьмака.!!!
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16.09.2024 01:53 Ответить
Ти досі в памперсі шукаєш зустрічі з нелюдем!
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16.09.2024 09:19 Ответить
Грає дурник в кіношку, по пиз*ів, потер руки, ось і вся робота некчеми!
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16.09.2024 09:24 Ответить
Пора зеленському прийняти сильне рішення і застрелитись. Інакше ми в війні не переможемо. Це єдиний шлях.
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17.09.2024 13:51 Ответить
 
 