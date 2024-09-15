Оккупанту оторвало почти пол головы после попадания боеприпаса с украинского дрона. ВИДЕО 18+
Бойцы 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого в районе села Макеевка Луганской области точно атаковали российского захватчика и ликвидировали его.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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відірвана башка підара на другому плані
майстерність на першому
Шибко, курва, бігали... І що? Хіба їм то помогло?