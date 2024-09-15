Оккупанту оторвало почти пол головы после попадания боеприпаса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Бойцы 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого в районе села Макеевка Луганской области точно атаковали российского захватчика и ликвидировали его.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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