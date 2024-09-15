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Оккупанту оторвало почти пол головы после попадания боеприпаса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Бойцы 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого в районе села Макеевка Луганской области точно атаковали российского захватчика и ликвидировали его.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия использует ЗАЭС для размещения своих военных и как боеприпасный состав, - ЦНС

армия РФ (19365) ликвидация (3591) Отдельная президентская бригада (70)


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Топ комментарии
+22
Стосовно окупантів- в мене стійка психіка!
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15.09.2024 17:08
+19
половину битой лады чувак заработал честно

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15.09.2024 17:11
+16
Він взагалі нічого не втратив
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15.09.2024 17:15
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Та норм - приклеють - буде як новенькии
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15.09.2024 17:05 Ответить
Для цього їм спочатку потрібно знайти цілу дупу.
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15.09.2024 17:27 Ответить
Потрібно було накласти жгут, на шию
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25.09.2024 10:05 Ответить
Стосовно окупантів- в мене стійка психіка!
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15.09.2024 17:08 Ответить
і оператор дрона, молодець!!!!
відірвана башка підара на другому плані
майстерність на першому
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15.09.2024 21:05 Ответить
Падло прикидається, що дохлий. Орки і без голів живуть, правда не довго.
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15.09.2024 17:08 Ответить
половину битой лады чувак заработал честно

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15.09.2024 17:11 Ответить
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15.09.2024 21:31 Ответить
главно дєло щоб вуха залишились на залишку голови.
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15.09.2024 17:15 Ответить
Для чого?
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15.09.2024 17:40 Ответить
а хіба на концерті передбачений сінхронний переклад мовою жестів? Бо я, наприклад не уявляю, як показати "хатят лі рускіє вайни".
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15.09.2024 17:48 Ответить
Тю, так це ж простiше пареноi рiпки... Пiсля вибуху елдан кацапа буде перекошений, тому й гримаси корчити не прийдеться, просто , - легкий зекiвський кивок в сторону опонента-глядача, а здоровим пальцем провести по своiй глотцi i помахати влiво-вправо залишками голови, вуха при цьому будуть замiсть вентилятора ( у пеклi). Цi жести пересiчний зрозумiе в такий кшталт, мовляв, ей, ти, сiкiр башка хочеш?не?... Вам залишаеться помахати головою вверх -вниз, або лiво-право... Отже в такий кшталт можна обоюдно змикитити, що порозумiння е.
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15.09.2024 20:09 Ответить
Він взагалі нічого не втратив
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15.09.2024 17:15 Ответить
не прийшлось йому самому собі до голови гранату прикладать ))
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15.09.2024 17:17 Ответить
Та вони родяться безголовими а зверху відросток кудою жруть та матюкаються.
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15.09.2024 17:18 Ответить
На честь 20 річчя Сайту "Цензор.НЕТ" окупанту відірвало майже пів голови після влучання ********** з українського дрона.
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15.09.2024 17:19 Ответить
Скотчем або ізолєнтою, підмітає москаль дупу собі, ну, десь так..
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15.09.2024 17:29 Ответить
А для рузьгих - в чому різниця?
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15.09.2024 17:54 Ответить
Он и так жил всю жизнь вполголовы. Наши парни просто привели это к нужному знаменателю.
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15.09.2024 17:56 Ответить
Яка різниця півголови чи ціла якщо мізків все одно нема
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15.09.2024 18:11 Ответить
півтора землекопа )
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15.09.2024 18:24 Ответить
Мыслительная деятельность не пострадала
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15.09.2024 18:28 Ответить
Зато похмільний синдром не буде мучити .
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15.09.2024 18:28 Ответить
Як то кажуть - "Биліби мазгі - билоб сотрясєніє"...
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15.09.2024 18:30 Ответить
Порозкинув мізками...
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15.09.2024 19:07 Ответить
КаскоДер - тот, кто сдирает каски
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15.09.2024 21:29 Ответить

Шибко, курва, бігали... І що? Хіба їм то помогло?
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15.09.2024 23:19 Ответить
Хер на нього!
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16.09.2024 09:17 Ответить
 
 