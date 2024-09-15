Россия использует ЗАЭС для размещения своих военных и как склад боеприпасов, - ЦНС

Россия продолжает использовать территорию ЗАЭС для размещения личного состава своих войск и хранения боеприпасов и взрывчатых веществ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Украинскому подполью удалось подсчитать, что на территории оккупированной ЗАЭС размещены подразделения Росгвардии общей численностью до 1300 человек.

"В частности были идентифицированы подразделения ОМОН "Ахмат-1" (Грозный, ВОТ Чеченской Республики Ичкерия) и СОБР "Агат" (Пенза, РФ). Для маскировки часть оккупантов, заступает на дежурство использует форму военизированной охраны ЗАЭС, а не Росгвардии", - пишет ЦНС.

Кроме того, технические и подвальные помещения станции оккупанты используют для хранения стрелковых и артиллерийских боеприпасов, как для обеспечения контингента размещенного на станции, так и сил на смежных позициях.

ЦНС пишет, что вокруг города противник заложил более 20 минных полей, они огибают станцию и город и имеют общую протяженность около 6,5 км. В сопротивлении добавляют, что оккупанты до сих пор боятся возможного десантирования Сил обороны из Днепра.

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"Несмотря на визит миссии МАГАТЭ на этой неделе их маршрут был тщательно и заранее спланирован оккупантами. Учитывая проявленную любезность и объятия генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с российским руководством оккупированной АЭС, уже и не удивительно, что его команда в очередной раз не заметила значительного скопления российских войск и вооружения на территории атомной электростанции", - говорится в сообщении.

В сопротивлении добавили, что российские захватчики не впервые не предоставили специалистам МАГАТЭ доступа к западной части двух турбинных залов.

"Однако представительство организации лишь записало этот факт, и не вынесло никакого решения относительно представительства "Росатома", который управляет ЗАЭС", - пишет ЦНС.

Напомним, что 4 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вместе с экспертами Агентства посетил Запорожскую атомную электростанцию.

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