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Гендиректор МАГАТЭ Гросси съездил на Запорожскую АЭС и оценил ситуацию на градирне после пожара. ФОТОрепортаж

В среду, 4 сентября, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вместе с экспертами Агентства посетил Запорожскую атомную электростанцию. Это уже пятый визит Гросси на захваченную россиянами ЗАЭС с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Гендиректор МАГАТЭ рассказал, что прошло два года с тех пор, как агентство установило постоянное присутствие на Запорожской АЭС.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі з'їздив на Запорізьку АЕС та оцінив ситуацію на градирні після пожежі

Во время визита 4 сентября Гросси, в частности, побывал в градирне №1, в которой произошел пожар 11 августа.

"Во время моего 5-го визита на площадку мы с экспертами МАГАТЭ оценили ситуацию после пожара на градирне 11 августа и текущие работы на водяных насосах и хранилище топлива. Крайне важно, что Агентство продолжает свою работу", - рассказал глава МАГАТЭ.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі з'їздив на Запорізьку АЕС та оцінив ситуацію на градирні після пожежі

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі з'їздив на Запорізьку АЕС та оцінив ситуацію на градирні після пожежі

Кроме этого, Гросси сказал, что МАГАТЭ "остается непоколебимым в нашей миссии способствовать обеспечению ядерной безопасности на крупнейшем ядерном объекте Европы в условиях продолжающегося конфликта".

Он также показал фотоотчет со своей поездки на временно оккупированную ЗАЭС.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі з'їздив на Запорізьку АЕС та оцінив ситуацію на градирні після пожежі

Напомним, что 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси накануне его очередного визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС.

Пожар на Запорожской АЭС

Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС показатели по радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.

По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пожар на ЗАЭС прекратился утром 12 августа.

Также читайте: Безопасность Запорожской АЭС под угрозой: обстрелами повреждена одна из питающих станцию ​​воздушных линий, - "Энергоатом"

Автор: 

МАГАТЭ (391) Запорожская АЭС (704) Рафаэль Гросси (174)


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Рафае́ль Мар'я́но Гро́ссі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ісп. Rafael Mariano Grossi; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 29 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1961 1961 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%81 Буенос-Айрес , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Аргентина ) - аргентинський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 дипломат . Від 3 грудня 2019 року обіймає посаду генерального директора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97 Міжнародного агентства з атомної енергії . У 2013-2019 роках був послом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Аргентини в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F Австрії , а за сумісництвом у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Словенії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччині та міжнародних організаціях, розташованих у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C Відні .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%96#cite_note-auto-2 [2]

поясніть мені, як, дипломат балабол, може оцінити ситуацію на об'єкті атомної енергетики?
що, воно дивиться? обгоріли стіни, та пульт керування, з купою кнопок і тумблерів?
жахливий підсумок, керування планетою, лєваків соціалістів популістів пацифістів.
і це, ще далеко не кінець.
землю, ще чекає, війна проти ізраїля і війна в азії.
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04.09.2024 23:24
+12
Был там и каравай, и рюмки, и баня с девками - все там было. Для дорогого друга ничего не жалко, благодаря ему Росатом в шоколаде. ********...- (не хотел оскорбить геев)
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04.09.2024 23:35
+11
Видео его приезда. "Встреча старых друзей"... Не хватает только каравая с рюмкой.

https://x.com/i/status/1831384081457975624
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04.09.2024 23:10
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Правила форума Совет форумчан
Видео его приезда. "Встреча старых друзей"... Не хватает только каравая с рюмкой.

https://x.com/i/status/1831384081457975624
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04.09.2024 23:10 Ответить
..а також гармоні, лосося і бані. Плутонієвої.

"Пущай погрєєцца" (с)
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04.09.2024 23:28 Ответить
Кто дедушку кушает - тот его и танцует.
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04.09.2024 23:34 Ответить
Был там и каравай, и рюмки, и баня с девками - все там было. Для дорогого друга ничего не жалко, благодаря ему Росатом в шоколаде. ********...- (не хотел оскорбить геев)
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04.09.2024 23:35 Ответить
Він ще на окупованій ЗАЕС з кацапами лобизався,гидко це все.
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04.09.2024 23:12 Ответить
А шо толку ?
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04.09.2024 23:13 Ответить
Рафае́ль Мар'я́но Гро́ссі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ісп. Rafael Mariano Grossi; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 29 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1961 1961 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%81 Буенос-Айрес , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Аргентина ) - аргентинський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 дипломат . Від 3 грудня 2019 року обіймає посаду генерального директора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97 Міжнародного агентства з атомної енергії . У 2013-2019 роках був послом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Аргентини в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F Австрії , а за сумісництвом у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Словенії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччині та міжнародних організаціях, розташованих у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C Відні .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%96#cite_note-auto-2 [2]

поясніть мені, як, дипломат балабол, може оцінити ситуацію на об'єкті атомної енергетики?
що, воно дивиться? обгоріли стіни, та пульт керування, з купою кнопок і тумблерів?
жахливий підсумок, керування планетою, лєваків соціалістів популістів пацифістів.
і це, ще далеко не кінець.
землю, ще чекає, війна проти ізраїля і війна в азії.
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04.09.2024 23:24 Ответить
світом правлять дегенерати, тьху, гидота
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04.09.2024 23:29 Ответить
Тобто на заэс була пожежа - типу реальна загроза а воно поперлось на нашу де навіть диму не було? Яка ж в нас все-таки нікчемна та беззуба влада да за кожен такий крок треба кіпіш здіймати наче це кінець світу
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04.09.2024 23:33 Ответить
і чьо?
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04.09.2024 23:40 Ответить
Будь хто, хто хочь трохи розуміє що таке градирня і як вона працює, чудово знає що там горіти просто немає чому. Бетон, вода і залізні труби. Це навіть на фото видно де цей індюк лазить. Тому це не була пожежа. Це був умисний підпал сторонніх стягнутих туди речей з метою провокації. Враховуючи чорнючий дим і що казали очевидці, то були покришки. Але цей індюк інспектував пожежу... ага. Це всрате магате те саме що оон і червоний хрест.
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05.09.2024 01:30 Ответить
У відряджені був - був, добові отримав - отримав, з "друзями" зустрівся - зустрівся. Що ще потрібно, -працює мужик. Світ ******** на всю голову...
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05.09.2024 04:16 Ответить
Це Магате, як в свій час обсє, сліпоглухоніме на Донбасі, яке ручкалось з бойовиками, як з найкращими друзяками.
Пожежа на градирні? Чому не підпал? Чому там горіти, якби воно само зайнялось?
А так русня туди стягла всякий мотлох, підпалила, щоб потім видати фотки на весь світ, бо воно виглядало максимально кріпово з чорним димом
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05.09.2024 08:27 Ответить
 
 