Гендиректор МАГАТЭ Гросси съездил на Запорожскую АЭС и оценил ситуацию на градирне после пожара. ФОТОрепортаж

В среду, 4 сентября, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вместе с экспертами Агентства посетил Запорожскую атомную электростанцию. Это уже пятый визит Гросси на захваченную россиянами ЗАЭС с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Гендиректор МАГАТЭ рассказал, что прошло два года с тех пор, как агентство установило постоянное присутствие на Запорожской АЭС.

Во время визита 4 сентября Гросси, в частности, побывал в градирне №1, в которой произошел пожар 11 августа.

"Во время моего 5-го визита на площадку мы с экспертами МАГАТЭ оценили ситуацию после пожара на градирне 11 августа и текущие работы на водяных насосах и хранилище топлива. Крайне важно, что Агентство продолжает свою работу", - рассказал глава МАГАТЭ.

Кроме этого, Гросси сказал, что МАГАТЭ "остается непоколебимым в нашей миссии способствовать обеспечению ядерной безопасности на крупнейшем ядерном объекте Европы в условиях продолжающегося конфликта".

Он также показал фотоотчет со своей поездки на временно оккупированную ЗАЭС.

Напомним, что 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси накануне его очередного визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС.

Пожар на Запорожской АЭС

Вечером 11 августа начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что россияне устроили провокацию на оккупированной Запорожской АЭС - подожгли большое количество автомобильных шин.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пожар на оккупированной Запорожской АЭС показатели по радиации в норме. Он добавил, что Украина ожидает реакции мира и МАГАТЭ на событие.

По состоянию на 22:30 воскресенья, 11 августа, изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пожар на ЗАЭС прекратился утром 12 августа.

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