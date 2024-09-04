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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі з’їздив на Запорізьку АЕС та оцінив ситуацію на градирні після пожежі. ФОТОрепортаж

У середу, 4 вересня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі разом із експертами Агентства відвідав Запорізьку атомну електростанцію. Це вже п'ятий візит Гроссі на захоплену росіянами ЗАЕС від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Гендиректор МАГАТЕ розповів, що минуло два роки відтоді, як агентство встановило постійну присутність на Запорізькій АЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі з'їздив на Запорізьку АЕС та оцінив ситуацію на градирні після пожежі

Під час візиту 4 вересня Гроссі, зокрема, побував у градирні №1, у якій сталася пожежа 11 серпня. 

"Під час мого 5-го візиту на майданчик ми з експертами МАГАТЕ оцінили ситуацію після пожежі на градирні 11 серпня та поточні роботи на водяних насосах і сховищі палива. Вкрай важливо, що Агентство продовжує свою роботу", - розповів очільник МАГАТЕ.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі з'їздив на Запорізьку АЕС та оцінив ситуацію на градирні після пожежі

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі з'їздив на Запорізьку АЕС та оцінив ситуацію на градирні після пожежі

Крім цього, Гроссі сказав, що МАГАТЕ "залишається непохитним у нашій місії сприяти забезпеченню ядерної безпеки на найбільшому ядерному об’єкті Європи в умовах триваючого конфлікту".

Він також показав фотозвіт зі своєї поїздки до тимчасово окупованої ЗАЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі з'їздив на Запорізьку АЕС та оцінив ситуацію на градирні після пожежі

Нагадаємо, що 3 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі напередодні його чергового візиту на окуповану Росією Запорізьку АЕС.

Пожежа на Запорізькій АЕС

Ввечері 11 серпня начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі. Він додав, що Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.

Станом на 22:30 неділі, 11 серпня, змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пожежа на ЗАЕС припинилася зранку 12 серпня.

Читайте також: Для повернення Запорізької АЕС здійснюються політичні кроки, але їх недостатньо, - Зеленський

Автор: 

МАГАТЕ (714) Запорізька АЕС (1409) Гроссі Рафаель (292)


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Топ коментарі
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Рафае́ль Мар'я́но Гро́ссі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ісп. Rafael Mariano Grossi; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 29 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1961 1961 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%81 Буенос-Айрес , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Аргентина ) - аргентинський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 дипломат . Від 3 грудня 2019 року обіймає посаду генерального директора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97 Міжнародного агентства з атомної енергії . У 2013-2019 роках був послом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Аргентини в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F Австрії , а за сумісництвом у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Словенії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччині та міжнародних організаціях, розташованих у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C Відні .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%96#cite_note-auto-2 [2]

поясніть мені, як, дипломат балабол, може оцінити ситуацію на об'єкті атомної енергетики?
що, воно дивиться? обгоріли стіни, та пульт керування, з купою кнопок і тумблерів?
жахливий підсумок, керування планетою, лєваків соціалістів популістів пацифістів.
і це, ще далеко не кінець.
землю, ще чекає, війна проти ізраїля і війна в азії.
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04.09.2024 23:24
+12
Был там и каравай, и рюмки, и баня с девками - все там было. Для дорогого друга ничего не жалко, благодаря ему Росатом в шоколаде. ********...- (не хотел оскорбить геев)
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04.09.2024 23:35
+11
Видео его приезда. "Встреча старых друзей"... Не хватает только каравая с рюмкой.

https://x.com/i/status/1831384081457975624
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04.09.2024 23:10
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Видео его приезда. "Встреча старых друзей"... Не хватает только каравая с рюмкой.

https://x.com/i/status/1831384081457975624
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04.09.2024 23:10 Відповісти
..а також гармоні, лосося і бані. Плутонієвої.

"Пущай погрєєцца" (с)
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04.09.2024 23:28 Відповісти
Кто дедушку кушает - тот его и танцует.
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04.09.2024 23:34 Відповісти
Был там и каравай, и рюмки, и баня с девками - все там было. Для дорогого друга ничего не жалко, благодаря ему Росатом в шоколаде. ********...- (не хотел оскорбить геев)
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04.09.2024 23:35 Відповісти
Він ще на окупованій ЗАЕС з кацапами лобизався,гидко це все.
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04.09.2024 23:12 Відповісти
А шо толку ?
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04.09.2024 23:13 Відповісти
Рафае́ль Мар'я́но Гро́ссі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ісп. Rafael Mariano Grossi; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 29 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1961 1961 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%81 Буенос-Айрес , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Аргентина ) - аргентинський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 дипломат . Від 3 грудня 2019 року обіймає посаду генерального директора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97 Міжнародного агентства з атомної енергії . У 2013-2019 роках був послом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Аргентини в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F Австрії , а за сумісництвом у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Словенії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччині та міжнародних організаціях, розташованих у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C Відні .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%96#cite_note-auto-2 [2]

поясніть мені, як, дипломат балабол, може оцінити ситуацію на об'єкті атомної енергетики?
що, воно дивиться? обгоріли стіни, та пульт керування, з купою кнопок і тумблерів?
жахливий підсумок, керування планетою, лєваків соціалістів популістів пацифістів.
і це, ще далеко не кінець.
землю, ще чекає, війна проти ізраїля і війна в азії.
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04.09.2024 23:24 Відповісти
світом правлять дегенерати, тьху, гидота
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04.09.2024 23:29 Відповісти
Тобто на заэс була пожежа - типу реальна загроза а воно поперлось на нашу де навіть диму не було? Яка ж в нас все-таки нікчемна та беззуба влада да за кожен такий крок треба кіпіш здіймати наче це кінець світу
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04.09.2024 23:33 Відповісти
і чьо?
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04.09.2024 23:40 Відповісти
Будь хто, хто хочь трохи розуміє що таке градирня і як вона працює, чудово знає що там горіти просто немає чому. Бетон, вода і залізні труби. Це навіть на фото видно де цей індюк лазить. Тому це не була пожежа. Це був умисний підпал сторонніх стягнутих туди речей з метою провокації. Враховуючи чорнючий дим і що казали очевидці, то були покришки. Але цей індюк інспектував пожежу... ага. Це всрате магате те саме що оон і червоний хрест.
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05.09.2024 01:30 Відповісти
У відряджені був - був, добові отримав - отримав, з "друзями" зустрівся - зустрівся. Що ще потрібно, -працює мужик. Світ ******** на всю голову...
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05.09.2024 04:16 Відповісти
Це Магате, як в свій час обсє, сліпоглухоніме на Донбасі, яке ручкалось з бойовиками, як з найкращими друзяками.
Пожежа на градирні? Чому не підпал? Чому там горіти, якби воно само зайнялось?
А так русня туди стягла всякий мотлох, підпалила, щоб потім видати фотки на весь світ, бо воно виглядало максимально кріпово з чорним димом
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05.09.2024 08:27 Відповісти
 
 