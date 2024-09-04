Гендиректор МАГАТЕ Гроссі з’їздив на Запорізьку АЕС та оцінив ситуацію на градирні після пожежі. ФОТОрепортаж

У середу, 4 вересня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі разом із експертами Агентства відвідав Запорізьку атомну електростанцію. Це вже п'ятий візит Гроссі на захоплену росіянами ЗАЕС від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Гендиректор МАГАТЕ розповів, що минуло два роки відтоді, як агентство встановило постійну присутність на Запорізькій АЕС.

Під час візиту 4 вересня Гроссі, зокрема, побував у градирні №1, у якій сталася пожежа 11 серпня.

"Під час мого 5-го візиту на майданчик ми з експертами МАГАТЕ оцінили ситуацію після пожежі на градирні 11 серпня та поточні роботи на водяних насосах і сховищі палива. Вкрай важливо, що Агентство продовжує свою роботу", - розповів очільник МАГАТЕ.

Крім цього, Гроссі сказав, що МАГАТЕ "залишається непохитним у нашій місії сприяти забезпеченню ядерної безпеки на найбільшому ядерному об’єкті Європи в умовах триваючого конфлікту".

Він також показав фотозвіт зі своєї поїздки до тимчасово окупованої ЗАЕС.

Нагадаємо, що 3 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі напередодні його чергового візиту на окуповану Росією Запорізьку АЕС.

Пожежа на Запорізькій АЕС

Ввечері 11 серпня начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі. Він додав, що Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.

Станом на 22:30 неділі, 11 серпня, змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пожежа на ЗАЕС припинилася зранку 12 серпня.

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