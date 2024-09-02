Для повернення Запорізької АЕС здійснюються політичні кроки, але їх недостатньо, - Зеленський

Наразі Україна не має можливості повернути захоплену росіянами Запорізьку АЕС військовим шляхом. Для повернення під контроль України станції здійснюються політичні кроки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Запоріжжя, пише "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Однак, як зазначив глава держави, політичних кроків недостатньо для повернення контролю над Запорізькою АЕС.

"Щодо повернення ЗАЕС, то сьогодні є тільки політичні кроки і, на жаль, їх недостатньо, щоб станція повернулася під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію, і поки що, з точки зору поля бою, я не бачу таких можливостей, а ті, які, напевно, є, вони небезпечні. Тому ми вважаємо, що все ж таки політично треба повертати нашу станцію. Принаймні, на всіх майданчиках ми про це говоримо", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що питанням деокупації ЗАЕС займається гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Найближчим часом Гроссі відвідає Енергодар та Запорізьку АЕС. Після цього він має намір відвідати Київ.

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Також Зеленський розповів, що Україна працює над тим, щоб на ЗАЕС була ротація команди МАГАТЕ, оскільки це більш безпечно.

"Принаймні, ми з вами розуміємо інформацію. Може, не повністю, не 100%, але інформація є, що там відбувається, і контроль безпеки все ж таки там за МАГАТЕ на сьогодні. Я знаю, що він (Гросі, - ред.) має приїхати з деякими пропозиціями щодо посилення безпекового контролю, та ми будемо обговорювати наступні дії", - додав український лідер.

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