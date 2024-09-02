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Для повернення Запорізької АЕС здійснюються політичні кроки, але їх недостатньо, - Зеленський

заес

Наразі Україна не має можливості повернути захоплену росіянами Запорізьку АЕС військовим шляхом. Для повернення під контроль України станції здійснюються політичні кроки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Запоріжжя, пише "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Однак, як зазначив глава держави, політичних кроків недостатньо для повернення контролю над Запорізькою АЕС.

"Щодо повернення ЗАЕС, то сьогодні є тільки політичні кроки і, на жаль, їх недостатньо, щоб станція повернулася під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію, і поки що, з точки зору поля бою, я не бачу таких можливостей, а ті, які, напевно, є, вони небезпечні. Тому ми вважаємо, що все ж таки політично треба повертати нашу станцію. Принаймні, на всіх майданчиках ми про це говоримо", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що питанням деокупації ЗАЕС займається гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Найближчим часом Гроссі відвідає Енергодар та Запорізьку АЕС. Після цього він має намір відвідати Київ.

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Також Зеленський розповів, що Україна працює над тим, щоб на ЗАЕС була ротація команди МАГАТЕ, оскільки це більш безпечно.

"Принаймні, ми з вами розуміємо інформацію. Може, не повністю, не 100%, але інформація є, що там відбувається, і контроль безпеки все ж таки там за МАГАТЕ на сьогодні. Я знаю, що він (Гросі, - ред.) має приїхати з деякими пропозиціями щодо посилення безпекового контролю, та ми будемо обговорювати наступні дії", - додав український лідер.

Читайте також: Гендиректор МАГАТЕ Гроссі наступного тижня відвідає Київ та Запорізьку АЕС

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) деокупація (950) Запорізька АЕС (1404)


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Топ коментарі
+10
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадян, ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз та НАТО, демократією!

Все просрав, здав, ще й від корита тепер не відтягнеш!

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02.09.2024 18:02
+9
Для повернення під контроль України станції здійснюються політичні кроки

Мгм.
Політично-кроковий піззьож.
Звичайно, потужний.
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02.09.2024 17:42
+9
Що воно меле, обдовбався шаровим коксом чи що🤔🧐😁 От так взяв кацап і здриснув з ЗАЕС. У кацапа зуби, як в тигрової акули,- в три ряди і загнуті всередину ,- як щось вхопить,- хрін вирвеш назад, тільки можна вирвати шматок разом із зубами, а ще краще з щелепою та головою😁 Єрмака пора вже давно гнати, хлопченя явно не слідкує за дозуванням,- сипле шефові доріжки, як автостради,- прямо тобі велике коксівництво розгорнув, але тут вам не там, білий порошок не Тайд і тим більше не асфальт,- тут мірку таки треба знати😝😝😝😝😜
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02.09.2024 17:48
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Якби це була Курська АЕС, не сумнівайтеся, крутилися б усі і ООН і Магате..
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02.09.2024 17:39 Відповісти
З якого дива кацапам віддавати - сидять як собака на сіні
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02.09.2024 17:41 Відповісти
Для повернення під контроль України станції здійснюються політичні кроки

Мгм.
Політично-кроковий піззьож.
Звичайно, потужний.
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02.09.2024 17:42 Відповісти
Цьому Цицерону сценаристи-кварталісти прислали свіжі тексти.
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02.09.2024 17:42 Відповісти
Цюцерону...
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02.09.2024 19:59 Відповісти
Тобто - не робиться нічого... Тільки гудить пуста макітра псевдо-президента Зеленського.
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02.09.2024 17:44 Відповісти
Що воно меле, обдовбався шаровим коксом чи що🤔🧐😁 От так взяв кацап і здриснув з ЗАЕС. У кацапа зуби, як в тигрової акули,- в три ряди і загнуті всередину ,- як щось вхопить,- хрін вирвеш назад, тільки можна вирвати шматок разом із зубами, а ще краще з щелепою та головою😁 Єрмака пора вже давно гнати, хлопченя явно не слідкує за дозуванням,- сипле шефові доріжки, як автостради,- прямо тобі велике коксівництво розгорнув, але тут вам не там, білий порошок не Тайд і тим більше не асфальт,- тут мірку таки треба знати😝😝😝😝😜
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02.09.2024 17:48 Відповісти
хто це за просто так віддасть військовий трофей, тим більш такий цінний, який як яблучко в руки впав?!
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02.09.2024 17:52 Відповісти
Ой, нагадайте хто її здав
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02.09.2024 17:58 Відповісти
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадян, ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз та НАТО, демократією!

Все просрав, здав, ще й від корита тепер не відтягнеш!

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02.09.2024 18:02 Відповісти
а якби той ударний кулак кинули не на курщину, а на звільнення ЗАЕС ?
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02.09.2024 18:03 Відповісти
Ну а чого досі цільохонькі підстанції навколо Курської АЕС?
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02.09.2024 18:08 Відповісти
Зате 'суджа наша''. Йди, йди вже 'шолупєнь зелена''!
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02.09.2024 18:11 Відповісти
не для того ти,зрадник,здав ЗАЕС,як і весь південь,щоб повертати,та ще й політичним шляхом,в якому ти ні хрена не петраєш! Політик грьобаний!
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02.09.2024 18:14 Відповісти
Переклад: киздять і киздять з вумним виглядом
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02.09.2024 18:29 Відповісти
Тимчасово окупований український Крим вже 10 років як політичним шляхом повертають, і шо є які повертання . А тепер ще й 20 % нашої рідної але окупованої кацапами української землі будем теж як і Крим політично повертати і мабуть століттями?
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02.09.2024 19:01 Відповісти
******* зелений підор, зате кроків,які ти вжив напередодні великої війни, було достатньо, аби кацапи захопили станцію!!
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02.09.2024 19:11 Відповісти
Для повернення Запорізької АЕС здійснюються два політичні кроки наліво, два направо, крок вперед і два назад.
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02.09.2024 19:34 Відповісти
така сама доля чекає Запоріжську атомну.як і захисників !"Азову" ((("зелені " політичні кроки,-здача національних інтересів України,разом з підкуйловником з МАГАТЕ Гросі
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02.09.2024 19:56 Відповісти
 
 