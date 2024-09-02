Для возвращения Запорожской АЭС предпринимаются политические шаги, но их недостаточно, - Зеленский

Сейчас Украина не имеет возможности вернуть захваченную россиянами Запорожскую АЭС военным путем. Для возвращения под контроль Украины станции осуществляются политические шаги.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Запорожье, пишет "Укрінформ", информирует Цензор.НЕТ.

Однако, как отметил глава государства, политических шагов недостаточно для возвращения контроля над Запорожской АЭС.

"Относительно возвращения ЗАЭС, то сегодня есть только политические шаги и, к сожалению, их недостаточно, чтобы станция вернулась под наш контроль. Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию, и пока, с точки зрения поля боя, я не вижу таких возможностей, а те, которые, наверное, есть, они опасны. Поэтому мы считаем, что все же политически надо возвращать нашу станцию. По крайней мере, на всех площадках мы об этом говорим", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что вопросом деоккупации ЗАЭС занимается гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. В ближайшее время Гросси посетит Энергодар и Запорожскую АЭС. После этого он намерен посетить Киев.

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Также Зеленский рассказал, что Украина работает над тем, чтобы на ЗАЭС была ротация команды МАГАТЭ, поскольку это более безопасно.

"По крайней мере, мы с вами понимаем информацию. Может, не полностью, не 100%, но информация есть, что там происходит, и контроль безопасности все же там за МАГАТЭ на сегодня. Я знаю, что он (Гроси, - ред.) должен приехать с некоторыми предложениями по усилению контроля безопасности, и мы будем обсуждать следующие действия", - добавил украинский лидер.

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