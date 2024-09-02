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Новости
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Для возвращения Запорожской АЭС предпринимаются политические шаги, но их недостаточно, - Зеленский

заес

Сейчас Украина не имеет возможности вернуть захваченную россиянами Запорожскую АЭС военным путем. Для возвращения под контроль Украины станции осуществляются политические шаги.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Запорожье, пишет "Укрінформ", информирует Цензор.НЕТ.

Однако, как отметил глава государства, политических шагов недостаточно для возвращения контроля над Запорожской АЭС.

"Относительно возвращения ЗАЭС, то сегодня есть только политические шаги и, к сожалению, их недостаточно, чтобы станция вернулась под наш контроль. Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию, и пока, с точки зрения поля боя, я не вижу таких возможностей, а те, которые, наверное, есть, они опасны. Поэтому мы считаем, что все же политически надо возвращать нашу станцию. По крайней мере, на всех площадках мы об этом говорим", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что вопросом деоккупации ЗАЭС занимается гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. В ближайшее время Гросси посетит Энергодар и Запорожскую АЭС. После этого он намерен посетить Киев.

Также читайте: Гендиректор МАГАТЭ Гросси на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую АЭС

Также Зеленский рассказал, что Украина работает над тем, чтобы на ЗАЭС была ротация команды МАГАТЭ, поскольку это более безопасно.

"По крайней мере, мы с вами понимаем информацию. Может, не полностью, не 100%, но информация есть, что там происходит, и контроль безопасности все же там за МАГАТЭ на сегодня. Я знаю, что он (Гроси, - ред.) должен приехать с некоторыми предложениями по усилению контроля безопасности, и мы будем обсуждать следующие действия", - добавил украинский лидер.

Читайте: Обесточение линии электропередач ЗАЭС произошло в результате военной активности в регионе, - МАГАТЭ

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) деоккупация (847) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+10
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадян, ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз та НАТО, демократією!

Все просрав, здав, ще й від корита тепер не відтягнеш!

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02.09.2024 18:02
+9
Для повернення під контроль України станції здійснюються політичні кроки

Мгм.
Політично-кроковий піззьож.
Звичайно, потужний.
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02.09.2024 17:42
+9
Що воно меле, обдовбався шаровим коксом чи що🤔🧐😁 От так взяв кацап і здриснув з ЗАЕС. У кацапа зуби, як в тигрової акули,- в три ряди і загнуті всередину ,- як щось вхопить,- хрін вирвеш назад, тільки можна вирвати шматок разом із зубами, а ще краще з щелепою та головою😁 Єрмака пора вже давно гнати, хлопченя явно не слідкує за дозуванням,- сипле шефові доріжки, як автостради,- прямо тобі велике коксівництво розгорнув, але тут вам не там, білий порошок не Тайд і тим більше не асфальт,- тут мірку таки треба знати😝😝😝😝😜
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02.09.2024 17:48
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Якби це була Курська АЕС, не сумнівайтеся, крутилися б усі і ООН і Магате..
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02.09.2024 17:39 Ответить
З якого дива кацапам віддавати - сидять як собака на сіні
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02.09.2024 17:41 Ответить
Для повернення під контроль України станції здійснюються політичні кроки

Мгм.
Політично-кроковий піззьож.
Звичайно, потужний.
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02.09.2024 17:42 Ответить
Цьому Цицерону сценаристи-кварталісти прислали свіжі тексти.
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02.09.2024 17:42 Ответить
Цюцерону...
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02.09.2024 19:59 Ответить
Тобто - не робиться нічого... Тільки гудить пуста макітра псевдо-президента Зеленського.
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02.09.2024 17:44 Ответить
Що воно меле, обдовбався шаровим коксом чи що🤔🧐😁 От так взяв кацап і здриснув з ЗАЕС. У кацапа зуби, як в тигрової акули,- в три ряди і загнуті всередину ,- як щось вхопить,- хрін вирвеш назад, тільки можна вирвати шматок разом із зубами, а ще краще з щелепою та головою😁 Єрмака пора вже давно гнати, хлопченя явно не слідкує за дозуванням,- сипле шефові доріжки, як автостради,- прямо тобі велике коксівництво розгорнув, але тут вам не там, білий порошок не Тайд і тим більше не асфальт,- тут мірку таки треба знати😝😝😝😝😜
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02.09.2024 17:48 Ответить
хто це за просто так віддасть військовий трофей, тим більш такий цінний, який як яблучко в руки впав?!
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02.09.2024 17:52 Ответить
Ой, нагадайте хто її здав
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02.09.2024 17:58 Ответить
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадян, ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз та НАТО, демократією!

Все просрав, здав, ще й від корита тепер не відтягнеш!

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02.09.2024 18:02 Ответить
а якби той ударний кулак кинули не на курщину, а на звільнення ЗАЕС ?
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02.09.2024 18:03 Ответить
Ну а чого досі цільохонькі підстанції навколо Курської АЕС?
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02.09.2024 18:08 Ответить
Зате 'суджа наша''. Йди, йди вже 'шолупєнь зелена''!
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02.09.2024 18:11 Ответить
не для того ти,зрадник,здав ЗАЕС,як і весь південь,щоб повертати,та ще й політичним шляхом,в якому ти ні хрена не петраєш! Політик грьобаний!
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02.09.2024 18:14 Ответить
Переклад: киздять і киздять з вумним виглядом
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02.09.2024 18:29 Ответить
Тимчасово окупований український Крим вже 10 років як політичним шляхом повертають, і шо є які повертання . А тепер ще й 20 % нашої рідної але окупованої кацапами української землі будем теж як і Крим політично повертати і мабуть століттями?
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02.09.2024 19:01 Ответить
******* зелений підор, зате кроків,які ти вжив напередодні великої війни, було достатньо, аби кацапи захопили станцію!!
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02.09.2024 19:11 Ответить
Для повернення Запорізької АЕС здійснюються два політичні кроки наліво, два направо, крок вперед і два назад.
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02.09.2024 19:34 Ответить
така сама доля чекає Запоріжську атомну.як і захисників !"Азову" ((("зелені " політичні кроки,-здача національних інтересів України,разом з підкуйловником з МАГАТЕ Гросі
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02.09.2024 19:56 Ответить
 
 