Гендиректор МАГАТЭ Гросси на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Украину для проведения переговоров на высоком уровне и оценки развития событий на Запорожской атомной электростанции, где ядерная безопасность остается нестабильной", - говорится в сообщении пресс-службы.

В агентстве отметили, что это будет уже пятый раз, когда Гросси пересечет линию фронта, чтобы получить доступ к ЗАЭС после того, как в сентябре 2022 года он создал постоянное присутствие МАГАТЭ на площадке для мониторинга ядерной безопасности. В целом это будет уже десятый визит главы МАГАТЭ в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

"Мое послание было громким и четким на протяжении всей этой трагической войны: ядерной аварии нужно избежать любой ценой, а ядерную электростанцию никогда нельзя атаковать. Последствия могут быть катастрофическими", - подчеркнул Гросси.

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