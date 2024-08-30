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Гендиректор МАГАТЭ Гросси на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую АЭС

гроссі

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Украину для проведения переговоров на высоком уровне и оценки развития событий на Запорожской атомной электростанции, где ядерная безопасность остается нестабильной", - говорится в сообщении пресс-службы.

В агентстве отметили, что это будет уже пятый раз, когда Гросси пересечет линию фронта, чтобы получить доступ к ЗАЭС после того, как в сентябре 2022 года он создал постоянное присутствие МАГАТЭ на площадке для мониторинга ядерной безопасности. В целом это будет уже десятый визит главы МАГАТЭ в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

"Мое послание было громким и четким на протяжении всей этой трагической войны: ядерной аварии нужно избежать любой ценой, а ядерную электростанцию никогда нельзя атаковать. Последствия могут быть катастрофическими", - подчеркнул Гросси.

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Автор: 

МАГАТЭ (388) Запорожская АЭС (702) Рафаэль Гросси (172)


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Дорогою на Курську АЕС?
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29.08.2024 23:59 Ответить
Гендиректор МАГАТЕ поскакав на ху@ путіна і провів операцію прикриття,в Курчатові,під час масованого удару по Україні,а тепер ця кремлівська потаскуха яким лицем пхається в Київ?
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30.08.2024 00:08 Ответить
Ясна. Значить тривог не буде, бо каци не сміють. І електрики не буде - будуть демонструвати енергетичну кризу..
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30.08.2024 00:09 Ответить
Болтается как гавно в проруби....
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30.08.2024 05:47 Ответить
 
 