Гендиректор МАГАТЭ Гросси предупреждает о риске ядерного инцидента на Курской АЭС
Председатель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во главе миссии Агентства посетил Курскую атомную электростанцию в России и заявил, что станция эксплуатируется в режиме, "очень близком к нормальному".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом он сказал на пресс-конференции.
"В районе Курской АЭС действительно была опасность ядерного инцидента. Я принял предложение Владимира Путина посетить станцию, поскольку МАГАТЭ является международной организацией, которая по всему миру отвечает за обеспечение режима ядерной и энергетической безопасности атомных объектов", - сказал глава МАГАТЭ.
По словам Гросси, реакторы на Курской АЭС типа РБМК по своей конструкции не имеют защитной оболочки, которой оборудованы безопасные реакторы, - активная зона реактора расположена фактически в обычном здании.
Он подчеркнул, что МАГАТЭ хочет "предотвратить удар по Курской АЭС".
"Целью моего приезда было лично оценить ситуацию на Курской АЭС, и совместно с российскими коллегами найти какое-то решение сложившейся ситуации. Исходя из того, что мне удалось увидеть сегодня на станции, я могу сказать, что станция эксплуатируется в режиме, очень близком к нормальному", - сказал Гросси.
Также глава МАГАТЭ отметил, что "видел на станции следы атак дронов".
"Я как гендиректор серьезно отношусь к вопросу, если он касается того, в кого надо тыкать пальцем и обвинять. Но могу сказать одно - мы рассматриваем это в контексте этой войны", - сказал он.
Гросси также отметил, что неправильно сравнивать Чернобыльскую и Курскую АЭС.
"На территории Курской АЭС действительно такой же реактор без защиты. В случае попадания в активную зону сложно сказать, будет ли ситуация такого же масштаба, как во время Чернобыльской аварии. Чтобы предотвратить ядерную катастрофу, надо учитывать 5 принципов сформированных МАГАТЭ", - сказал глава Агентства.
Гросси добавил, что на следующей неделе будет в Украине, а затем снова приедет в Россию.
"С господином Зеленским мы будем говорить о ситуации на ЗАЭС. А также о присутствии МАГАТЭ на других ядерных объектах", - сказал Гросси.
Ранее, председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявлял, что намерен посетить Курскую атомную электростанцию в России 27 августа.
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мавпа з ядерною бомбою - це небезпечно
"За словами Гроссі, реактори на Курській АЕС типу РВПК за своєю конструкцією не мають захисної оболонки, якою обладнані безпечні реактори, - активна зона реактора розташована фактично у звичайній будівлі". Джерело:
Краще перестань співпрацювати з раше6.
Ось така херня малята!!
В 1901 році мін.фінансів Вітте доповідав Миколі ІІ, про великі витрати на європейських політиків і чиновників, то відповідь була ідеальна, навіть для нашого часу: "При потребі будемо платити в десять раз більше, зате в очах Європи ми майже безгрішні і вона нічого не побачить".
Пару тижнів тому таке й сталося на ЗАЕС.
без образ
та пиши мовою, чи ти сам той кацап? 😁
Це те, що він мав зробити.
Але не зробив... Чому?
Навіщо Україна в тому смердючому МАГАТЕ?! Чи може ми тим самим підтримуємо таку політику?!