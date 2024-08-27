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Гендиректор МАГАТЭ Гросси предупреждает о риске ядерного инцидента на Курской АЭС

Гроссі на Курській АЕС

Председатель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во главе миссии Агентства посетил Курскую атомную электростанцию в России и заявил, что станция эксплуатируется в режиме, "очень близком к нормальному".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом он сказал на пресс-конференции.

"В районе Курской АЭС действительно была опасность ядерного инцидента. Я принял предложение Владимира Путина посетить станцию, поскольку МАГАТЭ является международной организацией, которая по всему миру отвечает за обеспечение режима ядерной и энергетической безопасности атомных объектов", - сказал глава МАГАТЭ.

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По словам Гросси, реакторы на Курской АЭС типа РБМК по своей конструкции не имеют защитной оболочки, которой оборудованы безопасные реакторы, - активная зона реактора расположена фактически в обычном здании.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ хочет "предотвратить удар по Курской АЭС".

"Целью моего приезда было лично оценить ситуацию на Курской АЭС, и совместно с российскими коллегами найти какое-то решение сложившейся ситуации. Исходя из того, что мне удалось увидеть сегодня на станции, я могу сказать, что станция эксплуатируется в режиме, очень близком к нормальному", - сказал Гросси.

Также глава МАГАТЭ отметил, что "видел на станции следы атак дронов".

Также читайте: Глава МАГАТЭ Гросси планирует посетить Курскую АЭС и Киев

"Я как гендиректор серьезно отношусь к вопросу, если он касается того, в кого надо тыкать пальцем и обвинять. Но могу сказать одно - мы рассматриваем это в контексте этой войны", - сказал он.

Гросси также отметил, что неправильно сравнивать Чернобыльскую и Курскую АЭС.

"На территории Курской АЭС действительно такой же реактор без защиты. В случае попадания в активную зону сложно сказать, будет ли ситуация такого же масштаба, как во время Чернобыльской аварии. Чтобы предотвратить ядерную катастрофу, надо учитывать 5 принципов сформированных МАГАТЭ", - сказал глава Агентства.

Гросси добавил, что на следующей неделе будет в Украине, а затем снова приедет в Россию.

"С господином Зеленским мы будем говорить о ситуации на ЗАЭС. А также о присутствии МАГАТЭ на других ядерных объектах", - сказал Гросси.

Ранее, председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявлял, что намерен посетить Курскую атомную электростанцию в России 27 августа.

Автор: 

АЭС (542) МАГАТЭ (388) Рафаэль Гросси (172) Курск (1085)


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Топ комментарии
+49
Та ти шо? а на Запорізькій то таке х*йня якась, так Гросся?
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27.08.2024 20:27
+44
Чмо на подсосе у Путина
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27.08.2024 20:26
+29
Единственное что может угрожать КАЭС - это русня
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27.08.2024 20:29
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Чмо на подсосе у Путина
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27.08.2024 20:26 Ответить
Якщо "росатом" на території своєї росії НЕ ЗДАТЕН конролювати ядерні об'єкти - відібрати у нього ліцензії та закрити ВСІ ядерні станції в росії.
мавпа з ядерною бомбою - це небезпечно
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28.08.2024 12:36 Ответить
Та ти шо? а на Запорізькій то таке х*йня якась, так Гросся?
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27.08.2024 20:27 Ответить
ця двонога херня класичний комуняка. почитайте його біографію. як всі ліваки - продажне, нагле і підступне.
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27.08.2024 20:53 Ответить
Да там нема ніякого інциденту вже третій рік !
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27.08.2024 20:58 Ответить
Я так собі думаю, що Гроссі побачив оту Курську атомну, і у нього волосся дибки стало. Бо Запорізька захищена так, що встоїть проти невеликої атомної бомби, а в Курській реактори працюють у кволій халупі, що її ручна граната звалить. Гроссі, мабуть, і уявити собі не міг, що атомна станція на рашці може бути нічим і ніяк не захищена. Отож і б'є крилами. Бо кому ж заманеться отримати ще один Чорнобиль в центрі Європи?!
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28.08.2024 08:26 Ответить
Сумщина, Харькiвщина напряглись...
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28.08.2024 10:31 Ответить
Не володієш українською, то ж і не намагайся зійти за українку, путінська ботяра
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28.08.2024 11:33 Ответить
Як буде украiнською ХАМЛО? 🤔😏
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28.08.2024 18:08 Ответить
Як "mb cat" міг "не знати" конструкцію хоч якоїсь АЕС на Московії (т.з. "роССии") якщо Росатом є членом МАГАТЕ і інспекції міжнародними фахівцями цих об'єктів є обов'язковою складовою зобов'язань будь якої організації що входить до його складу?! Тож усі ці висловлювання Гроссі є нічим іним як спробою залякування Заходу якимись діями ЗСУ на Курщині аби примусити Україну припинити свої військові дії там. Саме для цього )(уйло (воно ж путін) цю падлюку і закликало і сплатило за це чималі гроші цьому покидьку!!!
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28.08.2024 11:37 Ответить
гросі простою мовою сказав - "росатом - імпотент" - треба закрити всі атомні станції на росії.
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28.08.2024 12:38 Ответить
Я просто уважно прочитала статтю, на коменти під якою відповідаю:

"За словами Гроссі, реактори на Курській АЕС типу РВПК за своєю конструкцією не мають захисної оболонки, якою обладнані безпечні реактори, - активна зона реактора розташована фактично у звичайній будівлі". Джерело:
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28.08.2024 14:51 Ответить
Гроссі стане на захист Курськоі АЕС?
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27.08.2024 20:28 Ответить
Закриє груддю кожен реактор.
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27.08.2024 20:36 Ответить
Единственное что может угрожать КАЭС - это русня
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27.08.2024 20:29 Ответить
Ні, щоб прямо сказати, АЕС настільки стара, що її потрібно було закрити 10 років тому і крапка.
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27.08.2024 20:29 Ответить
вона настільки стара, що навіть два блоки не стали добудовувать, і будівництво їх закинули., і зараз там працюють тільки два блоки на дрєвніх РБМК-1000.
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27.08.2024 20:42 Ответить
з 1973 р. по теперішній час
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27.08.2024 20:47 Ответить
ну дык, меняемось???
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27.08.2024 20:30 Ответить
"спільно з російськими колегами знайти якесь рішення ситуації, що склалася" Джерело: Насправді воно настільки просте і очевидне, що той х...есоссі, навіть не уявляє або сциклово не хоче говорити.
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27.08.2024 20:31 Ответить
кацапам прийшлось розїбашить декілька дронів об бетонні будівлі. Викопати якісні воронки від авіабомб до приїзду гроссі не встигли.
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27.08.2024 20:31 Ответить
Ой,знав би ху...ло,який цей захід імпотентний,то почав би війну точно не з України.
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27.08.2024 20:36 Ответить
Щє один тєрпіла
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27.08.2024 20:37 Ответить
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27.08.2024 20:40 Ответить
Ваше МАГАТЕ, ООН и прочие организации ни на что не способны....
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27.08.2024 20:41 Ответить
звичайний "попереджальщик", де ти с.ка був, коли ЗАЄС і ЧАЄС окупували
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27.08.2024 20:41 Ответить
уся надія на ЗСУ, прийдуть та наведуть лад на КАЕС
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27.08.2024 20:44 Ответить
Знайшов собі новий привід велииикої стурбованості. Турботливий ти наш.
Краще перестань співпрацювати з раше6.
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27.08.2024 20:49 Ответить
Такой же пустой безсмысленный болтун и клоун, аналог Гуттериша
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27.08.2024 20:50 Ответить
Та скоріше б!!!
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27.08.2024 20:52 Ответить
На Запорізькій АЕС, він так не хвилювався, в МАГЕТЕ, були лише десь там, глибоко захвильовані з 2014 року !!!…
Ось така херня малята!!
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27.08.2024 20:56 Ответить
Що МАГАТЕ, що Червоний Хрест хворі на вибіркове бачення. Буха русня на ЗАЕС це нормально, а дрон за сотню км. від КуАЕС страшна загроза. Все вирішують гроші.
В 1901 році мін.фінансів Вітте доповідав Миколі ІІ, про великі витрати на європейських політиків і чиновників, то відповідь була ідеальна, навіть для нашого часу: "При потребі будемо платити в десять раз більше, зате в очах Європи ми майже безгрішні і вона нічого не побачить".
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27.08.2024 20:59 Ответить
То нехай зупиняють ці реактори, притримуючись правил безпеки!
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27.08.2024 21:08 Ответить
Всі тебе, і таких як ти, на ху% бачили.
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27.08.2024 21:10 Ответить
Уся ця срань, що могете, що оон, що черхрін та інші, вже давно скомпрометували себе і користі від них 0!
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27.08.2024 21:24 Ответить
Грося, краще стуль дзюбок. Ну так, щоб публіка не ржала з тебе...
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27.08.2024 21:25 Ответить
А як щось і станеться, екс-перди МАГАТЕ завжди зможуть визнати причиною інциденту самозапалення води у басейні градірні. Вода ж така легкозаймиста.
Пару тижнів тому таке й сталося на ЗАЕС.
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27.08.2024 21:51 Ответить
вода після електролізу й насправді може вибухнути 😁
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28.08.2024 10:56 Ответить
А де саме та вода після електролізу, .....у градирні?! Ти "Дима Л" дізнайся спочатку що таке градирня, як вона влаштована аби не виставляти себе на посміховисько із "електролізом"!!!
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28.08.2024 11:31 Ответить
ти Вітя спочатку почитай "класиків гумору", бо я бачу ти зовсім тугий щодо жартів 😁
без образ
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28.08.2024 11:53 Ответить
Гроccі, йди до Лі ****
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27.08.2024 22:10 Ответить
Гроссі свистить за гроші Путіна, але питання, з якою метою і для кого цей кацапський свист транслює Цензор.
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28.08.2024 10:00 Ответить
шоб знали про гівно
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28.08.2024 10:42 Ответить
Для копрофагов должны бьть отдельные сайты, это новостной для нормальных людей и адекватных новостей, не кацапских фейков.
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28.08.2024 13:17 Ответить
так це фейк чи ні? я не розумію
та пиши мовою, чи ти сам той кацап? 😁
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28.08.2024 14:59 Ответить
https://www.dialog.ua/ukr/russia/300568_1724832479
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28.08.2024 15:18 Ответить
Треба однозначно займати нам ту АЕС і переключати її на Україну. В московитів половина європейської найбільш розвиненої частини економіки відвалиться.
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28.08.2024 10:09 Ответить
Щось за 2.5 роки війни він не розповідав чогось подібного про ЗАЕС. Мабуть за дорого заплатив путлер цьому "чесному європейцю", щоб у нього не виникало сумнівів про "найкращі наміри" орди стосовно ЗАЕС.
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28.08.2024 10:10 Ответить
він не запропонував заглушити станцію - щоб зняти ризики?
Це те, що він мав зробити.
Але не зробив... Чому?
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28.08.2024 10:35 Ответить
Риторичне питання до тих, ХТО ЗВИК ОТРИМУВАТИ ГРОЩІ І НІ ЗА ЩО НЕ ВІДПОВІДАТИ, а спроможний лише висловлювати "занепокоєння" та розповсюджувати будь яку брехню за відповідну оплату!!!
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28.08.2024 11:29 Ответить
По перше - МАГАТЕ ні за що не відповідає, тож не варто Гроссі брехати, а спроможне лише висловлювати "занепокоєність"! По друге, якщо він сповіщає що "У районі Курської АЕС справді була небезпека ядерного інциденту.", то нехай сповістить у чому саме вона полягала ця "небезпека", з чиєго боку, і як він її "відвернув", що зробив для цього???!!! Гроссі просто блазень котрий співає під дудку того хто йому платить гроші не соромлячись нічого. То хто саме збирався "наносити удар" по цій станції і що саме ти брехло можеш привести для доказу своїх побрехеньок, мудак???!!!
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28.08.2024 11:27 Ответить
Це не гроссі, ( великий у перекладі з італ.), а маленьке ************* ліліпутоподібне чмо!
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28.08.2024 11:38 Ответить
Грося пнх!
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28.08.2024 12:16 Ответить
Якщо цей проросійський, комуняцький путініст-Гроссі попереджає про ризик ядерного інциденту на Курській АЕС, то все ясно!!! Кацапи вирішили самі вчинити на атомній станції провокацію, у всьому звинуватити Україну та США і нанести, як було лукашом-бульбашом озвучено в інтервю, привінтивний ядерний удар. Лукаш про таке сказав; "...всі червоні кнопки вже натиснуто, залишилось натиснути лише останньою червону кнопку". Так хто і коли це зробить?! До чого готуватись Народу України?! МАГАТЕ на боц рашки-терориста. Вони відмажуть її від усього. Ситуація з пожежею на Запорізькій АЕС про все показала, хто в цьому світі є хто.
Навіщо Україна в тому смердючому МАГАТЕ?! Чи може ми тим самим підтримуємо таку політику?!
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28.08.2024 12:29 Ответить
Всі так звані "міжнародні організації" до самої задниці. То чим то МАГАТЕ краще? Такий самий непотріб із таким самим "керівником".
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28.08.2024 12:36 Ответить
а на запоріжській як бу то сліпоту підхватив?
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28.08.2024 13:00 Ответить
 
 