Гендиректор МАГАТЭ Гросси предупреждает о риске ядерного инцидента на Курской АЭС

Председатель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во главе миссии Агентства посетил Курскую атомную электростанцию в России и заявил, что станция эксплуатируется в режиме, "очень близком к нормальному".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом он сказал на пресс-конференции.

"В районе Курской АЭС действительно была опасность ядерного инцидента. Я принял предложение Владимира Путина посетить станцию, поскольку МАГАТЭ является международной организацией, которая по всему миру отвечает за обеспечение режима ядерной и энергетической безопасности атомных объектов", - сказал глава МАГАТЭ.

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По словам Гросси, реакторы на Курской АЭС типа РБМК по своей конструкции не имеют защитной оболочки, которой оборудованы безопасные реакторы, - активная зона реактора расположена фактически в обычном здании.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ хочет "предотвратить удар по Курской АЭС".

"Целью моего приезда было лично оценить ситуацию на Курской АЭС, и совместно с российскими коллегами найти какое-то решение сложившейся ситуации. Исходя из того, что мне удалось увидеть сегодня на станции, я могу сказать, что станция эксплуатируется в режиме, очень близком к нормальному", - сказал Гросси.

Также глава МАГАТЭ отметил, что "видел на станции следы атак дронов".

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"Я как гендиректор серьезно отношусь к вопросу, если он касается того, в кого надо тыкать пальцем и обвинять. Но могу сказать одно - мы рассматриваем это в контексте этой войны", - сказал он.

Гросси также отметил, что неправильно сравнивать Чернобыльскую и Курскую АЭС.

"На территории Курской АЭС действительно такой же реактор без защиты. В случае попадания в активную зону сложно сказать, будет ли ситуация такого же масштаба, как во время Чернобыльской аварии. Чтобы предотвратить ядерную катастрофу, надо учитывать 5 принципов сформированных МАГАТЭ", - сказал глава Агентства.

Гросси добавил, что на следующей неделе будет в Украине, а затем снова приедет в Россию.

"С господином Зеленским мы будем говорить о ситуации на ЗАЭС. А также о присутствии МАГАТЭ на других ядерных объектах", - сказал Гросси.

Ранее, председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявлял, что намерен посетить Курскую атомную электростанцию в России 27 августа.