Гендиректор МАГАТЕ Гроссі попереджає про ризик ядерного інциденту на Курській АЕС

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі на чолі місії Агентства відвідав Курську атомну електростанцію в Росії та заявив, що станція експлуатується в режимі, "дуже близькому до нормального".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це він сказав на пресконференції.

"У районі Курської АЕС справді була небезпека ядерного інциденту. Я прийняв пропозицію Володимира Путіна відвідати станцію, оскільки МАГАТЕ є міжнародною організацією, яка по всьому світу відповідає за забезпечення режиму ядерної та енергетичної безпеки атомних об'єктів", - сказав очільник МАГАТЕ.

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За словами Гроссі, реактори на Курській АЕС типу РВПК за своєю конструкцією не мають захисної оболонки, якою обладнані безпечні реактори, - активна зона реактора розташована фактично у звичайній будівлі.

Він наголосив, що МАГАТЕ хоче "запобігти удару по Курській АЕС".

"Метою мого приїзду було особисто оцінити ситуацію на Курській АЕС, і спільно з російськими колегами знайти якесь рішення ситуації, що склалася. Виходячи з того, що мені вдалося побачити сьогодні на станції, я можу сказати, що станція експлуатується в режимі, дуже близькому до нормального", - сказав Гроссі.

Також очільник МАГАТЕ зазначив, що "бачив на станції сліди атак дронів".

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"Я як гендиректор серйозно ставлюся до питання, якщо воно стосується того, у кого треба тицяти пальцем і звинувачувати. Але можу сказати одне - ми розглядаємо це у контексті цієї війни", - сказав він.

Гроссі також зазначив, що неправильно порівнювати Чорнобильську та Курську АЕС.

"На території Курської АЕС дійсно справді такий самий реактор без захисту. У разі потрапляння в активну зону складно сказати, чи буде ситуація такого самого масштабу, як під час Чорнобильської аварії. Щоб запобігти ядерній катастрофі, треба враховувати 5 принципів сформованих МАГАТЕ", - сказав очільник Агентства.

Гроссі додав, що наступного тижня буде в Україні, а потім знову приїде у Росію.

"Із паном Зеленським ми будемо говорити про ситуацію на ЗАЕС. А також про присутність МАГАТЕ на інших ядерних об'єктах", - сказав Гроссі.

Раніше, голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявляв, що має намір відвідати Курську атомну електростанцію в Росії 27 серпня.