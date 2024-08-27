Гендиректор МАГАТЕ Гроссі попереджає про ризик ядерного інциденту на Курській АЕС
Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі на чолі місії Агентства відвідав Курську атомну електростанцію в Росії та заявив, що станція експлуатується в режимі, "дуже близькому до нормального".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це він сказав на пресконференції.
"У районі Курської АЕС справді була небезпека ядерного інциденту. Я прийняв пропозицію Володимира Путіна відвідати станцію, оскільки МАГАТЕ є міжнародною організацією, яка по всьому світу відповідає за забезпечення режиму ядерної та енергетичної безпеки атомних об'єктів", - сказав очільник МАГАТЕ.
За словами Гроссі, реактори на Курській АЕС типу РВПК за своєю конструкцією не мають захисної оболонки, якою обладнані безпечні реактори, - активна зона реактора розташована фактично у звичайній будівлі.
Він наголосив, що МАГАТЕ хоче "запобігти удару по Курській АЕС".
"Метою мого приїзду було особисто оцінити ситуацію на Курській АЕС, і спільно з російськими колегами знайти якесь рішення ситуації, що склалася. Виходячи з того, що мені вдалося побачити сьогодні на станції, я можу сказати, що станція експлуатується в режимі, дуже близькому до нормального", - сказав Гроссі.
Також очільник МАГАТЕ зазначив, що "бачив на станції сліди атак дронів".
"Я як гендиректор серйозно ставлюся до питання, якщо воно стосується того, у кого треба тицяти пальцем і звинувачувати. Але можу сказати одне - ми розглядаємо це у контексті цієї війни", - сказав він.
Гроссі також зазначив, що неправильно порівнювати Чорнобильську та Курську АЕС.
"На території Курської АЕС дійсно справді такий самий реактор без захисту. У разі потрапляння в активну зону складно сказати, чи буде ситуація такого самого масштабу, як під час Чорнобильської аварії. Щоб запобігти ядерній катастрофі, треба враховувати 5 принципів сформованих МАГАТЕ", - сказав очільник Агентства.
Гроссі додав, що наступного тижня буде в Україні, а потім знову приїде у Росію.
"Із паном Зеленським ми будемо говорити про ситуацію на ЗАЕС. А також про присутність МАГАТЕ на інших ядерних об'єктах", - сказав Гроссі.
Раніше, голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявляв, що має намір відвідати Курську атомну електростанцію в Росії 27 серпня.
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мавпа з ядерною бомбою - це небезпечно
"За словами Гроссі, реактори на Курській АЕС типу РВПК за своєю конструкцією не мають захисної оболонки, якою обладнані безпечні реактори, - активна зона реактора розташована фактично у звичайній будівлі". Джерело:
Краще перестань співпрацювати з раше6.
Ось така херня малята!!
В 1901 році мін.фінансів Вітте доповідав Миколі ІІ, про великі витрати на європейських політиків і чиновників, то відповідь була ідеальна, навіть для нашого часу: "При потребі будемо платити в десять раз більше, зате в очах Європи ми майже безгрішні і вона нічого не побачить".
Пару тижнів тому таке й сталося на ЗАЕС.
без образ
та пиши мовою, чи ти сам той кацап? 😁
Це те, що він мав зробити.
Але не зробив... Чому?
Навіщо Україна в тому смердючому МАГАТЕ?! Чи може ми тим самим підтримуємо таку політику?!