УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10296 відвідувачів онлайн
Новини
8 208 59

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі попереджає про ризик ядерного інциденту на Курській АЕС

Гроссі на Курській АЕС

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі на чолі місії Агентства відвідав Курську атомну електростанцію в Росії та заявив, що станція експлуатується в режимі, "дуже близькому до нормального".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це він сказав на пресконференції.

"У районі Курської АЕС справді була небезпека ядерного інциденту. Я прийняв пропозицію Володимира Путіна відвідати станцію, оскільки МАГАТЕ є міжнародною організацією, яка по всьому світу відповідає за забезпечення режиму ядерної та енергетичної безпеки атомних об'єктів", - сказав очільник МАГАТЕ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія повідомила МАГАТЕ, що на території Курської АЕС виявлені фрагменти безпілотника

За словами Гроссі, реактори на Курській АЕС типу РВПК за своєю конструкцією не мають захисної оболонки, якою обладнані безпечні реактори, - активна зона реактора розташована фактично у звичайній будівлі.

Він наголосив, що МАГАТЕ хоче "запобігти удару по Курській АЕС".

"Метою мого приїзду було особисто оцінити ситуацію на Курській АЕС, і спільно з російськими колегами знайти якесь рішення ситуації, що склалася. Виходячи з того, що мені вдалося побачити сьогодні на станції, я можу сказати, що станція експлуатується в режимі, дуже близькому до нормального", - сказав Гроссі.

Також очільник МАГАТЕ зазначив, що "бачив на станції сліди атак дронів".

Також читайте: Глава МАГАТЕ Гроссі планує відвідати Курську АЕС та Київ

"Я як гендиректор серйозно ставлюся до питання, якщо воно стосується того, у кого треба тицяти пальцем і звинувачувати. Але можу сказати одне - ми розглядаємо це у контексті цієї війни", - сказав він.

Гроссі також зазначив, що неправильно порівнювати Чорнобильську та Курську АЕС.

"На території Курської АЕС дійсно справді такий самий реактор без захисту. У разі потрапляння в активну зону складно сказати, чи буде ситуація такого самого масштабу, як під час Чорнобильської аварії. Щоб запобігти ядерній катастрофі, треба враховувати 5 принципів сформованих МАГАТЕ", - сказав очільник Агентства.

Гроссі додав, що наступного тижня буде в Україні, а потім знову приїде у Росію.

"Із паном Зеленським ми будемо говорити про ситуацію на ЗАЕС. А також про присутність МАГАТЕ на інших ядерних об'єктах", - сказав Гроссі.

Раніше, голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявляв, що має намір відвідати Курську атомну електростанцію в Росії 27 серпня.

Автор: 

АЕС (1145) МАГАТЕ (709) Гроссі Рафаель (290) Курськ (1096)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+49
Та ти шо? а на Запорізькій то таке х*йня якась, так Гросся?
показати весь коментар
27.08.2024 20:27
+44
Чмо на подсосе у Путина
показати весь коментар
27.08.2024 20:26
+29
Единственное что может угрожать КАЭС - это русня
показати весь коментар
27.08.2024 20:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чмо на подсосе у Путина
показати весь коментар
27.08.2024 20:26 Відповісти
Якщо "росатом" на території своєї росії НЕ ЗДАТЕН конролювати ядерні об'єкти - відібрати у нього ліцензії та закрити ВСІ ядерні станції в росії.
мавпа з ядерною бомбою - це небезпечно
показати весь коментар
28.08.2024 12:36 Відповісти
Та ти шо? а на Запорізькій то таке х*йня якась, так Гросся?
показати весь коментар
27.08.2024 20:27 Відповісти
ця двонога херня класичний комуняка. почитайте його біографію. як всі ліваки - продажне, нагле і підступне.
показати весь коментар
27.08.2024 20:53 Відповісти
Да там нема ніякого інциденту вже третій рік !
показати весь коментар
27.08.2024 20:58 Відповісти
Я так собі думаю, що Гроссі побачив оту Курську атомну, і у нього волосся дибки стало. Бо Запорізька захищена так, що встоїть проти невеликої атомної бомби, а в Курській реактори працюють у кволій халупі, що її ручна граната звалить. Гроссі, мабуть, і уявити собі не міг, що атомна станція на рашці може бути нічим і ніяк не захищена. Отож і б'є крилами. Бо кому ж заманеться отримати ще один Чорнобиль в центрі Європи?!
показати весь коментар
28.08.2024 08:26 Відповісти
Сумщина, Харькiвщина напряглись...
показати весь коментар
28.08.2024 10:31 Відповісти
Не володієш українською, то ж і не намагайся зійти за українку, путінська ботяра
показати весь коментар
28.08.2024 11:33 Відповісти
Як буде украiнською ХАМЛО? 🤔😏
показати весь коментар
28.08.2024 18:08 Відповісти
Як "mb cat" міг "не знати" конструкцію хоч якоїсь АЕС на Московії (т.з. "роССии") якщо Росатом є членом МАГАТЕ і інспекції міжнародними фахівцями цих об'єктів є обов'язковою складовою зобов'язань будь якої організації що входить до його складу?! Тож усі ці висловлювання Гроссі є нічим іним як спробою залякування Заходу якимись діями ЗСУ на Курщині аби примусити Україну припинити свої військові дії там. Саме для цього )(уйло (воно ж путін) цю падлюку і закликало і сплатило за це чималі гроші цьому покидьку!!!
показати весь коментар
28.08.2024 11:37 Відповісти
гросі простою мовою сказав - "росатом - імпотент" - треба закрити всі атомні станції на росії.
показати весь коментар
28.08.2024 12:38 Відповісти
Я просто уважно прочитала статтю, на коменти під якою відповідаю:

"За словами Гроссі, реактори на Курській АЕС типу РВПК за своєю конструкцією не мають захисної оболонки, якою обладнані безпечні реактори, - активна зона реактора розташована фактично у звичайній будівлі". Джерело:
показати весь коментар
28.08.2024 14:51 Відповісти
Гроссі стане на захист Курськоі АЕС?
показати весь коментар
27.08.2024 20:28 Відповісти
Закриє груддю кожен реактор.
показати весь коментар
27.08.2024 20:36 Відповісти
Единственное что может угрожать КАЭС - это русня
показати весь коментар
27.08.2024 20:29 Відповісти
Ні, щоб прямо сказати, АЕС настільки стара, що її потрібно було закрити 10 років тому і крапка.
показати весь коментар
27.08.2024 20:29 Відповісти
вона настільки стара, що навіть два блоки не стали добудовувать, і будівництво їх закинули., і зараз там працюють тільки два блоки на дрєвніх РБМК-1000.
показати весь коментар
27.08.2024 20:42 Відповісти
з 1973 р. по теперішній час
показати весь коментар
27.08.2024 20:47 Відповісти
ну дык, меняемось???
показати весь коментар
27.08.2024 20:30 Відповісти
"спільно з російськими колегами знайти якесь рішення ситуації, що склалася" Джерело: Насправді воно настільки просте і очевидне, що той х...есоссі, навіть не уявляє або сциклово не хоче говорити.
показати весь коментар
27.08.2024 20:31 Відповісти
кацапам прийшлось розїбашить декілька дронів об бетонні будівлі. Викопати якісні воронки від авіабомб до приїзду гроссі не встигли.
показати весь коментар
27.08.2024 20:31 Відповісти
Ой,знав би ху...ло,який цей захід імпотентний,то почав би війну точно не з України.
показати весь коментар
27.08.2024 20:36 Відповісти
Щє один тєрпіла
показати весь коментар
27.08.2024 20:37 Відповісти
показати весь коментар
27.08.2024 20:40 Відповісти
Ваше МАГАТЕ, ООН и прочие организации ни на что не способны....
показати весь коментар
27.08.2024 20:41 Відповісти
звичайний "попереджальщик", де ти с.ка був, коли ЗАЄС і ЧАЄС окупували
показати весь коментар
27.08.2024 20:41 Відповісти
уся надія на ЗСУ, прийдуть та наведуть лад на КАЕС
показати весь коментар
27.08.2024 20:44 Відповісти
Знайшов собі новий привід велииикої стурбованості. Турботливий ти наш.
Краще перестань співпрацювати з раше6.
показати весь коментар
27.08.2024 20:49 Відповісти
Такой же пустой безсмысленный болтун и клоун, аналог Гуттериша
показати весь коментар
27.08.2024 20:50 Відповісти
Та скоріше б!!!
показати весь коментар
27.08.2024 20:52 Відповісти
На Запорізькій АЕС, він так не хвилювався, в МАГЕТЕ, були лише десь там, глибоко захвильовані з 2014 року !!!…
Ось така херня малята!!
показати весь коментар
27.08.2024 20:56 Відповісти
Що МАГАТЕ, що Червоний Хрест хворі на вибіркове бачення. Буха русня на ЗАЕС це нормально, а дрон за сотню км. від КуАЕС страшна загроза. Все вирішують гроші.
В 1901 році мін.фінансів Вітте доповідав Миколі ІІ, про великі витрати на європейських політиків і чиновників, то відповідь була ідеальна, навіть для нашого часу: "При потребі будемо платити в десять раз більше, зате в очах Європи ми майже безгрішні і вона нічого не побачить".
показати весь коментар
27.08.2024 20:59 Відповісти
То нехай зупиняють ці реактори, притримуючись правил безпеки!
показати весь коментар
27.08.2024 21:08 Відповісти
Всі тебе, і таких як ти, на ху% бачили.
показати весь коментар
27.08.2024 21:10 Відповісти
Уся ця срань, що могете, що оон, що черхрін та інші, вже давно скомпрометували себе і користі від них 0!
показати весь коментар
27.08.2024 21:24 Відповісти
Грося, краще стуль дзюбок. Ну так, щоб публіка не ржала з тебе...
показати весь коментар
27.08.2024 21:25 Відповісти
А як щось і станеться, екс-перди МАГАТЕ завжди зможуть визнати причиною інциденту самозапалення води у басейні градірні. Вода ж така легкозаймиста.
Пару тижнів тому таке й сталося на ЗАЕС.
показати весь коментар
27.08.2024 21:51 Відповісти
вода після електролізу й насправді може вибухнути 😁
показати весь коментар
28.08.2024 10:56 Відповісти
А де саме та вода після електролізу, .....у градирні?! Ти "Дима Л" дізнайся спочатку що таке градирня, як вона влаштована аби не виставляти себе на посміховисько із "електролізом"!!!
показати весь коментар
28.08.2024 11:31 Відповісти
ти Вітя спочатку почитай "класиків гумору", бо я бачу ти зовсім тугий щодо жартів 😁
без образ
показати весь коментар
28.08.2024 11:53 Відповісти
Гроccі, йди до Лі ****
показати весь коментар
27.08.2024 22:10 Відповісти
Гроссі свистить за гроші Путіна, але питання, з якою метою і для кого цей кацапський свист транслює Цензор.
показати весь коментар
28.08.2024 10:00 Відповісти
шоб знали про гівно
показати весь коментар
28.08.2024 10:42 Відповісти
Для копрофагов должны бьть отдельные сайты, это новостной для нормальных людей и адекватных новостей, не кацапских фейков.
показати весь коментар
28.08.2024 13:17 Відповісти
так це фейк чи ні? я не розумію
та пиши мовою, чи ти сам той кацап? 😁
показати весь коментар
28.08.2024 14:59 Відповісти
https://www.dialog.ua/ukr/russia/300568_1724832479
показати весь коментар
28.08.2024 15:18 Відповісти
Треба однозначно займати нам ту АЕС і переключати її на Україну. В московитів половина європейської найбільш розвиненої частини економіки відвалиться.
показати весь коментар
28.08.2024 10:09 Відповісти
Щось за 2.5 роки війни він не розповідав чогось подібного про ЗАЕС. Мабуть за дорого заплатив путлер цьому "чесному європейцю", щоб у нього не виникало сумнівів про "найкращі наміри" орди стосовно ЗАЕС.
показати весь коментар
28.08.2024 10:10 Відповісти
він не запропонував заглушити станцію - щоб зняти ризики?
Це те, що він мав зробити.
Але не зробив... Чому?
показати весь коментар
28.08.2024 10:35 Відповісти
Риторичне питання до тих, ХТО ЗВИК ОТРИМУВАТИ ГРОЩІ І НІ ЗА ЩО НЕ ВІДПОВІДАТИ, а спроможний лише висловлювати "занепокоєння" та розповсюджувати будь яку брехню за відповідну оплату!!!
показати весь коментар
28.08.2024 11:29 Відповісти
По перше - МАГАТЕ ні за що не відповідає, тож не варто Гроссі брехати, а спроможне лише висловлювати "занепокоєність"! По друге, якщо він сповіщає що "У районі Курської АЕС справді була небезпека ядерного інциденту.", то нехай сповістить у чому саме вона полягала ця "небезпека", з чиєго боку, і як він її "відвернув", що зробив для цього???!!! Гроссі просто блазень котрий співає під дудку того хто йому платить гроші не соромлячись нічого. То хто саме збирався "наносити удар" по цій станції і що саме ти брехло можеш привести для доказу своїх побрехеньок, мудак???!!!
показати весь коментар
28.08.2024 11:27 Відповісти
Це не гроссі, ( великий у перекладі з італ.), а маленьке ************* ліліпутоподібне чмо!
показати весь коментар
28.08.2024 11:38 Відповісти
Грося пнх!
показати весь коментар
28.08.2024 12:16 Відповісти
Якщо цей проросійський, комуняцький путініст-Гроссі попереджає про ризик ядерного інциденту на Курській АЕС, то все ясно!!! Кацапи вирішили самі вчинити на атомній станції провокацію, у всьому звинуватити Україну та США і нанести, як було лукашом-бульбашом озвучено в інтервю, привінтивний ядерний удар. Лукаш про таке сказав; "...всі червоні кнопки вже натиснуто, залишилось натиснути лише останньою червону кнопку". Так хто і коли це зробить?! До чого готуватись Народу України?! МАГАТЕ на боц рашки-терориста. Вони відмажуть її від усього. Ситуація з пожежею на Запорізькій АЕС про все показала, хто в цьому світі є хто.
Навіщо Україна в тому смердючому МАГАТЕ?! Чи може ми тим самим підтримуємо таку політику?!
показати весь коментар
28.08.2024 12:29 Відповісти
Всі так звані "міжнародні організації" до самої задниці. То чим то МАГАТЕ краще? Такий самий непотріб із таким самим "керівником".
показати весь коментар
28.08.2024 12:36 Відповісти
а на запоріжській як бу то сліпоту підхватив?
показати весь коментар
28.08.2024 13:00 Відповісти
 
 