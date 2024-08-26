Глава МАГАТЕ Гроссі завтра прибуде на Курську АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що він очолить місію агентства на Курську АЕС у вівторок, 27 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гроссі написав у соцмережі Х.

"Враховуючи серйозність ситуації, я особисто очолю завтрашню місію МАГАТЕ на Курську атомну електростанцію в Росії", - написав очільник агентства.

У заяві, розміщеній на сайті МАГАТЕ, Гроссі зауважив, що з моменту підвищення рівня бойових дій довкола Курської АЕС він "уважно стежить" за розвитком подій на місцях, особливо щодо станції.

"Я повторюю, що безпека та захищеність ядерних об’єктів за жодних обставин не має перебувати під загрозою. Ситуація розвивається, і дуже важливо, щоб завтра, коли я прибуду на станцію, я на власні очі побачив ситуацію та обговорив умови подальшої діяльності, яка може знадобитися для оцінки стану ядерної безпеки та захищеності КАЕС", – йдеться у заяві глави МАГАТЕ.

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Нагадаємо, 22 серпня Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що планує відвідати із візитом Курську АЕС та Україну.

Гроссі зазначив, що МАГАТЕ стурбоване бойовими діями біля російської АЕС, оскільки старі радянські реактори не мають захисного купола.

Також російський диктатор Володимир Путін звинуватив українських військових у спробі завдати ударів по Курській АЕС у ніч проти 22 серпня. Він закликав МАГАТЕ відреагувати на дії українських військових.