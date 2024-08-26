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Глава МАГАТЕ Гроссі завтра прибуде на Курську АЕС

Гроссі 27 серпня прибуде на Курську АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що він очолить місію агентства на Курську АЕС у вівторок, 27 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гроссі написав у соцмережі Х.

"Враховуючи серйозність ситуації, я особисто очолю завтрашню місію МАГАТЕ на Курську атомну електростанцію в Росії", - написав очільник агентства.

У заяві, розміщеній на сайті МАГАТЕ, Гроссі зауважив, що з моменту підвищення рівня бойових дій довкола Курської АЕС він "уважно стежить" за розвитком подій на місцях, особливо щодо станції.

"Я повторюю, що безпека та захищеність ядерних об’єктів за жодних обставин не має перебувати під загрозою. Ситуація розвивається, і дуже важливо, щоб завтра, коли я прибуду на станцію, я на власні очі побачив ситуацію та обговорив умови подальшої діяльності, яка може знадобитися для оцінки стану ядерної безпеки та захищеності КАЕС", – йдеться у заяві глави МАГАТЕ.

Також читайте: Росія повідомила МАГАТЕ, що на території Курської АЕС виявлені фрагменти безпілотника

Нагадаємо, 22 серпня Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що планує відвідати із візитом Курську АЕС та Україну.

Гроссі зазначив, що МАГАТЕ стурбоване бойовими діями біля російської АЕС, оскільки старі радянські реактори не мають захисного купола.

Також російський диктатор Володимир Путін звинуватив українських військових у спробі завдати ударів по Курській АЕС у ніч проти 22 серпня. Він закликав МАГАТЕ відреагувати на дії українських військових.

Автор: 

АЕС (1144) МАГАТЕ (708) Гроссі Рафаель (290) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+8
Це ************* ЧМО буде шукати уламки українських ракет.
А коли на Курську АЕС ***** "запросить" папу римського?
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26.08.2024 16:26
+5
И на кой х*р?
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26.08.2024 16:25
+4
Щоб ти вже нікуди не ходив, ******** прокацапський!
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26.08.2024 16:37
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И на кой х*р?
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26.08.2024 16:25 Відповісти
Понятно на какой, на путинский. Выблюдок ведь пожаловался.
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26.08.2024 20:41 Відповісти
Це ************* ЧМО буде шукати уламки українських ракет.
А коли на Курську АЕС ***** "запросить" папу римського?
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26.08.2024 16:26 Відповісти
Скоріш за все, перед його прибуттям їх розкидають, а воно зафіксує.
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26.08.2024 17:52 Відповісти
Щоб ти вже нікуди не ходив, ******** прокацапський!
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26.08.2024 16:37 Відповісти
А що вирішує це ******** МАГАТЕ ?
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26.08.2024 16:45 Відповісти
І шо ви думаєте - будуть погрожувати Україні страшними карами в разі чого з Курскою АЕС. Цей ган.он Гроссі в упор не бачіть проблем на найбільшей в Европі Запоріжської АЕС, але за Курську він всіх порве. Нічого не поробиш, підори, сер...
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26.08.2024 16:54 Відповісти
не треба чипати саму АС. треба перебити трансформаторн1 п1дстанц11 навкруги.
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26.08.2024 17:39 Відповісти
А без них та охолодження вона ж рвоне
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26.08.2024 17:54 Відповісти
На ЗАЕС вже все оглянув, все безпеці? Чи кацапи послали і ти пішов.
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26.08.2024 19:13 Відповісти
челночний бєг між двома станціями
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26.08.2024 19:41 Відповісти
Слюняве про-кацапське чмо викаже своє занепокояння
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26.08.2024 19:57 Відповісти
 
 