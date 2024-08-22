Росія повідомила МАГАТЕ, що на території Курської АЕС виявлені фрагменти безпілотника
Росія сьогодні повідомила МАГАТЕ, що на території Курської атомної електростанції виявлені уламки безпілотника.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Повідомляється, що фрагменти безпілотника нібито були виявлені приблизно за 100 метрів від сховища відпрацьованого ядерного палива станції. У МАГАТЕ повідомили, що безпілотник був подавлений рано вранці 22 серпня.
У цьому контексті генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі підтвердив намір особисто оцінити ситуацію на Курській АЕС під час візиту наступного тижня.
Топ коментарі
+11 Luk Viktor
показати весь коментар22.08.2024 22:42
+9 Александр Чуднивец #474549
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+6 Нина Карпенко
показати весь коментар22.08.2024 22:48
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зібралили десь на своєму роздовбаному аеродромі і підкинули
Караул,трагедія?
Ну смішні ці кацапи...
Вони у нас такого натворили,
що на 1000 років наперед
їм будуть зачинені ворота
у цивілізований світ.
ааа, то таке стурбованЕ на чолі з одним обісцяним
Летів собі і летів.
Може десь і приземлився.
А так суцільна стурбованість.
Хай глушать енергоблоки і ніякої небезпеки не буде.