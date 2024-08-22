Росія повідомила МАГАТЕ, що на території Курської АЕС виявлені фрагменти безпілотника

Росія сьогодні повідомила МАГАТЕ, що на території Курської атомної електростанції виявлені уламки безпілотника.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Повідомляється, що фрагменти безпілотника нібито були виявлені приблизно за 100 метрів від сховища відпрацьованого ядерного палива станції. У МАГАТЕ повідомили, що безпілотник був подавлений рано вранці 22 серпня.

У цьому контексті генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі підтвердив намір особисто оцінити ситуацію на Курській АЕС під час візиту наступного тижня.

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