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Новини
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Росія повідомила МАГАТЕ, що на території Курської АЕС виявлені фрагменти безпілотника

курская АЕС

Росія сьогодні повідомила МАГАТЕ, що на території Курської атомної електростанції виявлені уламки безпілотника.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Повідомляється, що фрагменти безпілотника нібито були виявлені приблизно за 100 метрів від сховища відпрацьованого ядерного палива станції. У МАГАТЕ повідомили, що безпілотник був подавлений рано вранці 22 серпня.

У цьому контексті генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі підтвердив намір особисто оцінити ситуацію на Курській АЕС під час візиту наступного тижня.

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Автор: 

АЕС (1143) МАГАТЕ (708) росія (64911) Рафаель Гроссі (290)


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Топ коментарі
+11
Фрагмент із валізи ПТН?
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22.08.2024 22:42
+9
нічого дивного-бо брехливі кацапи взяли уламки з іньшого місця...
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22.08.2024 22:46
+6
І шо тепер?
Караул,трагедія?
Ну смішні ці кацапи...
Вони у нас такого натворили,
що на 1000 років наперед
їм будуть зачинені ворота
у цивілізований світ.
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22.08.2024 22:48
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Фрагмент із валізи ПТН?
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22.08.2024 22:42 Відповісти
Безпілотник Орлан?
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22.08.2024 22:44 Відповісти
навіщо ?
зібралили десь на своєму роздовбаному аеродромі і підкинули
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22.08.2024 22:49 Відповісти
нічого дивного-бо брехливі кацапи взяли уламки з іньшого місця...
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22.08.2024 22:46 Відповісти
Країна: Монако .майданчик на площі авто з столичними номерами, не Монако ..номери Київ та область на АА
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22.08.2024 22:46 Відповісти
І шо тепер?
Караул,трагедія?
Ну смішні ці кацапи...
Вони у нас такого натворили,
що на 1000 років наперед
їм будуть зачинені ворота
у цивілізований світ.
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22.08.2024 22:48 Відповісти
90 років назад ці тварини заморили голодом 10 млн українців. І що? Через 1 покоління вже були братнім народом. Треба все зробити, щоб рашистські скотоматки більше не плодили своє біосміття.
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23.08.2024 00:36 Відповісти
ну не порівнюйте часи
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23.08.2024 06:35 Відповісти
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22.08.2024 22:49 Відповісти
А хто такЕ магатЕ?
ааа, то таке стурбованЕ на чолі з одним обісцяним
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22.08.2024 22:53 Відповісти
Напевно підпалили запальничкою і підкинули корпус та пропи від якогось дешманського L900 з аліку й видали за прям "безпілотник". Цікаво що "У МАГАТЕ повідомили, що безпілотник був подавлений рано вранці 22 серпня." Магате там на корпусі підпис Бандери не знайшло ?
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22.08.2024 22:54 Відповісти
з російських каналів
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22.08.2024 22:58 Відповісти
А МЕГАТЕ не спитало їх: "А нахуа ви їх туди поклали, ті фрагменти?"
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22.08.2024 23:00 Відповісти
Ой ніт який жах!
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22.08.2024 23:00 Відповісти
А що робиться на ЗаАЕС? Перетворили її на воєнну базу , кляті кацапськи терористи.
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22.08.2024 23:04 Відповісти
А не ЗАЕС виявлені кацапські терористи з арсеналом різної зброї, але русня про якісь там обломки безпілотника волає.
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22.08.2024 23:10 Відповісти
Так самі ж і відповіли на своє повідомлення: "...безпілотник був подавлений рано вранці 22 серпня". Летів собі безпілотник - ну і навіщо ви його, криворукі, чіпали?
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22.08.2024 23:10 Відповісти
Касабы забрэхались. Теперь после орланов над ФРГ карта битая пошла. Врать надо сильно но очень редко. Тогда проходит.
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22.08.2024 23:15 Відповісти
Антироссийская резолюция совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с призывами к России по Запорожской АЭС (ЗАЭС) «юридически ничтожна». Об этом 11 марта заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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22.08.2024 23:23 Відповісти
Навіщо вони йього подавляли?
Летів собі і летів.
Може десь і приземлився.
А так суцільна стурбованість.
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22.08.2024 23:35 Відповісти
Тю. Квцапи не знають що робити?

Хай глушать енергоблоки і ніякої небезпеки не буде.
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22.08.2024 23:46 Відповісти
чудаков уламки з Морозовська приніс в офіс, і поклав на стіл гроссі. Дуже тонка і продумана операція ФСБ.
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23.08.2024 00:07 Відповісти
И две звезды смерти.
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23.08.2024 00:33 Відповісти
Ну і що?
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23.08.2024 07:18 Відповісти
 
 