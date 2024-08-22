Путін звинуватив ЗСУ в спробі атакувати Курську АЕС. ВIДЕО
Російський диктатор Володимир Путін звинуватив українських військових у спробі завдати ударів по Курській АЕС у ніч проти 22 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це він сказав на зустрічі з губернаторами прикордонних з Україною регіонів Росії.
"Противник намагався вночі завдати ударів по Курській АЕС", - заявив Путін.
Також агресор додав, що МАГАТЕ проінформовано про спроби України завдавати ударів по Курській АЕС і обіцяє надіслати фахівців.
Нагадаємо, сьогодні гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що планує відвідати із візитом Курську АЕС.
Топ коментарі
+36 Nikol Kovalenko
показати весь коментар22.08.2024 15:34
+28 govtva
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+28 Георгий #538043
показати весь коментар22.08.2024 16:01
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Так можно і на самого себе вийти
***** посіяв вітер -- пожне бурю.
Цирк.
чижикапастилу у Нальчику з'їло
"я не скажу что это подвиг, но что-то героическое в этом есть" - відео прикольне, у дєдушки маразми на ліце
https://www.youtube.com/watch?v=uSYVhQx2KHY
- - Яку?!
- - Так вони були змушені були вивчить українську мову!
- - Ага! Тепер - коли у них почнеться бардак в країні, вони до нас прийдуть хліба просить щирою українською мовою!
- Это право на самооборону согласно Уставу ООН
- Это украинские военные, Украина не отрицает, но они взяли отпуск, поэтому правительство Украины не несет ответственности
- Мирные люди не пострадают
- В Краснодаре за песни в караоке на украинском приходят с обысками. За эту украинофобию надо ответить
- Расширение ОДКБ вредит интересам Украины.Подлетное время до Харькова - 30 секунд. Украину вынуждают
- Как и предполагалось сопротивление оказывают наследники чекистов и кгбшников которые мучили русских людей в 20ые, 30ые годы. Последователи Соловков, серпа, молота, и расстрела польских офицеров будут наказаны
- Украина неоднократно просила соблюдать нормы международного права, но для РФ это пустой звук
- Это внутренний конфликт, это не проблема Украины
- Белгород Курск всегда исторически были ближе в Киеву чем к Москве
- Граждане могут не бояться техники с буквой Ї"
В небi грiзно щось гремить, то лiтак кудись летить.
Бджiлка мед несе-дзижчить, в полi трактор деренчить.
В кожного якась турбота, а зоветься то - робота.
Гейло пiзно наш встае, вже й медок в тарiльцi е...
I потягуеться вiн млiсно, бо вiн вжився в роль туриста.
Гейло гейловi е рiзнь: та до ложки вiн вже злiз,
бо на тее мае право: мае лаври персональнi.
Десь вiн тут снуе нагально - мае в тому хист.
Скоро сито попоiв, до клозету летить вiн.
Аж чолом зпiтнiв в турботi, то i е його робота.
Що до «карти сiвозмiн», - якщо лiто, - то на двiр.
Взимку ж вiн вмикае, вразi, пiдiгрiв до унiтазiв.
Гейло часто в iнтернетi видае своi сюжети,
В почуттях своiх вiдвертих гейло миттю вже летить.
В те «святее», скромне мiсце, де з душею говорить:
Про хворобу лiвизни... , - не чiпай його - вiн злий.
Що ви хлопцi не кажiть, з нього пiт - рiкою,
на обiд вiн, марципей - квапиться стрiлою.
В небi грiзно загримiло , може то й - його робота.
В сiчень бджiлка не летить - замерзае з льоту...
З.Ы. Гейло спить - ще не встае, раптом скiк до ложки,
там медок в тарiлцi е... давиться немножко.
Може й злипнеться паскудi - бiдний тодi буде.
Як на мене , то най е: бiгати не буде.
- І в чому вона полягає?
- Він, мабуть, вирішив знищить боєздатний контингент - солдат і техніку, щоб на той час, коли Росія почне розвалюваться, а китайці реально почнуть підминать під себе Сибір і народ стане вимагать від нього вживать заходів до оборони російських кордонів - він розведе руками і скаже, що ні зброї, ні *********** нема - "всё патратили на хахлов и технику НАТО" І здасть Сибір китайцям!
МАГАТЕ ввєді вайскааааа
Тільки трохи підкашлювати - кхе-кхе...
України там немає, а за сафарі-відпускників по курщині то окрема розмова, Україна завжди допоможе своїм військовим добре відпочити.
Ще бажано поскаржитись в Кєно чи в спортлото
Нє?