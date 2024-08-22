Путін звинуватив ЗСУ в спробі атакувати Курську АЕС. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив українських військових у спробі завдати ударів по Курській АЕС у ніч проти 22 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це він сказав на зустрічі з губернаторами прикордонних з Україною регіонів Росії.

"Противник намагався вночі завдати ударів по Курській АЕС", - заявив Путін.

Також агресор додав, що МАГАТЕ проінформовано про спроби України завдавати ударів по Курській АЕС і обіцяє надіслати фахівців.

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Нагадаємо, сьогодні гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що планує відвідати із візитом Курську АЕС.