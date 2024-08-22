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Путин обвинил ВСУ в попытке атаковать Курскую АЭС. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин обвинил украинских военных в попытке нанести удары по Курской АЭС в ночь на 22 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом он сказал на встрече с губернаторами приграничных с Украиной регионов России.

"Противник пытался ночью нанести удары по Курской АЭС", - заявил Путин.

Также агрессор добавил, что МАГАТЭ проинформировано о попытках Украины наносить удары по Курской АЭС и обещает прислать специалистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Официально опровергаем заявления российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать АЭС, - МИД

Напомним, сегодня гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что планирует посетить с визитом Курскую АЭС.

Автор: 

АЭС (543) МАГАТЭ (391) путин владимир (31252) Курск (1092)


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Топ комментарии
+36
А чего путин не обвинял себя в атаке и захвате Запорожской АЭС?
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22.08.2024 15:34
+28
Выражаем самую глубокую озабоченность о угрозе АЭС с стороны воронежских сепаратистов.
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22.08.2024 15:37
+28
В цікавому світі живемо. Злочинець ,який вже атакував атомний об'єкт, звинувачує іншу сторону в можливій спробі .
Цирк.
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22.08.2024 16:01
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Правила форума Совет форумчан
Око за око. А ти як хотів?
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22.08.2024 15:33 Ответить
ліліпутін НЕ уточнив хто допустив щоб на росії дамбілі ядерні об'єдки
Так можно і на самого себе вийти
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22.08.2024 15:47 Ответить
+100500!!!

***** посіяв вітер -- пожне бурю.
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22.08.2024 16:23 Ответить
В цікавому світі живемо. Злочинець ,який вже атакував атомний об'єкт, звинувачує іншу сторону в можливій спробі .
Цирк.
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22.08.2024 16:01 Ответить
Це гниле нутро кожного кацапа! По піз...юлєй не отримають, будуть бикувати, а як отримають шлють скарги в Лігу сексуальних реформ, що їх в трусіках насілують!😁
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22.08.2024 17:57 Ответить
буйло обіцяло кровопролітіє на Курщині влаштувати, а само тільки чижика пастилу у Нальчику з'їло

"я не скажу что это подвиг, но что-то героическое в этом есть" - відео прикольне, у дєдушки маразми на ліце

https://www.youtube.com/watch?v=uSYVhQx2KHY
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22.08.2024 16:12 Ответить
О, пєрдак рвонуффф...там же Гроссі вже інспектує
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22.08.2024 15:34 Ответить
Провокатор х#в
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22.08.2024 18:33 Ответить
А чего путин не обвинял себя в атаке и захвате Запорожской АЭС?
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22.08.2024 15:34 Ответить
"ето другоє" (С)
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22.08.2024 15:37 Ответить
Гроссі там на підході
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22.08.2024 15:35 Ответить
- -Куме! А знаєте - протиборство з «бендєрами» на «Цензорі» кацапам дало неабияку користь!

- - Яку?!

- - Так вони були змушені були вивчить українську мову!

- - Ага! Тепер - коли у них почнеться бардак в країні, вони до нас прийдуть хліба просить щирою українською мовою!
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22.08.2024 15:36 Ответить
https://www.ostro.org/news/chy-zmozhete-vy-zrozumity-kozynskyj-dialekt-byelgorodskoyi-oblasti-i420804 Козинський діалект вони знають змалечка, фулі...
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22.08.2024 15:44 Ответить
😁👍👏 А ми i не здогадувалися, що розмовляемо на козинському дiалектi.😂
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22.08.2024 18:34 Ответить
Коли танками впритул по ЗАЕС фігачили то нічого?
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22.08.2024 15:36 Ответить
Выражаем самую глубокую озабоченность о угрозе АЭС с стороны воронежских сепаратистов.
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22.08.2024 15:37 Ответить
Яке ж воно кончене, сцарь щурячий.
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22.08.2024 15:37 Ответить
Одне з результатів руснявої агресії проти України це те що стало остаточно зрозуміло, усі безпекові організації це повна профанація та тупо спосіб заробляти бабло на бюрократичній діяльності.
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22.08.2024 15:39 Ответить
якщо воно таке п#здюнькає,значить готує якусь падлянку.
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22.08.2024 15:39 Ответить
Він завжди готує якусь подлянку. Чєкісти не можуть по іншому. Але якшо він розваляє курську АЕС, шоб звинуватити Україну, то най буде .
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22.08.2024 15:46 Ответить
З дитинства мрію в москві побувати,сходити в мавзолей-побачити мертвого лєніна.Сподіваюся моя мрія все ж таки здійсниться і я побачу не тільки труп лєніна в мавзолеї.
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22.08.2024 15:41 Ответить
Я в 70-х його бачив, нічого цікавого, чурка в антуражі!😁
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22.08.2024 18:00 Ответить
Наші тролять москалів:

- Это право на самооборону согласно Уставу ООН

- Это украинские военные, Украина не отрицает, но они взяли отпуск, поэтому правительство Украины не несет ответственности

- Мирные люди не пострадают

- В Краснодаре за песни в караоке на украинском приходят с обысками. За эту украинофобию надо ответить

- Расширение ОДКБ вредит интересам Украины.Подлетное время до Харькова - 30 секунд. Украину вынуждают

- Как и предполагалось сопротивление оказывают наследники чекистов и кгбшников которые мучили русских людей в 20ые, 30ые годы. Последователи Соловков, серпа, молота, и расстрела польских офицеров будут наказаны

- Украина неоднократно просила соблюдать нормы международного права, но для РФ это пустой звук

- Это внутренний конфликт, это не проблема Украины

- Белгород Курск всегда исторически были ближе в Киеву чем к Москве

- Граждане могут не бояться техники с буквой Ї"
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22.08.2024 15:41 Ответить
Повний контроль над АЕС і містом курчатов дасть серьозний вплив на куйла і його орків,і саме контроль аес змусить крису перекидати резерви з донбасу і решти напрямків,зараз ще до того далеко..
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22.08.2024 15:42 Ответить
зараз до того 15-20 км. Навіть середньої руки хаймарсом можна приїхати і наваляти. Так шо не так вже й далеко.
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22.08.2024 15:48 Ответить
шо блд, може війну почнеш
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22.08.2024 15:43 Ответить
Всегда стоят вопросы: Каким образом (способом) пытался атаковать? Бомбы кидал? Из автомата стрелял с дистанции в 20 км? Дрон посылал? Доказательства есть? Нет доказательств - не о чем говорить!
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22.08.2024 15:45 Ответить
у дєдушкі маразми - переплутав КурАЕС із ЗАЕС
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22.08.2024 15:53 Ответить
Про кума: Шо ви куме триндите, то - не трактор, то ДТ...
В небi грiзно щось гремить, то лiтак кудись летить.
Бджiлка мед несе-дзижчить, в полi трактор деренчить.
В кожного якась турбота, а зоветься то - робота.
Гейло пiзно наш встае, вже й медок в тарiльцi е...

I потягуеться вiн млiсно, бо вiн вжився в роль туриста.
Гейло гейловi е рiзнь: та до ложки вiн вже злiз,
бо на тее мае право: мае лаври персональнi.
Десь вiн тут снуе нагально - мае в тому хист.

Скоро сито попоiв, до клозету летить вiн.
Аж чолом зпiтнiв в турботi, то i е його робота.
Що до «карти сiвозмiн», - якщо лiто, - то на двiр.
Взимку ж вiн вмикае, вразi, пiдiгрiв до унiтазiв.

Гейло часто в iнтернетi видае своi сюжети,
В почуттях своiх вiдвертих гейло миттю вже летить.
В те «святее», скромне мiсце, де з душею говорить:
Про хворобу лiвизни... , - не чiпай його - вiн злий.

Що ви хлопцi не кажiть, з нього пiт - рiкою,
на обiд вiн, марципей - квапиться стрiлою.
В небi грiзно загримiло , може то й - його робота.
В сiчень бджiлка не летить - замерзае з льоту...

З.Ы. Гейло спить - ще не встае, раптом скiк до ложки,
там медок в тарiлцi е... давиться немножко.
Може й злипнеться паскудi - бiдний тодi буде.
Як на мене , то най е: бiгати не буде.
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22.08.2024 15:54 Ответить
Дiду, убейся о косяк лбом, растрынделся видишь ли.
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22.08.2024 15:56 Ответить
ДАВНО есть инфа что кацапня при плохих для себя раскладах, САМА сделает техногенную катастрофу, что бы черни объяснить выход из войны тем, что на всё ресурса не хватит ...
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22.08.2024 15:57 Ответить
Та скорiше вже нехай виходять. Пусть в придачу еще и свои ПЛАРБы подорвут.
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22.08.2024 16:03 Ответить
Есть и другая инфа ! Зимой россияне могут ударить по Славянску и Краматорску американскими снарядами W48 ! Хиросимы и Нагасаки мат-ь их .....
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22.08.2024 16:04 Ответить
тренувались ростовську підривати, а доведеться курську. то нехай може обидві?!
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22.08.2024 16:06 Ответить
Рідкісна мразота!!!
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22.08.2024 15:58 Ответить
- Знаєте куме! Здається мені - Путін не "просто так" жене бойову техніку та живу силу до України, щоб ми її знищували" Це його чергова "многоходовочка"!
- І в чому вона полягає?
- Він, мабуть, вирішив знищить боєздатний контингент - солдат і техніку, щоб на той час, коли Росія почне розвалюваться, а китайці реально почнуть підминать під себе Сибір і народ стане вимагать від нього вживать заходів до оборони російських кордонів - він розведе руками і скаже, що ні зброї, ні *********** нема - "всё патратили на хахлов и технику НАТО" І здасть Сибір китайцям!
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22.08.2024 16:02 Ответить
Аналіз причинно-наслідкових зв'язків досить точний, хоч і поданий жартівливо.
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22.08.2024 17:28 Ответить
Так це ж анекдот! Я його ще рік тому написав!
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22.08.2024 17:32 Ответить
А про захоплення росією ЗАЕС та ЧАЕС у 2022 році цей підар не хоче згадати?
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22.08.2024 16:05 Ответить
іпанутий
МАГАТЕ ввєді вайскааааа
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22.08.2024 16:07 Ответить
Здохни рашиська паскуда ,ти злочинець, терорист ,вбивця ,як земля тримає цю погань.
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22.08.2024 16:08 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=D5te-Jj7jq0 Кирило Сазонов: Спрашивали -- отвечаю (2:24) В чем смысл курской операции.
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22.08.2024 16:21 Ответить
рашистська фсбешна шарага вже для "гросо,,,уйла" з МАГАТЕ і зввинувачувальну ЗСУ "цидулку напісяла"
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22.08.2024 16:23 Ответить
Ось вона, духовна скрєпа кацапів - брехать і не кліпати!
Тільки трохи підкашлювати - кхе-кхе...
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22.08.2024 16:25 Ответить
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22.08.2024 16:37 Ответить
"Противник намагався". В нього дуже багато противників. Не знає про кого сказати ? Мабуть то марсіян він вже дістав.
України там немає, а за сафарі-відпускників по курщині то окрема розмова, Україна завжди допоможе своїм військовим добре відпочити.
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22.08.2024 16:42 Ответить
А какой должен быть фюрер у такой мразотной болотной популяции?💀
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22.08.2024 16:50 Ответить
Пишіть туарегам!! То всьо вони.
Ще бажано поскаржитись в Кєно чи в спортлото
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22.08.2024 16:52 Ответить
А що там атакувати?! Перебили вихідні трансформатори і по справі. І АЕС неушкоджена.
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22.08.2024 16:52 Ответить
Так фсьо ж идьот по плану...
Нє?
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22.08.2024 16:54 Ответить
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22.08.2024 16:58 Ответить
а шо нізя
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22.08.2024 17:17 Ответить
Пуйло з такою фізіономією (сама чесність і благородство) щось там розказує рабам і з надією, що почує перелякана Европа ,наче руснявої мавпи з гранатою(запріжська аес) і не існує ,а обізянка ця час від часу намагається висмикнути чеку і поглядає в бік Европи і магате , чи там вже в штани наклали ,чи тільки піджилки затряслись.
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22.08.2024 17:45 Ответить
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22.08.2024 18:17 Ответить
Та вашого МАГАТЕ ніколи не було. Цю МАГАТУ ленін придумав
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22.08.2024 20:52 Ответить
Перед сном включу, очень успокаивает 😂😂😂😂
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22.08.2024 21:13 Ответить
 
 