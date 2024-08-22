Путин обвинил ВСУ в попытке атаковать Курскую АЭС. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин обвинил украинских военных в попытке нанести удары по Курской АЭС в ночь на 22 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом он сказал на встрече с губернаторами приграничных с Украиной регионов России.

"Противник пытался ночью нанести удары по Курской АЭС", - заявил Путин.

Также агрессор добавил, что МАГАТЭ проинформировано о попытках Украины наносить удары по Курской АЭС и обещает прислать специалистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Официально опровергаем заявления российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать АЭС, - МИД

Напомним, сегодня гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что планирует посетить с визитом Курскую АЭС.