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Новости Война
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Глава МАГАТЭ Гросси планирует посетить Курскую АЭС и Киев

Гроссі хоче відвідати Курську АЕС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси планирует посетить с визитом Курскую АЭС и Киев.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что планирует посетить Курскую АЭС в ближайшие дни, а затем совершить поездку в Киев, где проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Гросси отметил, что МАГАТЭ обеспокоено боевыми действиями возле российской АЭС, поскольку старые советские реакторы не имеют защитного купола.

Читайте также: МАГАТЭ следит за ситуацией вокруг Курской АЭС и призывает стороны к максимальному воздержанию, - Гросси

"Они не имеют защитного купола вокруг них, только обычная крыша, что означает, что активная зона реактора достаточно открыта. И если вы добавляете тот факт, что у вас есть наступающие войска, объективно говоря, в радиусе артиллерии, то, конечно, это вызывает огромную обеспокоенность у меня и агентства", - объяснил он.

В то же время глава МАГАТЭ заявил, что у инспекторов нет убедительных доказательств того, кто именно стоит за атаками беспилотников на ЗАЭС.

"Если бы у нас были безоговорочные доказательства, указывающие на источник, мы бы сказали это. Тот, кто за этим стоит, должен остановиться: атомная электростанция никогда не должна быть военной целью", - добавил он.

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Автор: 

АЭС (542) МАГАТЭ (388) Рафаэль Гросси (172)


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Топ комментарии
+15
Ти диви як занервував. Тобто те що кацапи захватили і утримують Запорізьку АЕС, його не так-то й дуже турбує......
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22.08.2024 12:48
+12
Вечно озабоченный, а при чём тут Курская АЭС к Киеву? Она пока под контролем параши.
Ты лучше объясни, что горело на Запорожской АЭС, откуда парашники вас на йух послали?
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22.08.2024 13:02
+8
Засмикався кацапський посіпака. Зараз почне волати про неприпустимість бойових дій біля АЕС...
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22.08.2024 12:50
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Ти диви як занервував. Тобто те що кацапи захватили і утримують Запорізьку АЕС, його не так-то й дуже турбує......
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22.08.2024 12:48 Ответить
Головне двіж! Гроссі вже вирішив проблеми з ЗАЕС і може спокійно перемкнути увагу на КурАЕС?
Очикуємо занепокоєння і стурбованість різної глибини та "а-я-яй" у розмові з ЗЕ.
Ну а результат буде як завжди: його просто не буде.
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22.08.2024 12:49 Ответить
Засмикався кацапський посіпака. Зараз почне волати про неприпустимість бойових дій біля АЕС...
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22.08.2024 12:50 Ответить
А на запорізьку що не загляне?
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22.08.2024 13:00 Ответить
Обєспокоєн...
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22.08.2024 13:01 Ответить
Вечно озабоченный, а при чём тут Курская АЭС к Киеву? Она пока под контролем параши.
Ты лучше объясни, что горело на Запорожской АЭС, откуда парашники вас на йух послали?
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22.08.2024 13:02 Ответить
Люто плюсую +++++
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22.08.2024 13:06 Ответить
А при чому Київ до курської АЕС, нехай п.z..є до ввх і витребує звільнення Запоріжськкої АЕС.
Але про що я ? Інфантильний клоун знову дешево "пропіариться" а грося стурбовано потурбується від імені стурбованої мегати.
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22.08.2024 13:05 Ответить
А на ЗАЕС не планує заїхати?
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22.08.2024 13:07 Ответить
Зарплату получив від "Росатому",за липень і премію,як бонус за розвідувальну діяльність в Києві.Ондатрій і Паша Мерседес зараз обмежені в розвід.діяльності,Андрюша "Козирь" на грані провалу,прийшлось просити Гроссі провести розвідку в Києві.
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22.08.2024 13:07 Ответить
гроссі не в курсах, що за атаками дронами ЗАЕС насправді стоять або мембарці, або варлони.
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22.08.2024 13:08 Ответить
Здайотся мнє что єта билі реплоіди.
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22.08.2024 18:00 Ответить
думаю, що в МАГАТЕ крім цих, є ще декілька робочих гіпотез, хто міг би стояти за цими атаками.
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22.08.2024 18:06 Ответить
Да все вони прекрасно знають, хто, коли і чим. Значить комусь все це потрібно.
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22.08.2024 18:14 Ответить
в МАГАТЕ якщо вдавати з себе освіченого ядерщика-довбойоба, то це приносить значно більше грошей і подовжує кар'єру.
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22.08.2024 18:39 Ответить
Типу негативний відбір.
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22.08.2024 18:45 Ответить
ні, відбір там вже давно стався.Там у керівництві на сінєкурах сидять по двадцять років. З шести замів гросі один кацап чудаков, який там всіх купив, ще якійсь китайський *** такого ж штибу, італієць, який там вріс у посаду з 97-го року минулого сторіччя, і три тьотки - американка, мароканка і франуженка.
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22.08.2024 19:06 Ответить
Цей гросся, ще той пітар!(,
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22.08.2024 13:10 Ответить
Це дебілятко натякає, що ми можемо самі Запорожську обстрілювати??? Доказів в падли немає, що то мокши?? Щоб ти до Різдва недотягнув..
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22.08.2024 13:13 Ответить
Всі ці активісти як герой статті як правило ніякої ролі не грають, коли починається щось дійсно серйозне. Але зарплату велику продовжують отримувати.
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22.08.2024 13:28 Ответить
Злякався, пітух аргентінський, що українці захоплять цю станцію, поміняють, так сказати, на Заес?
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22.08.2024 13:57 Ответить
Так вимагай глушіння реакторів, якого хера вони досі працюють?
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22.08.2024 14:00 Ответить
Чувака гросі давно найух не посилали? То відвідай наших військових, не Банкову., 11.
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22.08.2024 16:03 Ответить
 
 