Глава МАГАТЭ Гросси планирует посетить Курскую АЭС и Киев
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси планирует посетить с визитом Курскую АЭС и Киев.
Об этом он заявил в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что планирует посетить Курскую АЭС в ближайшие дни, а затем совершить поездку в Киев, где проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
Гросси отметил, что МАГАТЭ обеспокоено боевыми действиями возле российской АЭС, поскольку старые советские реакторы не имеют защитного купола.
"Они не имеют защитного купола вокруг них, только обычная крыша, что означает, что активная зона реактора достаточно открыта. И если вы добавляете тот факт, что у вас есть наступающие войска, объективно говоря, в радиусе артиллерии, то, конечно, это вызывает огромную обеспокоенность у меня и агентства", - объяснил он.
В то же время глава МАГАТЭ заявил, что у инспекторов нет убедительных доказательств того, кто именно стоит за атаками беспилотников на ЗАЭС.
"Если бы у нас были безоговорочные доказательства, указывающие на источник, мы бы сказали это. Тот, кто за этим стоит, должен остановиться: атомная электростанция никогда не должна быть военной целью", - добавил он.
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Очикуємо занепокоєння і стурбованість різної глибини та "а-я-яй" у розмові з ЗЕ.
Ну а результат буде як завжди: його просто не буде.
Ты лучше объясни, что горело на Запорожской АЭС, откуда парашники вас на йух послали?
Але про що я ? Інфантильний клоун знову дешево "пропіариться" а грося стурбовано потурбується від імені стурбованої мегати.