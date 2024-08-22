Глава МАГАТЭ Гросси планирует посетить Курскую АЭС и Киев

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси планирует посетить с визитом Курскую АЭС и Киев.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что планирует посетить Курскую АЭС в ближайшие дни, а затем совершить поездку в Киев, где проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Гросси отметил, что МАГАТЭ обеспокоено боевыми действиями возле российской АЭС, поскольку старые советские реакторы не имеют защитного купола.

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"Они не имеют защитного купола вокруг них, только обычная крыша, что означает, что активная зона реактора достаточно открыта. И если вы добавляете тот факт, что у вас есть наступающие войска, объективно говоря, в радиусе артиллерии, то, конечно, это вызывает огромную обеспокоенность у меня и агентства", - объяснил он.

В то же время глава МАГАТЭ заявил, что у инспекторов нет убедительных доказательств того, кто именно стоит за атаками беспилотников на ЗАЭС.

"Если бы у нас были безоговорочные доказательства, указывающие на источник, мы бы сказали это. Тот, кто за этим стоит, должен остановиться: атомная электростанция никогда не должна быть военной целью", - добавил он.

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