Глава МАГАТЕ Гроссі планує відвідати Курську АЕС та Київ

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує відвідати із візитом Курську АЕС та Київ.

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що планує відвідати Курську АЕС найближчими днями, а згодом здійснити поїздку до Києва, де проведе перемовини із президентом Володимиром Зеленським.

Гроссі зазначив, що МАГАТЕ стурбоване бойовими діями біля російської АЕС, оскільки старі радянські реактори не мають захисного купола.

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"Вони не мають захисного купола навколо них, лише звичайний дах, що означає, що активна зона реактора досить відкрита. І коли ви додаєте той факт, що у вас є наступаючі війська, об’єктивно кажучи, в радіусі артилерії, то, звичайно, це викликає величезне занепокоєння для мене та агентства", - пояснив він.

Водночас глава МАГАТЕ заявив, що інспектори не мають переконливих доказів того, хто саме стоїть за атаками безпілотників на ЗАЕС

"Якби у нас були беззаперечні докази, що вказують на джерело, ми б сказали це. Той, хто за цим стоїть, повинен зупинитися: атомна електростанція ніколи не повинна бути військовою ціллю", - додав він.

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