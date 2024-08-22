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Новини Війна
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Глава МАГАТЕ Гроссі планує відвідати Курську АЕС та Київ

Гроссі хоче відвідати Курську АЕС

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує відвідати із візитом Курську АЕС та Київ.

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що планує відвідати Курську АЕС найближчими днями, а згодом здійснити поїздку до Києва, де проведе перемовини із президентом Володимиром Зеленським.

Гроссі зазначив, що МАГАТЕ стурбоване бойовими діями біля російської АЕС, оскільки старі радянські реактори не мають захисного купола.

Читайте: МАГАТЕ стежить за ситуацією навколо Курської АЕС і закликає сторони до максимальної стриманості, - Гроссі

"Вони не мають захисного купола навколо них, лише звичайний дах, що означає, що активна зона реактора досить відкрита. І коли ви додаєте той факт, що у вас є наступаючі війська, об’єктивно кажучи, в радіусі артилерії, то, звичайно, це викликає величезне занепокоєння для мене та агентства", - пояснив він.

Водночас глава МАГАТЕ заявив, що інспектори не мають переконливих доказів того, хто саме стоїть за атаками безпілотників на ЗАЕС

"Якби у нас були беззаперечні докази, що вказують на джерело, ми б сказали це. Той, хто за цим стоїть, повинен зупинитися: атомна електростанція ніколи не повинна бути військовою ціллю", - додав він.

Читайте: МАГАТЕ про пожежу на ЗАЕС: встановити причину неможливо

Автор: 

АЕС (1143) МАГАТЕ (708) Рафаель Гроссі (290)


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Топ коментарі
+15
Ти диви як занервував. Тобто те що кацапи захватили і утримують Запорізьку АЕС, його не так-то й дуже турбує......
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22.08.2024 12:48
+12
Вечно озабоченный, а при чём тут Курская АЭС к Киеву? Она пока под контролем параши.
Ты лучше объясни, что горело на Запорожской АЭС, откуда парашники вас на йух послали?
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22.08.2024 13:02
+8
Засмикався кацапський посіпака. Зараз почне волати про неприпустимість бойових дій біля АЕС...
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22.08.2024 12:50
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Ти диви як занервував. Тобто те що кацапи захватили і утримують Запорізьку АЕС, його не так-то й дуже турбує......
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22.08.2024 12:48 Відповісти
Головне двіж! Гроссі вже вирішив проблеми з ЗАЕС і може спокійно перемкнути увагу на КурАЕС?
Очикуємо занепокоєння і стурбованість різної глибини та "а-я-яй" у розмові з ЗЕ.
Ну а результат буде як завжди: його просто не буде.
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22.08.2024 12:49 Відповісти
Засмикався кацапський посіпака. Зараз почне волати про неприпустимість бойових дій біля АЕС...
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22.08.2024 12:50 Відповісти
А на запорізьку що не загляне?
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22.08.2024 13:00 Відповісти
Обєспокоєн...
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22.08.2024 13:01 Відповісти
Вечно озабоченный, а при чём тут Курская АЭС к Киеву? Она пока под контролем параши.
Ты лучше объясни, что горело на Запорожской АЭС, откуда парашники вас на йух послали?
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22.08.2024 13:02 Відповісти
Люто плюсую +++++
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22.08.2024 13:06 Відповісти
А при чому Київ до курської АЕС, нехай п.z..є до ввх і витребує звільнення Запоріжськкої АЕС.
Але про що я ? Інфантильний клоун знову дешево "пропіариться" а грося стурбовано потурбується від імені стурбованої мегати.
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22.08.2024 13:05 Відповісти
А на ЗАЕС не планує заїхати?
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22.08.2024 13:07 Відповісти
Зарплату получив від "Росатому",за липень і премію,як бонус за розвідувальну діяльність в Києві.Ондатрій і Паша Мерседес зараз обмежені в розвід.діяльності,Андрюша "Козирь" на грані провалу,прийшлось просити Гроссі провести розвідку в Києві.
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22.08.2024 13:07 Відповісти
гроссі не в курсах, що за атаками дронами ЗАЕС насправді стоять або мембарці, або варлони.
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22.08.2024 13:08 Відповісти
Здайотся мнє что єта билі реплоіди.
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22.08.2024 18:00 Відповісти
думаю, що в МАГАТЕ крім цих, є ще декілька робочих гіпотез, хто міг би стояти за цими атаками.
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22.08.2024 18:06 Відповісти
Да все вони прекрасно знають, хто, коли і чим. Значить комусь все це потрібно.
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22.08.2024 18:14 Відповісти
в МАГАТЕ якщо вдавати з себе освіченого ядерщика-довбойоба, то це приносить значно більше грошей і подовжує кар'єру.
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22.08.2024 18:39 Відповісти
Типу негативний відбір.
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22.08.2024 18:45 Відповісти
ні, відбір там вже давно стався.Там у керівництві на сінєкурах сидять по двадцять років. З шести замів гросі один кацап чудаков, який там всіх купив, ще якійсь китайський *** такого ж штибу, італієць, який там вріс у посаду з 97-го року минулого сторіччя, і три тьотки - американка, мароканка і франуженка.
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22.08.2024 19:06 Відповісти
Цей гросся, ще той пітар!(,
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22.08.2024 13:10 Відповісти
Це дебілятко натякає, що ми можемо самі Запорожську обстрілювати??? Доказів в падли немає, що то мокши?? Щоб ти до Різдва недотягнув..
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22.08.2024 13:13 Відповісти
Всі ці активісти як герой статті як правило ніякої ролі не грають, коли починається щось дійсно серйозне. Але зарплату велику продовжують отримувати.
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22.08.2024 13:28 Відповісти
Злякався, пітух аргентінський, що українці захоплять цю станцію, поміняють, так сказати, на Заес?
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22.08.2024 13:57 Відповісти
Так вимагай глушіння реакторів, якого хера вони досі працюють?
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22.08.2024 14:00 Відповісти
Чувака гросі давно найух не посилали? То відвідай наших військових, не Банкову., 11.
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22.08.2024 16:03 Відповісти
 
 