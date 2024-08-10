МАГАТЕ стежить за ситуацією навколо Курської АЕС і закликає сторони до максимальної стриманості, - Гроссі
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на тлі повідомлення про військові дії в Курській області РФ, які відбуваються поблизу Курської АЕС, закликав усі сторони проявити максимальну стриманість, щоб уникнути ядерної аварії, яка загрожує серйозними радіаційними наслідками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я особисто перебуваю в контакті з відповідною владою обох країн і продовжуватиму займатися цим питанням", - йдеться в заяві очільника МАГАТЕ.
Гроссі додав, що узгоджені принципи безпеки для Запорізької АЕС мають поширюватися на всі атомні об'єкти, які перебувають у зоні конфлікту.
"До них належить, зокрема, імператив забезпечення фізичної цілісності атомної електростанції. Це справедливо незалежно від того, де розташована АЕС", - зазначив він.
Нагадуємо, з 6 серпня повідомляється про бої в Суджанському районі Курської області РФ на кордоні з Україною. Курська АЕС знаоходить приблизно за 80 км від кордону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну от і все. Досвідос.
це що таке ?
імператив забезпечення фізичної цілісності атомної електростанції. ?
забеспечим ! нам електрика потрібна
"РФ зберігає на Курській АЕС ракети
У листопаді 2022 року Головне управління розвідки інформувало, що росіяни використовують територію Курської АЕС і пов'язаних із нею підприємств для https://suspilne.media/309762-rosijski-vijska-vikoristovuut-teritoriu-kurskoi-aes-dla-zberiganna-raketnogo-*********-rozvidka/ зберігання та обслуговування ракет .
Упродовж декількох тижнів до підземних ангарів підприємства "Курскатоменергоремонт" у районі селища Іваніно Курської області представники ЗС РФ завозили ракети для комплексів С-300."
Україні тепер дуже потрібна додаткова електрогенерація.