МАГАТЕ стежить за ситуацією навколо Курської АЕС і закликає сторони до максимальної стриманості, - Гроссі

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на тлі повідомлення про військові дії в Курській області РФ, які відбуваються поблизу Курської АЕС, закликав усі сторони проявити максимальну стриманість, щоб уникнути ядерної аварії, яка загрожує серйозними радіаційними наслідками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я особисто перебуваю в контакті з відповідною владою обох країн і продовжуватиму займатися цим питанням", - йдеться в заяві очільника МАГАТЕ.

Гроссі додав, що узгоджені принципи безпеки для Запорізької АЕС мають поширюватися на всі атомні об'єкти, які перебувають у зоні конфлікту.

"До них належить, зокрема, імператив забезпечення фізичної цілісності атомної електростанції. Це справедливо незалежно від того, де розташована АЕС", - зазначив він.

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Нагадуємо, з 6 серпня повідомляється про бої в Суджанському районі Курської області РФ на кордоні з Україною. Курська АЕС знаоходить приблизно за 80 км від кордону.