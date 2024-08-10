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Новини Війна
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МАГАТЕ стежить за ситуацією навколо Курської АЕС і закликає сторони до максимальної стриманості, - Гроссі

гроссі,рафаель

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на тлі повідомлення про військові дії в Курській області РФ, які відбуваються поблизу Курської АЕС, закликав усі сторони проявити максимальну стриманість, щоб уникнути ядерної аварії, яка загрожує серйозними радіаційними наслідками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я особисто перебуваю в контакті з відповідною владою обох країн і продовжуватиму займатися цим питанням", - йдеться в заяві очільника МАГАТЕ.

Гроссі додав, що узгоджені принципи безпеки для Запорізької АЕС мають поширюватися на всі атомні об'єкти, які перебувають у зоні конфлікту.

"До них належить, зокрема, імператив забезпечення фізичної цілісності атомної електростанції. Це справедливо незалежно від того, де розташована АЕС", - зазначив він.

Також читайте: Метою операції в Курській області може бути створення буферної зони на кордоні, захоплення АЕС малоймовірне, - The Economist

Нагадуємо, з 6 серпня повідомляється про бої в Суджанському районі Курської області РФ на кордоні з Україною. Курська АЕС знаоходить приблизно за 80 км від кордону.

Автор: 

АЕС (1143) МАГАТЕ (708) Гроссі Рафаель (290)


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Топ коментарі
+27
На росіян заклики подіяли?

Ну от і все. Досвідос.
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10.08.2024 00:30
+20
Пішов за човном Курськ
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10.08.2024 00:35
+17
НЕ переживайте. Мы сделаем точно так же как вы сделали на ЗАЕС. Зведем на станцию войска, заложим взрывчатку, выгоним персонал курской АЕС и заведем своих иззаймем оборону
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10.08.2024 00:50
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На росіян заклики подіяли?

Ну от і все. Досвідос.
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10.08.2024 00:30 Відповісти
узгоджені принципи безпеки для Запорізької АЕС ?

це що таке ?

імператив забезпечення фізичної цілісності атомної електростанції. ?

забеспечим ! нам електрика потрібна
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10.08.2024 00:59 Відповісти
🖕
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10.08.2024 00:31 Відповісти
Пішов за човном Курськ
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10.08.2024 00:35 Відповісти
МАГАТЕ стежить.виконує функції розвідслужби для ФСБ? Гроссі така сама консерва,як і "навальньонок" Яшин.
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10.08.2024 00:41 Відповісти
ПНХ *************.
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10.08.2024 00:44 Відповісти
НЕ переживайте. Мы сделаем точно так же как вы сделали на ЗАЕС. Зведем на станцию войска, заложим взрывчатку, выгоним персонал курской АЕС и заведем своих иззаймем оборону
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10.08.2024 00:50 Відповісти
Вибухівку та ********** кацапи та самі завезли в тому числі і вантажівками з іранськими номерними знаками (!).

"РФ зберігає на Курській АЕС ракети

У листопаді 2022 року Головне управління розвідки інформувало, що росіяни використовують територію Курської АЕС і пов'язаних із нею підприємств для https://suspilne.media/309762-rosijski-vijska-vikoristovuut-teritoriu-kurskoi-aes-dla-zberiganna-raketnogo-*********-rozvidka/ зберігання та обслуговування ракет .

Упродовж декількох тижнів до підземних ангарів підприємства "Курскатоменергоремонт" у районі селища Іваніно Курської області представники ЗС РФ завозили ракети для комплексів С-300."
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10.08.2024 09:38 Відповісти
пішовти
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10.08.2024 00:45 Відповісти
Кінець кінцем, довго ще очікувати стурбованості і занепокоєння?
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10.08.2024 00:45 Відповісти
ПНХ
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10.08.2024 00:45 Відповісти
було би ДУЖЕ добре, якби армія України подарувала їй якраз до Дня Народження через два тижні аж цілу КАЕС! 😃😲

Україні тепер дуже потрібна додаткова електрогенерація.
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10.08.2024 00:47 Відповісти
Ну то слідкуй Гроссі, щоб кацапи нам передали станцію в повному порядку, з музикою, можеш вишиванку вдіти.
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10.08.2024 00:51 Відповісти
Когда говорит гросси, сразу появляются пробки в ушах. Что-что вы говорите? А то не слышно...
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10.08.2024 00:59 Відповісти
це у Вас алергія
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10.08.2024 01:12 Відповісти
"До них належить, зокрема, імператив забезпечення фізичної цілісності атомної електростанції. Це справедливо незалежно від того, де розташована АЕС" - можу відосик зкинути де москалі з танків клали на той імператив
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10.08.2024 02:03 Відповісти
Про безпеку Гроссі говоре правильно. Коли ВСУ візьме під контроль АЕС, її рашистам обстрілювати заборонено: імператив фізичної цілісності. А там і перепідключимо на свою систему щоб взимку не мерзнути. Репарації рашисти можуть вже починати платити, чого тягнути кота за хвіст
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10.08.2024 04:19 Відповісти
О! Намалювався, хрєн зітреш...
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10.08.2024 05:15 Відповісти
Купленный проснулся.
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10.08.2024 07:09 Відповісти
Коли приїдете до нас на Укрську АЕС, ми вас з радістю привітаємо на Українській землі!), у відповідь, ви повинні радісно посміхатися, ну, так як ви любІтЄ, пане гроссі,)
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10.08.2024 07:19 Відповісти
Будете переживати,коли візьмуть АЕС
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10.08.2024 08:25 Відповісти
Та невже? А при окупації кацапами ЗАЕС виконувалися всі ''безпекові імперативи''? І те що кацапи з нею витворяють відповідає імперативам?!!!
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10.08.2024 08:56 Відповісти
мегате ПІШЛИ КУРСОМ КАЦАПСЬКОГО КОРАБЛЯ !!!
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10.08.2024 08:58 Відповісти
Гроссі йди накуй зі своїм "конфліктом", то в тебе конфлікт зі своєю макитрою ...
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10.08.2024 09:43 Відповісти
Рафаэль Гросси такое же пустое место как и Антониу Гутерриш.
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10.08.2024 12:46 Відповісти
 
 