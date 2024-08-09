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Новини
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Метою операції в Курській області може бути створення буферної зони на кордоні, захоплення АЕС малоймовірне, - The Economist

Курськ

Цілі операції у Курській області, як і її масштаб, залишаються неясними. І навіть в умовах війни рейд у Курську область "оповитий хмарою таємності".

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише  The Economist із посиланням на джерела.

Видання звертає увагу, що протягом останніх двох днів російські пропагандисти та військові блогери припускають, що метою ЗСУ в Курській області може бути атомна електростанція. За словами росіян, взяття Україною під контроль Курської АЕС могло б стати кроком у відповідь на окупацію армією РФ Запорізької АЕС у 2022 році.

Неназваний співрозмовник The Economist у Генеральному штабі ЗСУ назвав малоймовірним захоплення українськими частинами Курської АЕС.

"Без належним чином організованих сил ви повторите помилки, які росіяни зробили на північ від Києва 2022 року. Ми відрізали їх від лінії фронту, і вони стали легкою здобиччю", - наводить видання слова співрозмовника.

Механізовані підрозділи, які Україна задіяла для операції в Курській області, потребують багато пального та технічного обслуговування. Джерело видання в розвідці сказало, що більш реальною метою може бути створення незручної для Кремля "буферної зони", подібно до спроб Росії створити таку зону на півночі Харківської області.

"Росія намагалася підготувати міцну позицію. Але тепер вони в повній дупі, тому що не можуть захистити свою власну територію", - підкреслив співрозмовник.

Видання зазначає, що утримання цієї території Україною стало б публічним ляпасом російському диктатору Володимиру Путіну. Крім того, позитивні новини, які третій день надходять з Курської області, відіграють важливу роль для настрою українського суспільства.

Нагадаємо, аналітики DeepState стверджують, що росіяни  у Курській області втратили низку населених пунктів.

Автор: 

АЕС (1143) бойові дії (3701) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+4
Яка нах буферна зона?!

Курськ українська земля, яка повертається в радную гавань Україну Неньку!

Ви ще нам за Кубань відповісте і український Сибір!
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09.08.2024 09:54
+3
Західні журналісти неначе отримали індульгенцію на мудрість від бога. ЗСУ буде йти допоки буде доцільність. Бажано до Смоленська і Рязані.
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09.08.2024 09:51
+2
Опять клоуны нагнетают. Теперь отход будет расцениваться как поражение.
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09.08.2024 09:54
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Західні журналісти неначе отримали індульгенцію на мудрість від бога. ЗСУ буде йти допоки буде доцільність. Бажано до Смоленська і Рязані.
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09.08.2024 09:51 Відповісти
Опять клоуны нагнетают. Теперь отход будет расцениваться как поражение.
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09.08.2024 09:54 Відповісти
Яка нах буферна зона?!

Курськ українська земля, яка повертається в радную гавань Україну Неньку!

Ви ще нам за Кубань відповісте і український Сибір!
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09.08.2024 09:54 Відповісти
Поки... Поки що малоймовірне... але це лишень поки🤔🧐😁 А от те, що червоні лінії впевненно змінюють колір та форму на жовтаво-коричневі купи це є факт,- дядечко пу зуб дає та аааачком атвєчаіть, - щоб йому вєк чюмадана нє відать 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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09.08.2024 09:56 Відповісти
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09.08.2024 09:57 Відповісти
А дехто стверджує, що три напрямки ударів ЗСУ на Курщині схожі формою на тризуб.

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09.08.2024 11:06 Відповісти
Як інформує про це пише https://www.economist.com/europe/2024/08/08/ukraine-surprises-with-a-high-stakes-raid-into-russia The Economist із посиланням на джерела .а ДЖЕРЕЛО-Неназваний співрозмовник The Economist у Генеральному штабі ЗСУ назвав малоймовірним захоплення українськими частинами Курської АЕС. ...Кому втирають українцям цю муйню і для чого, від незнайомих співрозмовників???
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09.08.2024 10:16 Відповісти
"Крім того, позитивні новини, які третій день надходять з Курської області, відіграють важливу роль для настрою українського суспільства."

Джерело:

Для настрою суспільства в тилу. Військовим на фронті не легше, НЕмарафоннийм волонтерам також, бо голови того суспільства відвернулись від фронту.https://x.com/uspenovka19632

Отец Солдата

І пох@й їм на ту Суджу! Наші тримають,з останніх сил, лише 2 вулиці в Красногорівці, кацапи зайшли до Максимільяновки, намагаючись відрізати наших в Красногорівці, декілька підрозділів в самому місті б'ються в повному оточенні, їх добивають, але вся увага на Суджу?!
Хворе суспільство.
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09.08.2024 10:22 Відповісти
Ще одні іксперди... Економіст...
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09.08.2024 10:55 Відповісти
О,начиталися Цензор, бо про буферну і атомну тут уже прозвучало. Запізно і песимізм.
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09.08.2024 11:02 Відповісти
 
 