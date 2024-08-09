У Курській області Росія втратила контроль над декількома селами, - DeepState. КАРТА
Росія в перший день боїв у Курській області втратила контроль над селами Свердліково, Дар'їно і Олешня.
Як інформує Цензор.НЕТ, це стверджує проєкт DeepState.
За даними аналітиків, Сили оборони вдарили біля Свердліково та Олешні. Перше село взяли з боєм, друге – "без бою чи з мінімальними зусиллями".
"На КПП "Суджа" оточено близько двох взводів ворога. Горналь також було оточено. Кацапи з переляку заховалися в місцевому монастирі. Передові групи вийшли до Гончарівки та околиць Суджі. Бої в районі Зелений Шлях, інтенсивність невідома. У Миколаєво-Дар'їно опорник ворога зумів стримати перший накат, але не довго", – йдеться у повідомленні.
Загальна територія, з якої відступили росіяни, на момент описуваних подій дорівнювала близько 142 кілометрам.
Аналітики зазначають. що оновлення карти будуть відбуватися із затримками. А також додали, що деяка інформація може в кінцевому результаті різнитися зі свідченнями безпосередніх учасників подій.
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як ось DeepState формулює:
"Бої на Курщині. День перший - 6 серпня. Сили Оборони України звільнили https://deepstatemap.live/#13/51.2492914/35.1245785 Свердліково , https://deepstatemap.live/#14/51.2596317/35.0344132 Дар'їно та https://deepstatemap.live/#14/51.1509980/35.1513251 Олешню ."
https://tradingeconomics.com/commodity/eggs-us
переведіть у кілограми, то так і буде
можуть собі дозволити, а ми не можемо!!
Российские провоенные телеграм-каналы утверждают, что украинское командование задействовало в операции в Курской области личный состав и технику по меньшей мере пяти бригад и еще нескольких боевых батальонов, не считая вспомогательных подразделений.
Пропагандистский канал «Рыбарь» говорит о восьми украинских бригадах - двух десантно-штурмовых и двух механизированных, а также еще четырех, которые, по его информации, «в мероприятиях ограниченно участвуют».
По его сведениям, Суджа находится «практически под полным контролем ВСУ», туда перебрасываются украинские подкрепления. «Российские силы контролируют кольцевую развязку к востоку от города», - https://t.me/rybar/62561 пишет «Рыбарь», но тут же указывает, что «в Мирный украинские формирования тоже сумели войти и закрепиться».
Потеря Мирного означает, что райцентр и его окрестности почти что взяты в кольцо и остается единственная дорога для отхода на северо-восток - трасса Р200 на Курск.
«Украинские ДРГ, действующие через поля со стороны Казачьей Локни, которая, судя по всему, под полным контролем противника, как и села Богдановка, Княжий, 1-й Княжий и 2-й Княжий, пытаются окружить передовые группы ВС РФ, атакуя через поля в направлении Мартыновки», - пишет «Рыбарь», добавляя, что «противник продолжает стягивать подкрепления и инженерную технику, превращая захваченные населенные пункты в укрепрайоны».
Другие провоенные каналы сообщают о более глубоком продвижении украинских подразделений - в частности, о прорыве к трассе на город Льгов, взятии Малой Локни, атаках на село Снагость и боях в районе села Анастасьевка к северу от Суджи, в 35 км от Курской АЭС и в 65 км от областного центра.
Вынудить российское командование снять войска с других перспективных направлений ради спасения Курской области, где, помимо всего прочего, расположен крупный стратегический объект, Курская АЭС, - цель понятная.
Как и понятны планы Киева по усилению возможных переговорных позиций - все войны заканчиваются переговорами. Реалии нынешней российско-украинской войны показывают, что отбить территории, в том числе и захваченные, бывает очень сложно, если противник успел на них закрепиться.
С другой стороны, не получится ли так, что наиболее боеспособные украинские части будут измолочены в бесперспективных боях, а захват территорий вместо пораженческих настроений приведет к всплеску российского патриотизма?
Но это уже вопрос к командованию ВСУ, которое принимало нестандартное решение о вторжении в Курскую область.
... с боем взяли город курск, город весь прошли,
и последней улицы название прочли,
а название такое, право, слово боевое:
московская улица по городу идёт -
значит, нам туда дорога,
значит, нам туда дорога .....
Українські війська застосовують нову тактику - російські джерела
У звіті наводять дані російських воєнних блогерів, які стверджують, що https://www.dw.com/uk/u-bundestazi-zaavili-pro-pravo-ukraini-vikoristovuvati-nimecku-zbrou-u-kurskij-oblasti/a-69892193 невеликі українські бронегрупи просуваються далі в російський тил і обходять російські укріплення, перш ніж вступити в бій з російськими військами, а потім виходять з бою, не намагаючись закріпити контроль над своїми найдальшими просуваннями. Поширеність цих бронегруп призводить до суперечливих повідомлень, оскільки українські сили здатні швидко вступити в бій з російськими військами поблизу населеного пункту, а потім відступити з цього району. "Українські сили, схоже, можуть використовувати ці невеликі бронегрупи для проведення штурмів за лінією зіткнення через низьку щільність російських військ у прикордонних районах Курської області. За повідомленнями, більші українські підрозділи діють у районах Курської області ближче до міжнародного кордону і, як повідомляється, консолідують і укріплюють деякі позиції", - заявляють аналітики. Згідно з російськими військовими блогерами, українські війська успішно застосовують нову та інноваційну тактику і технологічні можливості під час операцій у Курській області.
Але підбивати підсумки ще зарано.
https://charter97.org/ru/news/2024/8/9/606051/ https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/08/08/one-of-ukraines-toughest-and-fastest-brigades-has-joined-the-invasion-of-russia/?ss=aerospace-defense
Вату можна випердолити на іскооні території