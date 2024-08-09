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У Курській області Росія втратила контроль над декількома селами, - DeepState. КАРТА

Росія в перший день боїв у Курській області втратила контроль над селами Свердліково, Дар'їно і Олешня.

Як інформує Цензор.НЕТ, це стверджує проєкт DeepState. 

За даними аналітиків, Сили оборони вдарили біля Свердліково та Олешні. Перше село взяли з боєм, друге – "без бою чи з мінімальними зусиллями".

Бої у Курській області

"На КПП "Суджа" оточено близько двох взводів ворога. Горналь також було оточено. Кацапи з переляку заховалися в місцевому монастирі. Передові групи вийшли до Гончарівки та околиць Суджі. Бої в районі Зелений Шлях, інтенсивність невідома. У Миколаєво-Дар'їно опорник ворога зумів стримати перший накат, але не довго", – йдеться у повідомленні.

Загальна територія, з якої відступили росіяни, на момент описуваних подій дорівнювала близько 142 кілометрам.

Аналітики зазначають. що оновлення карти будуть відбуватися із затримками. А також додали, що деяка інформація може в кінцевому результаті різнитися зі свідченнями безпосередніх учасників подій.

 Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Червоні лінії" Путіна - лише слова, Росія - не така сильна, як заведено вважати, - The Guardian

Автор: 

карта (357) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+30
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09.08.2024 08:31
+29
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09.08.2024 08:52
+26
АЕС треба забрати
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09.08.2024 08:30
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09.08.2024 08:21 Відповісти
Буферна зона 142 км, замість 7 на Харківщині.
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09.08.2024 08:23 Відповісти
АЕС треба забрати
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09.08.2024 08:30 Відповісти
Ну так до цього і йдуть. Допоможіть їм усі святі
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09.08.2024 08:54 Відповісти
не забрати, а звільнити з під розійської окупації

як ось DeepState формулює:

"Бої на Курщині. День перший - 6 серпня. Сили Оборони України звільнили https://deepstatemap.live/#13/51.2492914/35.1245785 Свердліково , https://deepstatemap.live/#14/51.2596317/35.0344132 Дар'їно та https://deepstatemap.live/#14/51.1509980/35.1513251 Олешню ."
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09.08.2024 12:02 Відповісти
То як завжди журналісти туплять. 142 квадратних кілометри. А на Харківщині 7 км в глибину по фронту. Але новина файна ))
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09.08.2024 09:24 Відповісти
Я минулого року і чекав контрнаступ або на Курськ або на Брянськ. АЛЕ ДОГОВОРНЯЧКИ важливіші за десятки тисяч життів солдат. Видно домовились бодатись лиш на сході України
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09.08.2024 08:24 Відповісти
І шо бач ванго, курськ то про шо договорняк?
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09.08.2024 08:30 Відповісти
так це треба було робити минулого літа - відрізати від кацапів окуповані даунвабве і лугандонію від Курська і до Ростова !!!
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09.08.2024 08:35 Відповісти
ну так глав-зеб керує !!!
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09.08.2024 11:59 Відповісти
Нам навіть зараз не дозволяють нормально бити по території рашки. Рік тому америкоси взагалі сиділи обісрані жидєньким по вуха.
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09.08.2024 13:14 Відповісти
так післ яєць по 17, то я не дивуюсь, що американці занепокоїлись з передачею нової допомоги
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09.08.2024 16:59 Відповісти
Американці щороку витрачають по 800 млрд баксів на армію, це не вкладається в голові, там мабуть кожне яйце по 17 доларів за штуку
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09.08.2024 19:55 Відповісти
ооойоойоой, вам срсерське прислів'я нагадати, що з чим не порівнювати?
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09.08.2024 20:12 Відповісти
у них воно десь так і НАСПРАВДІ коштує, не спамте!!

https://tradingeconomics.com/commodity/eggs-us

переведіть у кілограми, то так і буде

можуть собі дозволити, а ми не можемо!!
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09.08.2024 20:16 Відповісти
Я не про ціни в супермаркетах, а про ті за які їх закупляють в армію, там не тільки в яйцях справа - снаряди по 8000 за штуку, ракета до Петріот - 5 млн за штуку. Такі вони американці, зразу корупцію чують в ціну товару і роби що хочеш, або купуй в 5 раз дороще
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09.08.2024 20:53 Відповісти
Або не купуй, зате у вас корупція зашкалює, а в нас все ЧИСТО
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09.08.2024 20:54 Відповісти
При чому тут яйця. Вони ракети передають! Але бити ними дозволяють лише по території України. Проблема не в тому що яйця по 17, а в тому що у американців їх немає. Така от гра слів )
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09.08.2024 20:40 Відповісти
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09.08.2024 08:31 Відповісти
😂👍👏
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09.08.2024 13:00 Відповісти
"Ат Курска да Єнісєя п..да тібє будіт Расєя" (с)
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09.08.2024 08:33 Відповісти
Мешканці КуНР більш оптимістичні в оцінки прочування визвольних сил
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09.08.2024 08:34 Відповісти
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09.08.2024 08:34 Відповісти
BBC

Российские провоенные телеграм-каналы утверждают, что украинское командование задействовало в операции в Курской области личный состав и технику по меньшей мере пяти бригад и еще нескольких боевых батальонов, не считая вспомогательных подразделений.

Пропагандистский канал «Рыбарь» говорит о восьми украинских бригадах - двух десантно-штурмовых и двух механизированных, а также еще четырех, которые, по его информации, «в мероприятиях ограниченно участвуют».

По его сведениям, Суджа находится «практически под полным контролем ВСУ», туда перебрасываются украинские подкрепления. «Российские силы контролируют кольцевую развязку к востоку от города», - https://t.me/rybar/62561 пишет «Рыбарь», но тут же указывает, что «в Мирный украинские формирования тоже сумели войти и закрепиться».

Потеря Мирного означает, что райцентр и его окрестности почти что взяты в кольцо и остается единственная дорога для отхода на северо-восток - трасса Р200 на Курск.

«Украинские ДРГ, действующие через поля со стороны Казачьей Локни, которая, судя по всему, под полным контролем противника, как и села Богдановка, Княжий, 1-й Княжий и 2-й Княжий, пытаются окружить передовые группы ВС РФ, атакуя через поля в направлении Мартыновки», - пишет «Рыбарь», добавляя, что «противник продолжает стягивать подкрепления и инженерную технику, превращая захваченные населенные пункты в укрепрайоны».

Другие провоенные каналы сообщают о более глубоком продвижении украинских подразделений - в частности, о прорыве к трассе на город Льгов, взятии Малой Локни, атаках на село Снагость и боях в районе села Анастасьевка к северу от Суджи, в 35 км от Курской АЭС и в 65 км от областного центра.
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09.08.2024 08:42 Відповісти
BBC

Вынудить российское командование снять войска с других перспективных направлений ради спасения Курской области, где, помимо всего прочего, расположен крупный стратегический объект, Курская АЭС, - цель понятная.

Как и понятны планы Киева по усилению возможных переговорных позиций - все войны заканчиваются переговорами. Реалии нынешней российско-украинской войны показывают, что отбить территории, в том числе и захваченные, бывает очень сложно, если противник успел на них закрепиться.

С другой стороны, не получится ли так, что наиболее боеспособные украинские части будут измолочены в бесперспективных боях, а захват территорий вместо пораженческих настроений приведет к всплеску российского патриотизма?

Но это уже вопрос к командованию ВСУ, которое принимало нестандартное решение о вторжении в Курскую область.
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09.08.2024 08:44 Відповісти
всплєску патріотізма???? ахахахахаха 😁
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09.08.2024 10:17 Відповісти
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09.08.2024 08:38 Відповісти
Почекайте трішки, прилетить і до краснодара ,- на все свій час,- буде вам і Хаймарс з Атакамсом, насолодитесь і звуком гусянки танків Леопард по бруківці городу крааааснадаару... ***🇷🇺💩💩💩💩💩💩🐐🐷👉🖕🖕🖕🖕🖕🚢
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09.08.2024 08:48 Відповісти
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09.08.2024 08:52 Відповісти
Може таким чином краснодарці натякають, що вони також чекають коли їх прийде визволяти ЗСУ?
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09.08.2024 12:19 Відповісти
Правильно, с вамі до складу України.
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09.08.2024 21:48 Відповісти
щас мєстєчкових в курську, за дідовську пєстню по новому, "дорога на мацкву" по голові не погладять )) за таке підгорать там повинно нормально ))

... с боем взяли город курск, город весь прошли,
и последней улицы название прочли,
а название такое, право, слово боевое:
московская улица по городу идёт -
значит, нам туда дорога,
значит, нам туда дорога .....
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09.08.2024 08:44 Відповісти
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09.08.2024 08:47 Відповісти
Адама Кадырова наградили медалью за вторжение ЗСУ в Курскую область.
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09.08.2024 08:56 Відповісти
DW

Українські війська застосовують нову тактику - російські джерела

У звіті наводять дані російських воєнних блогерів, які стверджують, що https://www.dw.com/uk/u-bundestazi-zaavili-pro-pravo-ukraini-vikoristovuvati-nimecku-zbrou-u-kurskij-oblasti/a-69892193 невеликі українські бронегрупи просуваються далі в російський тил і обходять російські укріплення, перш ніж вступити в бій з російськими військами, а потім виходять з бою, не намагаючись закріпити контроль над своїми найдальшими просуваннями. Поширеність цих бронегруп призводить до суперечливих повідомлень, оскільки українські сили здатні швидко вступити в бій з російськими військами поблизу населеного пункту, а потім відступити з цього району. "Українські сили, схоже, можуть використовувати ці невеликі бронегрупи для проведення штурмів за лінією зіткнення через низьку щільність російських військ у прикордонних районах Курської області. За повідомленнями, більші українські підрозділи діють у районах Курської області ближче до міжнародного кордону і, як повідомляється, консолідують і укріплюють деякі позиції", - заявляють аналітики. Згідно з російськими військовими блогерами, українські війська успішно застосовують нову та інноваційну тактику і технологічні можливості під час операцій у Курській області.
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09.08.2024 09:07 Відповісти
Аналітики наголошують: відсутність узгодженої російської відповіді на українське вторгнення в Курську область і швидкість українського просування вказує на те, що українські війська змогли досягти оперативної несподіванки на кордоні з Росією. ISW нагадує: як російські, так і українські війська намагалися досягти оперативної несподіванки протягом останніх півтора року бойових дій через часткову прозорість поля бою в Україні. "Здатність України досягти оперативної несподіванки підкреслює, що широка візуальна і сенсорна прозорість, яку встановили обидві сторони, не означає повної прозорості поля бою, і що воюючі сторони в Україні можуть використовувати невизначеність щодо оперативних намірів для досягнення оперативної несподіванки", - підводять підсумок американці.
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09.08.2024 09:09 Відповісти
Геолокаційні знімки і російські заяви вказують на те, що українські війська присутні в російських районах, розташованих на відстані 35 кілометрів від міжнародно визнаного кордону з Сумською областю України. Про це повідомляє американський https://www.dw.com/uk/isw-ukrainci-prosunulis-na-10-km-v-kursku-oblast-rosii/a-69883509 Інститут вивчення війни (ISW) у звіті, https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-8-2024 опублікованому у четвер, 8 серпня. "Однак українські сили, безумовно, не контролюють усю територію в межах максимальних заяв Росії про просування українських військ у https://www.dw.com/uk/kurska-oblast/t-69893501 Курській області ", - наголошують там. ISW повідомив, що не аналізуватиме наміри цієї української операції, щоб "не ставити під загрозу оперативну безпеку України".
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09.08.2024 09:10 Відповісти
https://zn.ua/ukr/war/prosuvannja-zsu-vhlib-kurskoji-oblasti-sjahnulo-35-km-v-isw-vvazhajut-shcho-pidbivati-pidsumki-shche-zarano-karta.html ISW: Просування ЗСУ вглиб Курської області сягнуло 35 км . Дослідники посилаються на геолокаційні кадри та заяви російських оглядачів. Ті стверджували, що українські війська просунулися аж до Кромських Биків і Молютіно (до 35 кілометрів від міжнародного кордону та за 17 кілометрів на південний схід від Льгова). При цьому росіяни зазначали, що це невеликі групи, які не ставлять собі за мету утримати за собою рубежі, на які прорвалися. Українські війська не контролюють всю територію в межах своїх максимальних проривів.

Але підбивати підсумки ще зарано.
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09.08.2024 09:30 Відповісти
"Та це ж вже було..."..кучма.. з білгородською нр..Получився з цього пшик
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09.08.2024 12:05 Відповісти
В зоне вторжения может быть 10 тысяч украинских военных.

https://charter97.org/ru/news/2024/8/9/606051/ https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/08/08/one-of-ukraines-toughest-and-fastest-brigades-has-joined-the-invasion-of-russia/?ss=aerospace-defense
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09.08.2024 09:37 Відповісти
Нет там никаких украинских военных. Это местные силы самообороны КНР. А танки в любом военторге можно купить.
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09.08.2024 09:51 Відповісти
Привіт клавіалурні патріоти...все воюєте,карти розглядаєте...дбл блд...
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09.08.2024 11:49 Відповісти
100 %...на бойових диванах
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09.08.2024 12:00 Відповісти
какая цель в Курске ? трата ресурсов от фронта. на левые *****. русня туда скоро оттянет арту и другую херню. короче, ***** от зеленых
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09.08.2024 14:34 Відповісти
куйня це ти кацап
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09.08.2024 16:48 Відповісти
сосальник завали, дура ты необразованая.
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09.08.2024 18:40 Відповісти
Могли б обрізати постачання на фронт кацапам на сході України
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09.08.2024 21:52 Відповісти
и опять котел будет но уже на кацапской зоне, дебилизм зашкаливает.
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09.08.2024 14:37 Відповісти
Курська область це території України.

Вату можна випердолити на іскооні території
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09.08.2024 15:36 Відповісти
************ лукашенко кричит .. владзимир владзимирович я щас карты пакажу откуда гатовилось нападение ..
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09.08.2024 18:21 Відповісти
Кому нах.р здалась ця кацапська область. Перманентно здавані кацапам території України на сході уже не актуальні? Про них не варто повідомляти?
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09.08.2024 21:55 Відповісти
Я бачу тут всплеск патріотизму в особах з однією звилиною в голові, дали жиди порадіти гоям, ато останнім часом одні поразки, а закінчиться тим що кацапня просто перемолотить наші кращі війська там, і все вернеться назад, і буде уже зрада, а воїнів не вернеш...
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10.08.2024 04:26 Відповісти
 
 