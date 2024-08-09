У Курській області Росія втратила контроль над декількома селами, - DeepState. КАРТА

Росія в перший день боїв у Курській області втратила контроль над селами Свердліково, Дар'їно і Олешня.

Як інформує Цензор.НЕТ, це стверджує проєкт DeepState.

За даними аналітиків, Сили оборони вдарили біля Свердліково та Олешні. Перше село взяли з боєм, друге – "без бою чи з мінімальними зусиллями".

"На КПП "Суджа" оточено близько двох взводів ворога. Горналь також було оточено. Кацапи з переляку заховалися в місцевому монастирі. Передові групи вийшли до Гончарівки та околиць Суджі. Бої в районі Зелений Шлях, інтенсивність невідома. У Миколаєво-Дар'їно опорник ворога зумів стримати перший накат, але не довго", – йдеться у повідомленні.

Загальна територія, з якої відступили росіяни, на момент описуваних подій дорівнювала близько 142 кілометрам.

Аналітики зазначають. що оновлення карти будуть відбуватися із затримками. А також додали, що деяка інформація може в кінцевому результаті різнитися зі свідченнями безпосередніх учасників подій.

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