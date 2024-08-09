"Червоні лінії" Путіна - лише слова, Росія - не така сильна, як заведено вважати, - The Guardian

Прорив кордону у Курській області свідчить про те, що "червоні лінії" Путіна - це лише слова, і що Росія не така сильна, як декому здається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявила експертка з України та наукова співробітниця Королівського коледжу Лондона Джейд МакГлінн.

Вона зазначила, що трохи спантеличена щодо військової стратегії ЗСУ під час операції на території Росії, але як політична стратегія вона була дуже успішна.

"Просування України набагато більше, ніж багато хто міг передбачити два дні тому. З точки зору військової стратегії, я все ще трохи спантеличенаа. Але щодо політичної стратегії, це було дуже успішно. Це вкотре засвідчує, що "червоні лінії" Путіна лише слова, а Росія – не така сильна, як заведено вважати", - наголосила МакГлінн.

За інформацією видання, Росія може помститися Заходу та завдати удару у відповідь, що стало причиною рішення президента США Джо Байдена та інших осіб обмежити використання західної зброї, як-от винищувачі F-16, на території всередині кордонів України. Поки що підтверджених повідомлень про їхнє використання в наступі на Курську область не надходило, хоча з боку Росії були деякі заяви про використання Україною бронетехніки Stryker і Bradley.

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Своєю чергою Володимир Зеленський поки що прямо не коментує напад, хоча у своєму звичайному вечірньому зверненні він похвалив українських військових, які воюють у "всіх місцях", де триває оборона України від повномасштабного вторгнення Росії.

За його словами, важливо продовжувати знищувати нашого ворога настільки точно, наскільки це можуть українські військові, і настільки стійко, наскільки це сприяє загальній обороні України, і настільки ефективно, наскільки це дає результати".

Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом, глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".