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"Червоні лінії" Путіна - лише слова, Росія - не така сильна, як заведено вважати, - The Guardian

Володимир Путін

Прорив кордону у Курській області свідчить про те, що "червоні лінії" Путіна - це лише слова, і що Росія не така сильна, як декому здається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявила експертка з України та наукова співробітниця Королівського коледжу Лондона Джейд МакГлінн.

Вона зазначила, що трохи спантеличена щодо військової стратегії ЗСУ під час операції на території Росії, але як політична стратегія вона була дуже успішна.

"Просування України набагато більше, ніж багато хто міг передбачити два дні тому. З точки зору військової стратегії, я все ще трохи спантеличенаа. Але щодо політичної стратегії, це було дуже успішно. Це вкотре засвідчує, що "червоні лінії" Путіна лише слова, а Росія – не така сильна, як заведено вважати", - наголосила МакГлінн.

За інформацією видання, Росія може помститися Заходу та завдати удару у відповідь, що стало причиною рішення президента США Джо Байдена та інших осіб обмежити використання західної зброї, як-от винищувачі F-16, на території всередині кордонів України. Поки що підтверджених повідомлень про їхнє використання в наступі на Курську область не надходило, хоча з боку Росії були деякі заяви про використання Україною бронетехніки Stryker і Bradley.

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Своєю чергою Володимир Зеленський поки що прямо не коментує напад, хоча у своєму звичайному вечірньому зверненні він похвалив українських військових, які воюють у "всіх місцях", де триває оборона України від повномасштабного вторгнення Росії.

За його словами, важливо продовжувати знищувати нашого ворога настільки точно, наскільки це можуть українські військові, і настільки стійко, наскільки це сприяє загальній обороні України, і настільки ефективно, наскільки це дає результати".

Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом, глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

Автор: 

The Guardian (33) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+17
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09.08.2024 07:19
+12
Україна відвойовує свої історичні землі. Слобожанщина наш, Кубань наш, Донщина наш. Це все, що нам належить. На Кубані досі розмовляють українською мовою, а в 1899 році таких було більше 80%.
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09.08.2024 07:08
+10
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09.08.2024 06:58
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09.08.2024 06:58 Відповісти
Цей наступ на Курск показав,що московія слабка,дуже слабка.Це добре,бо захід нарєшті побачив,що путіна немае чого боятися.Без Курска так би всі і тримтіли перед кацапамі.Зараз різко помінялося все на нашу користь.Це псіхологічний дущ для західа і США.Украіна крутійша.І так,як всі кацапи булі в слезах і соплях,то ми просто забовязани перемогти.Вони вилі,і більш нічого.Вони не кінулі жодного смузі у нашу техніку.Вони виявилися трусами всередині.А ми іх лупашили,чим тількі моглі,навіть банками. Так що перемога точно за намі,ніякіх договорняків.
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09.08.2024 06:59 Відповісти
Все тільки починається. Україні воювати і воювати щоб стерти з лиця землі цю ракову пухлину. Атакували по всьому оркостану. Штовхнули кривавого ведмедя щоб не спав, дали зрозуміти що це не гра.
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09.08.2024 07:06 Відповісти
Як там Америці воюється?
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09.08.2024 07:16 Відповісти
Америка ні з ким не воює і не збирається.
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09.08.2024 07:18 Відповісти
не зарікайся(с)
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09.08.2024 08:22 Відповісти
Американці втомилися від воєн. Навряд чи в найближчі 50 років їм доведеться воювати. Про Тайвань брехня. Китайці не дурні, як завжди всі захоплять без єдиного пострілу.
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09.08.2024 08:42 Відповісти
не зарікайся, життя повне несподіванок 😂

ми теж не планували воювати
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09.08.2024 08:50 Відповісти
Війни ніколи просто так не трапляються. Завжди потрібно мати необхідний рівень тупості, щоб наламати достатньо дров.
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09.08.2024 08:55 Відповісти
так сша зараз якраз демонструють фєєричну тупість у зовнішній політиці
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09.08.2024 09:02 Відповісти
Через 10 років від Китаю залишиться 10 провінцій. Окремих держав типу Тайваня Путін запустив процес розвалу як РФ так і Китаю. Теперішньому Китаю не до росії
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09.08.2024 10:40 Відповісти
Я мав на увазі як там тобі в Америці воюється на дивані за Україну?
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09.08.2024 09:36 Відповісти
путін просто ***** от і все.
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09.08.2024 07:07 Відповісти
Україна відвойовує свої історичні землі. Слобожанщина наш, Кубань наш, Донщина наш. Це все, що нам належить. На Кубані досі розмовляють українською мовою, а в 1899 році таких було більше 80%.
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09.08.2024 07:08 Відповісти
Кацапи, як вам СВО? Подобається? То ж то і воно!!!
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09.08.2024 07:13 Відповісти
Красные линии для Ху#ла стали коричневыми и рисуются содержимым его чемодана.

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09.08.2024 07:18 Відповісти
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09.08.2024 07:19 Відповісти
ліліпутін ще добавив до цього - "... потому что в Белгороде живут одни украинци"
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09.08.2024 13:43 Відповісти
Росія сильна хіба що воювати з мирним населенням і руйнувати міста і села ,90% захоплених територій були окуповані в перший тиждень війни ,коли була планомірна зрада здачі Півдня.
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09.08.2024 07:20 Відповісти
Нове звернення дімона



https://streamable.com/68ws69
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09.08.2024 07:22 Відповісти
Льогкім двіжєнієм ааачка старого пєрдуна пу, крааасниє лінії прєвращаааются в жолтааакааарічнєвиє лужі... А мєстамі дажє кучі 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩🐐🐷👉🖕🖕🖕🖕🖕🚢
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09.08.2024 07:33 Відповісти
Та які лінії?ху@ло третій день горошками какає,йому зараз не до ліній
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09.08.2024 07:38 Відповісти
Якщо так, то чому тоді НАТО постійно репетуе про "загрозу с боку росії"?
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09.08.2024 07:46 Відповісти
Знаходяться на чужій території в уразливому становищі, а орки тільки підтягуються. Головне вчасно вийти не доводячи все до розгрому.
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09.08.2024 08:05 Відповісти
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09.08.2024 09:01 Відповісти
нарешті їм почало доходить про х.йловські понти
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09.08.2024 08:22 Відповісти
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09.08.2024 09:28 Відповісти
Може Західні пінгвіни перестануть труситися за "ескалацію". Хоча вже запізно, схоже, Захід твердо вирішив закінчувати війну, от якби прорватися на Курськ рік тому, замість стирати сили в лоб при контрнаступі, але...
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09.08.2024 09:45 Відповісти
Боялися всі кацапів чомусь,бо вони понтуються.А коли крові їм пустять,то верещать як свинки.Лупашити їх треба і не питати
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09.08.2024 10:58 Відповісти
 
 