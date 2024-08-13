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Новини
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МАГАТЕ про пожежу на ЗАЕС: встановити причину неможливо

пожежа на ЗАЕС

Експерти МАГАТЕ не знайшли в градирні Запорізької АЕС, що горіла, слідів ні покришок, ні дрона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МАГАТЕ.

"За словами генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі, на основі спостережень команда оцінила, що малоймовірно, що першоджерело пожежі виникло біля основи градирні", – йдеться в заяві.

Експерти припускають, що пошкодження, скоріш за все, було зосереджено у внутрішній частині башти на рівні водорозподільного сопла, розташованого на висоті приблизно 10 метрів. Проте перевірити це не вдалося, оскільки росіяни відмовили команді МАГАТЕ у проханні отримати доступ до басейну холодної води, який є основою градирні. Аргументуючи це "міркуваннями безпеки"."Під час відвідування постраждалої градирні команда помітила вигорілі ділянки у внутрішньому обладнанні вище, біля рівня розподільної форсунки. Вони також спостерігали краплі спаленого пластику та фрагменти бетону, що впав, розподілені по басейну з холодною водою", – зазначає Агентство.

Зазначається також, що спеціалісти МАГАТЕ не помітили залишків ані шин (раніше з'являлися повідомлення, що окупанти могли підпалити автомобільні шини задля провокації), ані дронів (підконтрольна окупантам "команда" ЗАЕС розповідала, що нібито могла бути атака БПЛА на станцію).

"Команда підтвердила, що не було значних ознак пошкодження уламків, попелу чи сажі, розташованих біля основи градирні", – йдеться в заяві.

У МАГАТЕ акцентували, що ядерна безпека станції не постраждала, оскільки градирні наразі не працюють. А у районі градирень, які розташовані приблизно за 1,5 км від реакторних блоків ЗАЕС, радіоактивних речовин немає.

У звіті йдеться, що нині команда МАГАТЕ "не змогла зробити остаточні висновки на основі отриманих даних і спостережень" щодо пожежі, яка сталася позавчора. Та пообіцяли продовжити аналіз після додаткового огляду та доступу до рівня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Greenpeace закликає МАГАТЕ провести розслідування пожежі на ЗАЕС

Пожежа на Запорізькій АЕС

Ввечері 11 серпня начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі. Він додав, що Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.

Станом на 22:30 неділі, 11 серпня, змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пожежа на ЗАЕС припинилася зранку 12 серпня.

Автор: 

МАГАТЕ (708) Запорізька АЕС (1403) Гроссі Рафаель (290)


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Топ коментарі
+12
пАтужні ж експерДи у цієї шарашки!
Згідно з дописом, горів басейн з холодною водою, тому й жодних слідів палива чи попелу не лишилось. Вода ж вона така легкозаймиста
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13.08.2024 07:09
+12
МАГАТЕ зараз - це та сама ООН Може тільки "висловлювать стурбованість" Перед війною була "Ліга націй" - так та і то "зубастіша" була!
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13.08.2024 07:35
+11
Скільки то коштувало кремлю,щоб МАГАТЕ зробило таку заяву?Гроссі хоть не продешевив?
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13.08.2024 06:59
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Підказую: окупанти свідомо нищать станцію
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13.08.2024 06:36 Відповісти
На кой таке МАГАТЕ?
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13.08.2024 06:43 Відповісти
Для того что бы провести расследование и установить причину.
Расследование провели. Вывод:
Причину установить неаозможно
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13.08.2024 08:48 Відповісти
Неможливо зрозуміти нах те магате взагалі потрібне.
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13.08.2024 06:47 Відповісти
Скільки то коштувало кремлю,щоб МАГАТЕ зробило таку заяву?Гроссі хоть не продешевив?
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13.08.2024 06:59 Відповісти
пАтужні ж експерДи у цієї шарашки!
Згідно з дописом, горів басейн з холодною водою, тому й жодних слідів палива чи попелу не лишилось. Вода ж вона така легкозаймиста
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13.08.2024 07:09 Відповісти
Макака стирила гранату, грається, до багаття пхає, а імпотентне МАГАТЕ сидить поряд й підбадьорює..
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13.08.2024 07:15 Відповісти
МАГАТЕ не може встановити причини пожежі на об'єкті ядерної енергетики??!!
Значить, при такому підході до справ Україні треба відхилити будь-які пропозиції МАГАТЕ щодо співпраці. Адже ці послуги не є безкоштовні, до речі! Дії (бездіяльність) МАГАТЕ при таких заявах можна розцінювати як свідоме саботування Національних інтересів України з питань ядерної безпеки, захисту довкілля, безпеки життя та діяльності Народу України. МАГАТЕ в цій ситуації виступило як прибічник терористичних дій країни-окупанта, адже раніше було представниками МАГАТЕ заявлено, що на Запорізькій АЕС постійно присутні члени організації МАГАТЕ і вони здійснюють контроль 24/7 за ядерною та екологічноб безпекою. То вони контролюють, чи вони допомагають окупанту нищити ЗАЕС!?
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13.08.2024 07:26 Відповісти
МАГАТЕ зараз - це та сама ООН Може тільки "висловлювать стурбованість" Перед війною була "Ліга націй" - так та і то "зубастіша" була!
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13.08.2024 07:35 Відповісти
Вона гірша, і в той же час небезпечніша за ООН, бо своєю бездіяльністю й злочиннм підсоблюванням кацапам в їх терористичних діях, ставить під атомну загрозу життя багатьох народів Світу, а особливо - Народу України, що зараз виборює право на незалежність, відстоює територіальну цілісність, а також бореться за демократію і проти імперіалістичної теранії!
Тому злочинну халатність та байдужу бездіяльність кишенькової МАГАТЕ, треба засудити на міжнародному рівні і поставити питання про злочинну співпрацю її з країною-терористом!
Співпраця або злочинна бездіяльність МАГАТЕ з терористами, такий же злочин як і сам тероризм!
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13.08.2024 08:49 Відповісти
ну, все зрозуміло.
кацапік, ні в чьом не вінуват! гросі отвєчаєт.
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13.08.2024 07:52 Відповісти
а як з бодуна можна щось встановити, якщо очі як у братів-бурятів
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13.08.2024 09:06 Відповісти
"А сінічкі взялі спічкі, морє сінєє зажглі...."Знаєм, читали у Чуковського. Гроссі, єто постная *****! Давай по новой!
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13.08.2024 09:07 Відповісти
Афигеть. Не видеть очевидного... Тут все понято
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13.08.2024 09:13 Відповісти
А я встановив причину,то кацапи,сер
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13.08.2024 09:15 Відповісти
Оце так заяви.
Там в МАГАТЕ лижні інструктори набрані?
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13.08.2024 09:46 Відповісти
Магате вкотре виявляє дивовижну гнучкість у хребті: і у кассабів ***** смоктанути, і ніби-то напяму не звинувачуючи Україну.
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13.08.2024 19:00 Відповісти
 
 