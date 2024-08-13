МАГАТЕ про пожежу на ЗАЕС: встановити причину неможливо

Експерти МАГАТЕ не знайшли в градирні Запорізької АЕС, що горіла, слідів ні покришок, ні дрона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МАГАТЕ.

"За словами генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі, на основі спостережень команда оцінила, що малоймовірно, що першоджерело пожежі виникло біля основи градирні", – йдеться в заяві.

Експерти припускають, що пошкодження, скоріш за все, було зосереджено у внутрішній частині башти на рівні водорозподільного сопла, розташованого на висоті приблизно 10 метрів. Проте перевірити це не вдалося, оскільки росіяни відмовили команді МАГАТЕ у проханні отримати доступ до басейну холодної води, який є основою градирні. Аргументуючи це "міркуваннями безпеки"."Під час відвідування постраждалої градирні команда помітила вигорілі ділянки у внутрішньому обладнанні вище, біля рівня розподільної форсунки. Вони також спостерігали краплі спаленого пластику та фрагменти бетону, що впав, розподілені по басейну з холодною водою", – зазначає Агентство.

Зазначається також, що спеціалісти МАГАТЕ не помітили залишків ані шин (раніше з'являлися повідомлення, що окупанти могли підпалити автомобільні шини задля провокації), ані дронів (підконтрольна окупантам "команда" ЗАЕС розповідала, що нібито могла бути атака БПЛА на станцію).

"Команда підтвердила, що не було значних ознак пошкодження уламків, попелу чи сажі, розташованих біля основи градирні", – йдеться в заяві.

У МАГАТЕ акцентували, що ядерна безпека станції не постраждала, оскільки градирні наразі не працюють. А у районі градирень, які розташовані приблизно за 1,5 км від реакторних блоків ЗАЕС, радіоактивних речовин немає.

У звіті йдеться, що нині команда МАГАТЕ "не змогла зробити остаточні висновки на основі отриманих даних і спостережень" щодо пожежі, яка сталася позавчора. Та пообіцяли продовжити аналіз після додаткового огляду та доступу до рівня.

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Пожежа на Запорізькій АЕС

Ввечері 11 серпня начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі. Він додав, що Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.

Станом на 22:30 неділі, 11 серпня, змін радіаційного стану в районі ЗАЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пожежа на ЗАЕС припинилася зранку 12 серпня.