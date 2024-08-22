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Россия сообщила МАГАТЭ, что на территории Курской АЭС обнаружены фрагменты беспилотника

курская АЕС

Россия сегодня сообщила МАГАТЭ, что на территории Курской атомной электростанции обнаружены обломки беспилотника.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что фрагменты беспилотника якобы были обнаружены примерно в 100 метрах от хранилища отработанного ядерного топлива станции. В МАГАТЭ сообщили, что беспилотник был подавлен рано утром 22 августа.

В этом контексте генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на Курской АЭС во время визита на следующей неделе.

Смотрите также: Путин обвинил ВСУ в попытке атаковать Курскую АЭС. ВИДЕО

Автор: 

АЭС (542) МАГАТЭ (388) россия (95352) Рафаэль Гросси (172)


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Топ комментарии
+11
Фрагмент із валізи ПТН?
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22.08.2024 22:42
+9
нічого дивного-бо брехливі кацапи взяли уламки з іньшого місця...
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22.08.2024 22:46
+6
І шо тепер?
Караул,трагедія?
Ну смішні ці кацапи...
Вони у нас такого натворили,
що на 1000 років наперед
їм будуть зачинені ворота
у цивілізований світ.
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22.08.2024 22:48
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Фрагмент із валізи ПТН?
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22.08.2024 22:42 Ответить
Безпілотник Орлан?
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22.08.2024 22:44 Ответить
навіщо ?
зібралили десь на своєму роздовбаному аеродромі і підкинули
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22.08.2024 22:49 Ответить
нічого дивного-бо брехливі кацапи взяли уламки з іньшого місця...
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22.08.2024 22:46 Ответить
Країна: Монако .майданчик на площі авто з столичними номерами, не Монако ..номери Київ та область на АА
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22.08.2024 22:46 Ответить
І шо тепер?
Караул,трагедія?
Ну смішні ці кацапи...
Вони у нас такого натворили,
що на 1000 років наперед
їм будуть зачинені ворота
у цивілізований світ.
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22.08.2024 22:48 Ответить
90 років назад ці тварини заморили голодом 10 млн українців. І що? Через 1 покоління вже були братнім народом. Треба все зробити, щоб рашистські скотоматки більше не плодили своє біосміття.
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23.08.2024 00:36 Ответить
ну не порівнюйте часи
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23.08.2024 06:35 Ответить
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22.08.2024 22:49 Ответить
А хто такЕ магатЕ?
ааа, то таке стурбованЕ на чолі з одним обісцяним
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22.08.2024 22:53 Ответить
Напевно підпалили запальничкою і підкинули корпус та пропи від якогось дешманського L900 з аліку й видали за прям "безпілотник". Цікаво що "У МАГАТЕ повідомили, що безпілотник був подавлений рано вранці 22 серпня." Магате там на корпусі підпис Бандери не знайшло ?
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22.08.2024 22:54 Ответить
з російських каналів
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22.08.2024 22:58 Ответить
А МЕГАТЕ не спитало їх: "А нахуа ви їх туди поклали, ті фрагменти?"
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22.08.2024 23:00 Ответить
Ой ніт який жах!
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22.08.2024 23:00 Ответить
А що робиться на ЗаАЕС? Перетворили її на воєнну базу , кляті кацапськи терористи.
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22.08.2024 23:04 Ответить
А не ЗАЕС виявлені кацапські терористи з арсеналом різної зброї, але русня про якісь там обломки безпілотника волає.
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22.08.2024 23:10 Ответить
Так самі ж і відповіли на своє повідомлення: "...безпілотник був подавлений рано вранці 22 серпня". Летів собі безпілотник - ну і навіщо ви його, криворукі, чіпали?
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22.08.2024 23:10 Ответить
Касабы забрэхались. Теперь после орланов над ФРГ карта битая пошла. Врать надо сильно но очень редко. Тогда проходит.
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22.08.2024 23:15 Ответить
Антироссийская резолюция совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с призывами к России по Запорожской АЭС (ЗАЭС) «юридически ничтожна». Об этом 11 марта заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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22.08.2024 23:23 Ответить
Навіщо вони йього подавляли?
Летів собі і летів.
Може десь і приземлився.
А так суцільна стурбованість.
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22.08.2024 23:35 Ответить
Тю. Квцапи не знають що робити?

Хай глушать енергоблоки і ніякої небезпеки не буде.
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22.08.2024 23:46 Ответить
чудаков уламки з Морозовська приніс в офіс, і поклав на стіл гроссі. Дуже тонка і продумана операція ФСБ.
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23.08.2024 00:07 Ответить
И две звезды смерти.
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23.08.2024 00:33 Ответить
Ну і що?
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23.08.2024 07:18 Ответить
 
 