Россия сообщила МАГАТЭ, что на территории Курской АЭС обнаружены фрагменты беспилотника

Россия сегодня сообщила МАГАТЭ, что на территории Курской атомной электростанции обнаружены обломки беспилотника.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что фрагменты беспилотника якобы были обнаружены примерно в 100 метрах от хранилища отработанного ядерного топлива станции. В МАГАТЭ сообщили, что беспилотник был подавлен рано утром 22 августа.

В этом контексте генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на Курской АЭС во время визита на следующей неделе.

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