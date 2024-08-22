Россия сообщила МАГАТЭ, что на территории Курской АЭС обнаружены фрагменты беспилотника
Россия сегодня сообщила МАГАТЭ, что на территории Курской атомной электростанции обнаружены обломки беспилотника.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Сообщается, что фрагменты беспилотника якобы были обнаружены примерно в 100 метрах от хранилища отработанного ядерного топлива станции. В МАГАТЭ сообщили, что беспилотник был подавлен рано утром 22 августа.
В этом контексте генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на Курской АЭС во время визита на следующей неделе.
Топ комментарии
+11 Luk Viktor
показать весь комментарий22.08.2024 22:42
+9 Александр Чуднивец #474549
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+6 Нина Карпенко
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зібралили десь на своєму роздовбаному аеродромі і підкинули
Караул,трагедія?
Ну смішні ці кацапи...
Вони у нас такого натворили,
що на 1000 років наперед
їм будуть зачинені ворота
у цивілізований світ.
ааа, то таке стурбованЕ на чолі з одним обісцяним
Летів собі і летів.
Може десь і приземлився.
А так суцільна стурбованість.
Хай глушать енергоблоки і ніякої небезпеки не буде.