Глава МАГАТЭ Гросси завтра прибудет на Курскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что он возглавит миссию агентства на Курскую АЭС во вторник, 27 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гросси написал в соцсети Х.

"Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавлю завтрашнюю миссию МАГАТЭ на Курскую атомную электростанцию в России", - написал глава агентства.

В заявлении, размещенном на сайте МАГАТЭ, Гросси отметил, что с момента повышения уровня боевых действий вокруг Курской АЭС он "внимательно следит" за развитием событий на местах, особенно в отношении станции.

"Я повторяю, что безопасность и защищенность ядерных объектов ни при каких обстоятельствах не должна находиться под угрозой. Ситуация развивается, и очень важно, чтобы завтра, когда я прибуду на станцию, я воочию увидел ситуацию и обсудил условия дальнейшей деятельности, которая может понадобиться для оценки состояния ядерной безопасности и защищенности КАЭС", - говорится в заявлении главы МАГАТЭ.

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Напомним, 22 августа Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что планирует посетить с визитом Курскую АЭС и Украину.

Гросси отметил, что МАГАТЭ обеспокоено боевыми действиями возле российской АЭС, поскольку старые советские реакторы не имеют защитного купола.

Также российский диктатор Владимир Путин обвинил украинских военных в попытке нанести удары по Курской АЭС в ночь на 22 августа. Он призвал МАГАТЭ отреагировать на действия украинских военных.