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Глава МАГАТЭ Гросси завтра прибудет на Курскую АЭС

Гроссі 27 серпня прибуде на Курську АЕС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что он возглавит миссию агентства на Курскую АЭС во вторник, 27 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гросси написал в соцсети Х.

"Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавлю завтрашнюю миссию МАГАТЭ на Курскую атомную электростанцию в России", - написал глава агентства.

В заявлении, размещенном на сайте МАГАТЭ, Гросси отметил, что с момента повышения уровня боевых действий вокруг Курской АЭС он "внимательно следит" за развитием событий на местах, особенно в отношении станции.

"Я повторяю, что безопасность и защищенность ядерных объектов ни при каких обстоятельствах не должна находиться под угрозой. Ситуация развивается, и очень важно, чтобы завтра, когда я прибуду на станцию, я воочию увидел ситуацию и обсудил условия дальнейшей деятельности, которая может понадобиться для оценки состояния ядерной безопасности и защищенности КАЭС", - говорится в заявлении главы МАГАТЭ.

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Напомним, 22 августа Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что планирует посетить с визитом Курскую АЭС и Украину.

Гросси отметил, что МАГАТЭ обеспокоено боевыми действиями возле российской АЭС, поскольку старые советские реакторы не имеют защитного купола.

Также российский диктатор Владимир Путин обвинил украинских военных в попытке нанести удары по Курской АЭС в ночь на 22 августа. Он призвал МАГАТЭ отреагировать на действия украинских военных.

Автор: 

АЭС (542) МАГАТЭ (388) Рафаэль Гросси (172) Курск (1082)


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Топ комментарии
+8
Це ************* ЧМО буде шукати уламки українських ракет.
А коли на Курську АЕС ***** "запросить" папу римського?
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26.08.2024 16:26
+5
И на кой х*р?
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26.08.2024 16:25
+4
Щоб ти вже нікуди не ходив, ******** прокацапський!
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26.08.2024 16:37
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И на кой х*р?
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26.08.2024 16:25 Ответить
Понятно на какой, на путинский. Выблюдок ведь пожаловался.
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26.08.2024 20:41 Ответить
Це ************* ЧМО буде шукати уламки українських ракет.
А коли на Курську АЕС ***** "запросить" папу римського?
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26.08.2024 16:26 Ответить
Скоріш за все, перед його прибуттям їх розкидають, а воно зафіксує.
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26.08.2024 17:52 Ответить
Щоб ти вже нікуди не ходив, ******** прокацапський!
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26.08.2024 16:37 Ответить
А що вирішує це ******** МАГАТЕ ?
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26.08.2024 16:45 Ответить
І шо ви думаєте - будуть погрожувати Україні страшними карами в разі чого з Курскою АЕС. Цей ган.он Гроссі в упор не бачіть проблем на найбільшей в Европі Запоріжської АЕС, але за Курську він всіх порве. Нічого не поробиш, підори, сер...
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26.08.2024 16:54 Ответить
не треба чипати саму АС. треба перебити трансформаторн1 п1дстанц11 навкруги.
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26.08.2024 17:39 Ответить
А без них та охолодження вона ж рвоне
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26.08.2024 17:54 Ответить
На ЗАЕС вже все оглянув, все безпеці? Чи кацапи послали і ти пішов.
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26.08.2024 19:13 Ответить
челночний бєг між двома станціями
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26.08.2024 19:41 Ответить
Слюняве про-кацапське чмо викаже своє занепокояння
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26.08.2024 19:57 Ответить
 
 