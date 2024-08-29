Гендиректор МАГАТЕ Гроссі наступного тижня відвідає Київ та Запорізьку АЕС
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Київ та Запорізьку атомну електростанцію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Україну для проведення переговорів на високому рівні та оцінки розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції, де ядерна безпека залишається нестабільною", - йдеться в повідомленні пресслужби.
В агенстві зазначили, що це буде вже п’ятий раз, коли Гроссі перетне лінію фронту, щоб отримати доступ до ЗАЕС після того, як у вересні 2022 року, він створив постійну присутність МАГАТЕ на майданчику для моніторингу ядерної безпеки. А загалом це буде вже десятий візит глави МАГАТЕ до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.
"Моє послання було голосним і чітким протягом усієї цієї трагічної війни: ядерної аварії потрібно уникнути за будь-яку ціну, а ядерну електростанцію ніколи не можна атакувати. Наслідки можуть бути катастрофічними", - наголосив Гроссі.
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