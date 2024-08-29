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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі наступного тижня відвідає Київ та Запорізьку АЕС

гроссі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Київ та Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Україну для проведення переговорів на високому рівні та оцінки розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції, де ядерна безпека залишається нестабільною", - йдеться в повідомленні пресслужби.

В агенстві зазначили, що це буде вже п’ятий раз, коли Гроссі перетне лінію фронту, щоб отримати доступ до ЗАЕС після того, як у вересні 2022 року, він створив постійну присутність МАГАТЕ на майданчику для моніторингу ядерної безпеки. А загалом це буде вже десятий візит глави МАГАТЕ до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Моє послання було голосним і чітким протягом усієї цієї трагічної війни: ядерної аварії потрібно уникнути за будь-яку ціну, а ядерну електростанцію ніколи не можна атакувати. Наслідки можуть бути катастрофічними", - наголосив Гроссі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гендиректор МАГАТЕ Гроссі попереджає про ризик ядерного інциденту на Курській АЕС

Автор: 

МАГАТЕ (709) Запорізька АЕС (1403) Гроссі Рафаель (290)


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Дорогою на Курську АЕС?
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29.08.2024 23:59 Відповісти
Гендиректор МАГАТЕ поскакав на ху@ путіна і провів операцію прикриття,в Курчатові,під час масованого удару по Україні,а тепер ця кремлівська потаскуха яким лицем пхається в Київ?
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30.08.2024 00:08 Відповісти
Ясна. Значить тривог не буде, бо каци не сміють. І електрики не буде - будуть демонструвати енергетичну кризу..
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30.08.2024 00:09 Відповісти
Болтается как гавно в проруби....
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30.08.2024 05:47 Відповісти
 
 