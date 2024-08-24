Обесточение линии электропередач ЗАЭС произошло в результате военной активности в регионе, - МАГАТЭ

В МАГАТЭ отреагировали на повреждение линии питания оккупированной Запорожской АЭС, произошедшее 22 августа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МАГАТЭ

Как отмечается, миссия МАГАТЭ сообщила представителям ЗАЭС, что 22 августа примерно в 16:00 из-за короткого замыкания была отключена резервная линия электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". На ЗАЭС подтвердили, что украинский диспетчер перевел линию на техническое обслуживание и ее восстановили 23 августа в 15:30.

На оккупированной ЗАЭС сообщили, что причина короткого замыкания или возможного повреждения линии неизвестны и подтвердили, что линия восстановлена.

В МАГАТЭ отметили, что последний сбой произошел после сообщений о военной активности в регионе.

Читайте: Россия сообщила МАГАТЭ, что на территории Курской АЭС обнаружены фрагменты беспилотника

Также в МАГАТЭ сообщили, что в течение последних суток слышали взрывы вблизи ЗАЭС.

"Это слишком частое явление, когда крупнейшая атомная электростанция в Европе снова вынуждена полагаться только на один внешний источник электроэнергии для поддержания своих основных функций ядерной безопасности и безопасности, подчеркивает уязвимость этого крупного объекта", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС. Это должно прекратиться, - Зеленский

Напомним, ранее сообщалось, что оккупированная российскими захватчиками Запорожская атомная электростанция в пятницу снова оказалась на грани блэкаута, но надежность ее питания уже восстановили.

В пресс-службе НАЭК "Энергатом" сообщили, что 22 августа из-за российских обстрелов произошло повреждение внешней воздушной линии ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", через которую АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.