Окупована Запорізька АЕС знову опинялася на межі блекауту, безпеку енергопостачання станції вже відновили (оновлено)
Окупована російськими загарбниками Запорізька атомна електростанція у п'ятницю знову опинилася на межі блекауту, але надійність її живлення вже відновили.
Вранці у пресслужбі НАЕК "Енергатом" повідомили, що 22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.
Через це Запорізька АЕС залишалася зʼєднаною з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська", у разі її пошкодження могла б виникнути аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.
Однак о 16:40 у пресслужбі НЕК "Укренерго" повідомили, що ремонтні бригади компанії змогли відремонтувати та включити в роботу пошкоджену внаслідок російських обстрілів високовольтну повітряну лінію 330 кВ, відновивши надійність живлення Запорізької АЕС.
"Ремонтні бригади чекали дозволу військовослужбовців для того, щоб усунути пошкодження та включити лінію в роботу. Наразі ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями. Надійність живлення атомної електростанції – на належному рівні", – запевнили в "Укренерго".
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Своєю чергою в "Енергоатомі" вкотре наголосили, що Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, а Росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку.
Як відомо, від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова може спричинити аварійну ситуацію.
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Хоча, у МАГАТЕ, мабуть, дно зірве...
ЗАЭС была не захвачена Ордой, а отдана , а скорее всего - продана !
В Энергодар ордынцы зашли без боев только 4 марта 2022 года, то есть на 8-е сутки вторжения. Уже Орду остановили под Николаевом и Васильевкой, но оборона Энергодара с ЗАЭС ЗЕвласть абсолютно не интересовала ... значит был какой то договорняк ( Оманский? ).
И к Залужному тоже есть вопросы ... между Никополем и Энергодаром есть паромная переправа, по которой легко было перебросить хотя бы одну бригаду для обороны города, однако ... видимо все таки договорняк был.
Так , что все эти стоны ЗЕвласти про ЗАЭС мягко выражаясь НЕИСКРЕННИЕ.
До речі, орки зараз кругом Курської АЕС окопи копають. Де в біса наші окопи були? Чому здали ЗАЕС без бою?