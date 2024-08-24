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Знеструмлення лінії електропередач ЗАЕС сталося внаслідок військової активності в регіоні, - МАГАТЕ

заес,аес,запорізька

У МАГАТЕ відреагували на пошкодження лінії живлення окупованої Запорізької АЕС, що сталося 22 серпня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву МАГАТЕ

Як зазначається, місія МАГАТЕ повідомила представників ЗАЕС, що 22 серпня приблизно о 16:00 через коротке замикання було відключено резервну лінію електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1". На ЗАЕС підтвердили, що український диспетчер перевів лінію на технічне обслуговування і її відновили 23 серпня о 15:30.

На окупованій ЗАЕС повідомили, що причина короткого замикання або можливого пошкодження лінії невідомі і підтвердили, що лінію відновлено.

У МАГАТЕ зазначили, що останній збій стався після повідомлень про військову активність у регіоні.

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Також у МАГАТЕ повідомили, що протягом останньої доби чули вибухи поблизу ЗАЕС.

"Це надто часте явище, коли найбільша атомна електростанція в Європі знову змушена покладатися лише на одне зовнішнє джерело електроенергії для підтримки своїх основних функцій ядерної безпеки та безпеки, підкреслює вразливість цього великого об’єкта", - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупована російськими загарбниками Запорізька атомна електростанція у п'ятницю знову опинилася на межі блекауту, але надійність її живлення вже відновили. 

У пресслужбі НАЕК "Енергатом" повідомили, що 22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

Автор: 

МАГАТЕ (708) Запорізька АЕС (1401)


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Коли орки влаштували пожежу на Запорізькій АЕС, продажна, кишенькова про-російська МАГАТЕ кричала, що вони не мають змоги провести моніторинг і чітко сказати, що, де і чому загорілось.
А тут вони вже все і про все знають!!! Зрозуміло! Як напишуть у кремлі, так і проспівають.
МАГАТЕ - не кацампи, МАГАТЕ - гірша і небезпечніша за кацапів!
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24.08.2024 12:46 Відповісти
 
 