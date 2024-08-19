Росія шантажує світ загрозою катастрофи на ЗАЕС. Це має припинитися, - Зеленський

Країна-агресорка Росія шантажує світ загрозою катастрофи на Запорізькій АЕС. Ворог зберігає на території станції військову техніку й боєприпаси, а також використовує її як майданчик для ударів по Нікополю.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже більш ніж два роки російський окупант контролює найбільшу у Європі атомну станцію – Запорізьку АЕС. І незмінно російська присутність означає фундаментальну загрозу радіаційній безпеці нашої країни, всієї Європи й світу", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що тільки повернення станції під український контроль означатиме повне дотримання всіх норм безпеки й загалом повернення ситуації навколо ЗАЕС до нормальності.

"Протягом десятиліть Україна гарантувала найвищий рівень безпеки ядерних обʼєктів, і так буде й надалі, але для цього має припинитися злочинна російська присутність на ЗАЕС", - додав глава держави.

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