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Росія шантажує світ загрозою катастрофи на ЗАЕС. Це має припинитися, - Зеленський

Зеленський: Росія шантажує світ загрозою катастрофи на ЗАЕС

Країна-агресорка Росія шантажує світ загрозою катастрофи на Запорізькій АЕС. Ворог зберігає на території станції військову техніку й боєприпаси, а також використовує її як майданчик для ударів по Нікополю. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже більш ніж два роки російський окупант контролює найбільшу у Європі атомну станцію – Запорізьку АЕС. І незмінно російська присутність означає фундаментальну загрозу радіаційній безпеці нашої країни, всієї Європи й світу", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що тільки повернення станції під український контроль означатиме повне дотримання всіх норм безпеки й загалом повернення  ситуації навколо ЗАЕС до нормальності.

"Протягом десятиліть Україна гарантувала найвищий рівень безпеки ядерних обʼєктів, і так буде й надалі, але для цього має припинитися злочинна російська присутність на ЗАЕС", - додав глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23727) окупація (6680) Запорізька АЕС (1403)


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Враховуючи що ЗАЕС опинилась під контролем рашистів внаслідок кадрової політики саме Зеленського і втрачена через військові дії московських нацистів її перехід під контроль Києва можливий виключно внаслідок військових дій ЗСУ по її звільненню і інших варіантів не має бо окрім сили Кремль ні на що не реагує і ніякі домовленості із ни не можливі а на політичний тиск з боку міжнародних організацій та Заходу Москва просто не звертає уваги!!!
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19.08.2024 11:13 Відповісти
Ну да, ще й дуркуе пихате мурло, а може й дiйсно тупе, бо запав виказувати лишень стурбованiсть, стурбованiсть i ще раз стурбованiсть. А ось ще одна стурбованiсть - дуркуе, мовляв йому Сирський доповiв, що з боеприпасами проблема, треба виразити стурбованiсть перед Заходом з iх мовляв "млявим" постачанням... Тiльки дурбицал не пiдозрюе, що до нього у Заходу е запитаннячко. Якщо ти планував iнкогнiто наступ на Курськ, чому ж, дурбицале, ти не зробив для цього достатнi запаси, ти ж наперед знаеш, що за три моря не скоро товар iде. Та й той що приiхав, з великим запасом i в достатнiй кiлькостi - для оборони, а не для тупих а-ля кацап-м`ясних штурмiв.
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19.08.2024 11:39 Відповісти
ЗЫ... Вангую, скоро дурко заспiвае спiванок, шо мавр зробив свое дiло , то й мае пiти звiдти... МОRЕ ЗЫ... Карл, слышишь, а этот мавр дупля отбивает, шо ему прийдется ответить за те надбання (лишился Установки Хаймарс, десятки Брэдли, Челенжеры, о наших бойцах я молчу), коли кацапи знову безперешкодно почали наносити враження в одеському порту, чи й в Киевi , бо зменшилась кiлькiсть ППО... i за це тре вiдповiсти. Не з цiеi причини почалися знову вiдключення свiтла, бо якi в ера , в конце августа , может быть нестерпна спека. Нагадую : кацапи свого часу Москву спалили, а тут якийсь незахоплений Курськ. Вiд того кацапи не пощезли , лишень наполеончик-недопалок ретирував.
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19.08.2024 11:54 Відповісти
Ті, хто прийняв рішення про розмінування Чонгару і здав Південь орді будуть жорстко покарані
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19.08.2024 11:43 Відповісти
малорос-закликун, где ракеты?
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19.08.2024 12:09 Відповісти
 
 