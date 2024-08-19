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Новости Война
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Россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС. Это должно прекратиться, - Зеленский

Зеленський: Росія шантажує світ загрозою катастрофи на ЗАЕС

Страна-агрессор Россия шантажирует мир угрозой катастрофы на Запорожской АЭС. Враг хранит на территории станции военную технику и боеприпасы, а также использует ее как площадку для ударов по Никополю.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже более двух лет российский оккупант контролирует крупнейшую в Европе атомную станцию - Запорожскую АЭС. И неизменно российское присутствие означает фундаментальную угрозу радиационной безопасности нашей страны, всей Европы и мира", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что только возвращение станции под украинский контроль будет означать полное соблюдение всех норм безопасности и в целом возвращение ситуации вокруг ЗАЭС к нормальности.

"В течение десятилетий Украина гарантировала высокий уровень безопасности ядерных объектов, и так будет и в дальнейшем, но для этого должно прекратиться преступное российское присутствие на ЗАЭС", - добавил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20266) оккупация (10130) Запорожская АЭС (702)


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Враховуючи що ЗАЕС опинилась під контролем рашистів внаслідок кадрової політики саме Зеленського і втрачена через військові дії московських нацистів її перехід під контроль Києва можливий виключно внаслідок військових дій ЗСУ по її звільненню і інших варіантів не має бо окрім сили Кремль ні на що не реагує і ніякі домовленості із ни не можливі а на політичний тиск з боку міжнародних організацій та Заходу Москва просто не звертає уваги!!!
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19.08.2024 11:13 Ответить
Ну да, ще й дуркуе пихате мурло, а може й дiйсно тупе, бо запав виказувати лишень стурбованiсть, стурбованiсть i ще раз стурбованiсть. А ось ще одна стурбованiсть - дуркуе, мовляв йому Сирський доповiв, що з боеприпасами проблема, треба виразити стурбованiсть перед Заходом з iх мовляв "млявим" постачанням... Тiльки дурбицал не пiдозрюе, що до нього у Заходу е запитаннячко. Якщо ти планував iнкогнiто наступ на Курськ, чому ж, дурбицале, ти не зробив для цього достатнi запаси, ти ж наперед знаеш, що за три моря не скоро товар iде. Та й той що приiхав, з великим запасом i в достатнiй кiлькостi - для оборони, а не для тупих а-ля кацап-м`ясних штурмiв.
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19.08.2024 11:39 Ответить
ЗЫ... Вангую, скоро дурко заспiвае спiванок, шо мавр зробив свое дiло , то й мае пiти звiдти... МОRЕ ЗЫ... Карл, слышишь, а этот мавр дупля отбивает, шо ему прийдется ответить за те надбання (лишился Установки Хаймарс, десятки Брэдли, Челенжеры, о наших бойцах я молчу), коли кацапи знову безперешкодно почали наносити враження в одеському порту, чи й в Киевi , бо зменшилась кiлькiсть ППО... i за це тре вiдповiсти. Не з цiеi причини почалися знову вiдключення свiтла, бо якi в ера , в конце августа , может быть нестерпна спека. Нагадую : кацапи свого часу Москву спалили, а тут якийсь незахоплений Курськ. Вiд того кацапи не пощезли , лишень наполеончик-недопалок ретирував.
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19.08.2024 11:54 Ответить
Ті, хто прийняв рішення про розмінування Чонгару і здав Південь орді будуть жорстко покарані
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19.08.2024 11:43 Ответить
малорос-закликун, где ракеты?
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19.08.2024 12:09 Ответить
 
 