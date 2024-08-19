Россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС. Это должно прекратиться, - Зеленский

Страна-агрессор Россия шантажирует мир угрозой катастрофы на Запорожской АЭС. Враг хранит на территории станции военную технику и боеприпасы, а также использует ее как площадку для ударов по Никополю.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже более двух лет российский оккупант контролирует крупнейшую в Европе атомную станцию - Запорожскую АЭС. И неизменно российское присутствие означает фундаментальную угрозу радиационной безопасности нашей страны, всей Европы и мира", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что только возвращение станции под украинский контроль будет означать полное соблюдение всех норм безопасности и в целом возвращение ситуации вокруг ЗАЭС к нормальности.

"В течение десятилетий Украина гарантировала высокий уровень безопасности ядерных объектов, и так будет и в дальнейшем, но для этого должно прекратиться преступное российское присутствие на ЗАЭС", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС ухудшается, - МАГАТЭ