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Безопасность Запорожской АЭС под угрозой: обстрелами повреждена одна из питающих станцию ​​воздушных линий, - "Энергоатом"

Запорізька АЕС

Запорожская АЭС снова находится в зоне повышенного риска опасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома".

Как отмечается, сейчас ЗАЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.

"2 сентября 2024 года из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий, через которую временно оккупированная Запорожская АЭС получает питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.

В случае повреждения второй линии, возникнет аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива ЗАЭС", - говорится в сообщении.

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Когда линию отремонтируют?

Украинские специалисты пока не могут осмотреть место повреждения и начать ремонт линии, поскольку существует реальная угроза повторного обстрела участка российскими войсками. Линию отремонтируют, как только специалистам будет гарантирована безопасность.

Автор: 

обстрел (27057) Энергоатом (410) Тарифы на электроэнергию (2164) Запорожская АЭС (702)


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Коли вже будуть такі ж повідомлення про Курську АЕС?
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03.09.2024 10:31 Ответить
Щж таке коється! Терміново підняти тарифи на електрику в два, ні, в три рази!
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03.09.2024 11:00 Ответить
 
 