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Гендиректор МАГАТЭ Гросси следует на Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЕ Гроссі йде на ЗАЕС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утром 3 сентября заявил, что едет на Запорожскую АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке гендиректора МАГАТЭ в Х (Twitter).

"Я направляюсь на Запорожскую АЭС (Украина), чтобы продолжить нашу помощь и помочь предотвратить ядерную аварию", - написал Гросси.

Он отметил, что уже прошло два года с создания миссии МАГАТЭ, которая должна обеспечить ядерную безопасность и защищенность на крупнейшей в Европе АЭС.

Напомним, в августе Гросси посетил Курскую атомную электростанцию в России и заявил, что станция эксплуатируется в режиме, "очень близком к нормальному".

Также читайте: Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС ухудшается, - МАГАТЭ

Автор: 

МАГАТЭ (389) Запорожская АЭС (702) Рафаэль Гросси (174)


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Топ комментарии
+4
Скільки йому платять за ці безглузді екскурсії?
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03.09.2024 10:27
+3
Яка мета всього цього ?
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03.09.2024 10:32
+1
А кацапи пустять, чи відправлять за крейсером як минулого разу?
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03.09.2024 10:21
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А кацапи пустять, чи відправлять за крейсером як минулого разу?
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03.09.2024 10:21 Ответить
Пустять, він свій.
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03.09.2024 12:16 Ответить
Скільки йому платять за ці безглузді екскурсії?
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03.09.2024 10:27 Ответить
Яка мета всього цього ?
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03.09.2024 10:32 Ответить
Там якраз повітряну лінію живлення обірвало. цапи скажуть що ми обстріляли..повіре?
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03.09.2024 10:34 Ответить
сподіваюсь, він спіймає там якийсь прильот, який вже важко буде "не помітити" з власної домовини
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03.09.2024 11:25 Ответить
Як я ще був там ,так перед приїздом Гроссі або журналістів орки завжди самі обстрілювали Енергодар або промзону і навіть АЕС, потім все це знімали и показували як обстріл від ВСУ .Але по вирвам і розліту уламків не важко було вирахувати звідки стріляли.
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03.09.2024 12:37 Ответить
Куди б гросі не направлявся, він завжди перебуває в дупі путіна.
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03.09.2024 12:42 Ответить
бо расія і є суцільна дупа ліліпутіна 🤣
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03.09.2024 13:15 Ответить
На Курську-Курчатівську АЕС йому треба теж заїхати, перевірити порядок, безпеку!
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03.09.2024 13:52 Ответить
 
 