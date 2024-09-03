Гендиректор МАГАТЭ Гросси следует на Запорожскую АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утром 3 сентября заявил, что едет на Запорожскую АЭС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке гендиректора МАГАТЭ в Х (Twitter).
"Я направляюсь на Запорожскую АЭС (Украина), чтобы продолжить нашу помощь и помочь предотвратить ядерную аварию", - написал Гросси.
Он отметил, что уже прошло два года с создания миссии МАГАТЭ, которая должна обеспечить ядерную безопасность и защищенность на крупнейшей в Европе АЭС.
Напомним, в августе Гросси посетил Курскую атомную электростанцию в России и заявил, что станция эксплуатируется в режиме, "очень близком к нормальному".
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