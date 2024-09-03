Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прямує на Запорізьку АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зранку 3 вересня заявив, що їде на Запорізьку АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі гендиректора МАГАТЕ у Х (Twitter).

"Я прямую на Запорізьку АЕС (Україна), щоб продовжити нашу допомогу та допомогти запобігти ядерній аварії", - написав Гроссі.

Він зазначив, що вже минуло два роки зі створення місії МАГАТЕ, яка має забезпечити ядерну безпеку та захищеність на найбільшій у Європі АЕС.

Нагадаємо, у серпні Гроссі відвідав Курську атомну електростанцію в Росії та заявив, що станція експлуатується в режимі, "дуже близькому до нормального".

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