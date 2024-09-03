УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12491 відвідувач онлайн
Новини
1 411 10

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прямує на Запорізьку АЕС

Глава МАГАТЕ Гроссі йде на ЗАЕС

Генеральний директор  Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зранку 3 вересня заявив, що їде на Запорізьку АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі гендиректора МАГАТЕ у Х (Twitter).

"Я прямую на Запорізьку АЕС (Україна), щоб продовжити нашу допомогу та допомогти запобігти ядерній аварії", - написав Гроссі.

Він зазначив, що вже минуло два роки зі створення  місії МАГАТЕ, яка має забезпечити ядерну безпеку та захищеність на найбільшій у Європі АЕС.

Нагадаємо,  у серпні Гроссі відвідав Курську атомну електростанцію в Росії та заявив, що станція експлуатується в режимі, "дуже близькому до нормального".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МАГАТЕ Гроссі планує відвідати Курську АЕС та Київ

Автор: 

МАГАТЕ (712) Запорізька АЕС (1404) Гроссі Рафаель (292)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Скільки йому платять за ці безглузді екскурсії?
показати весь коментар
03.09.2024 10:27
+3
Яка мета всього цього ?
показати весь коментар
03.09.2024 10:32
+1
А кацапи пустять, чи відправлять за крейсером як минулого разу?
показати весь коментар
03.09.2024 10:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кацапи пустять, чи відправлять за крейсером як минулого разу?
показати весь коментар
03.09.2024 10:21 Відповісти
Пустять, він свій.
показати весь коментар
03.09.2024 12:16 Відповісти
Скільки йому платять за ці безглузді екскурсії?
показати весь коментар
03.09.2024 10:27 Відповісти
Яка мета всього цього ?
показати весь коментар
03.09.2024 10:32 Відповісти
Там якраз повітряну лінію живлення обірвало. цапи скажуть що ми обстріляли..повіре?
показати весь коментар
03.09.2024 10:34 Відповісти
сподіваюсь, він спіймає там якийсь прильот, який вже важко буде "не помітити" з власної домовини
показати весь коментар
03.09.2024 11:25 Відповісти
Як я ще був там ,так перед приїздом Гроссі або журналістів орки завжди самі обстрілювали Енергодар або промзону і навіть АЕС, потім все це знімали и показували як обстріл від ВСУ .Але по вирвам і розліту уламків не важко було вирахувати звідки стріляли.
показати весь коментар
03.09.2024 12:37 Відповісти
Куди б гросі не направлявся, він завжди перебуває в дупі путіна.
показати весь коментар
03.09.2024 12:42 Відповісти
бо расія і є суцільна дупа ліліпутіна 🤣
показати весь коментар
03.09.2024 13:15 Відповісти
На Курську-Курчатівську АЕС йому треба теж заїхати, перевірити порядок, безпеку!
показати весь коментар
03.09.2024 13:52 Відповісти
 
 