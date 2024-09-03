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Безпека Запорізької АЕС під загрозою: обстрілами пошкоджено одну з повітряних ліній, що живить станцію, - "Енергоатом"

Запорізька АЕС

Запорізька АЕС знову перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".

Як зазначається, наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. 

"2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

В разі пошкодження другої лінії, виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

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Коли лінію відремонтують?

Українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами. Лінію відремонтують, як тільки спеціалістам буде гарантована безпека.

Автор: 

обстріл (28378) Енергоатом (1635) електроенергія (6189) Запорізька АЕС (1404)


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Коли вже будуть такі ж повідомлення про Курську АЕС?
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03.09.2024 10:31 Відповісти
Щж таке коється! Терміново підняти тарифи на електрику в два, ні, в три рази!
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03.09.2024 11:00 Відповісти
 
 