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Новости
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Зеленский и директор МАГАТЭ Гросси обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности в Украине

Зеленський зустрівся з директором МАГАТЕ Гроссі

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси накануне его очередного визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент проинформировал о последствиях массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины баллистическими, крылатыми ракетами и дронами-камикадзе, которые привели к временному отключению энергоблоков АЭС от сети и снижению их мощности.

Во время встречи Зеленский и Гросси обсудили усиление ядерной безопасности в Украине, в частности в контексте недопустимости обстрелов украинских АЭС и других энергообъектов. Стабильное внешнее питание является критическим для безопасности атомных станций.

Стороны договорились о необходимости расширения мандата действующих наблюдательных миссий МАГАТЭ на атомных станциях в Украине для обеспечения постоянного мониторинга не только состояния АЭС, но и критически важных для их работы подстанций. Директор МАГАТЭ также заверил в поддержке строительства новых атомных блоков в Украине.

Читайте также: Гендиректор МАГАТЭ Гросси следует на Запорожскую АЭС

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) МАГАТЭ (389) Запорожская АЭС (702) Рафаэль Гросси (174)


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Топ комментарии
+3
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03.09.2024 20:46
+1
Директор МАГАТЕ також запевнив в підтримці будівництва нових атомних блоків в Україні. (А Запоріжську АЕС "зегниди" продали куйлу ще в Омані
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03.09.2024 20:50
+1
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03.09.2024 20:52
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03.09.2024 20:43 Ответить
Зустрілися два спеца по ядерній енергетиці...
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03.09.2024 20:44 Ответить
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03.09.2024 20:46 Ответить
Директор МАГАТЕ також запевнив в підтримці будівництва нових атомних блоків в Україні. (А Запоріжську АЕС "зегниди" продали куйлу ще в Омані
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03.09.2024 20:50 Ответить
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03.09.2024 20:52 Ответить
Як би був Президентом України.
То би оголовився, був би у одязі президента.
А так - бібіз'яна. А так, ще не вистачає поряд арахаміі, дермака і бананів в руках.
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03.09.2024 20:54 Ответить
Дві нікчеми
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03.09.2024 20:55 Ответить
Патужні Херанти!
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03.09.2024 21:06 Ответить
агенти ФСБ Володимир Потужний і Отто Фон Гроссі обговорили план передачі всієї енергетики під контроль полковника ФСБ Германа Галущенка.
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03.09.2024 21:12 Ответить
Ще з ним підпиши ''гарантію безпеки''.
Ти ж любиш колекціонувати такі папірці.
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03.09.2024 21:29 Ответить
 
 