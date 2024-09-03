Зеленский и директор МАГАТЭ Гросси обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси накануне его очередного визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент проинформировал о последствиях массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины баллистическими, крылатыми ракетами и дронами-камикадзе, которые привели к временному отключению энергоблоков АЭС от сети и снижению их мощности.

Во время встречи Зеленский и Гросси обсудили усиление ядерной безопасности в Украине, в частности в контексте недопустимости обстрелов украинских АЭС и других энергообъектов. Стабильное внешнее питание является критическим для безопасности атомных станций.

Стороны договорились о необходимости расширения мандата действующих наблюдательных миссий МАГАТЭ на атомных станциях в Украине для обеспечения постоянного мониторинга не только состояния АЭС, но и критически важных для их работы подстанций. Директор МАГАТЭ также заверил в поддержке строительства новых атомных блоков в Украине.

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