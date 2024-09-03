Зеленський і директор МАГАТЕ Гроссі обговорили питання гарантування ядерної безпеки в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі напередодні його чергового візиту на окуповану Росією Запорізьку АЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент поінформував про наслідки масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України балістичними, крилатими ракетами та дронами-камікадзе, які призвели до тимчасового відключення енергоблоків АЕС від мережі та зниження їхньої потужності.

Під час зустрічі Зеленський і Гроссі обговорили посилення ядерної безпеки в Україні, зокрема в контексті неприпустимості обстрілів українських АЕС та інших енергооб’єктів. Стабільне зовнішнє живлення є критичним для безпеки атомних станцій.

Сторони домовилися щодо необхідності розширення мандата чинних спостережних місій МАГАТЕ на атомних станціях в Україні для забезпечення постійного моніторингу не лише стану АЕС, а й критично важливих для їхньої роботи підстанцій. Директор МАГАТЕ також запевнив в підтримці будівництва нових атомних блоків в Україні.

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