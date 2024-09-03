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Зеленський і директор МАГАТЕ Гроссі обговорили питання гарантування ядерної безпеки в Україні

Зеленський зустрівся з директором МАГАТЕ Гроссі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі напередодні його чергового візиту на окуповану Росією Запорізьку АЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент поінформував про наслідки масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України балістичними, крилатими ракетами та дронами-камікадзе, які призвели до тимчасового відключення енергоблоків АЕС від мережі та зниження їхньої потужності.

Під час зустрічі Зеленський і Гроссі обговорили посилення ядерної безпеки в Україні, зокрема в контексті неприпустимості обстрілів українських АЕС та інших енергооб’єктів. Стабільне зовнішнє живлення є критичним для безпеки атомних станцій.

Сторони домовилися щодо необхідності розширення мандата чинних спостережних місій МАГАТЕ на атомних станціях в Україні для забезпечення постійного моніторингу не лише стану АЕС, а й критично важливих для їхньої роботи підстанцій. Директор МАГАТЕ також запевнив в підтримці будівництва нових атомних блоків в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гендиректор МАГАТЕ Гроссі попереджає про ризик ядерного інциденту на Курській АЕС

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) МАГАТЕ (712) Запорізька АЕС (1404) Гроссі Рафаель (292)


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Топ коментарі
+3
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03.09.2024 20:46
+1
Директор МАГАТЕ також запевнив в підтримці будівництва нових атомних блоків в Україні. (А Запоріжську АЕС "зегниди" продали куйлу ще в Омані
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03.09.2024 20:50
+1
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03.09.2024 20:52
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03.09.2024 20:43 Відповісти
Зустрілися два спеца по ядерній енергетиці...
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03.09.2024 20:44 Відповісти
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03.09.2024 20:46 Відповісти
Директор МАГАТЕ також запевнив в підтримці будівництва нових атомних блоків в Україні. (А Запоріжську АЕС "зегниди" продали куйлу ще в Омані
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03.09.2024 20:50 Відповісти
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03.09.2024 20:52 Відповісти
Як би був Президентом України.
То би оголовився, був би у одязі президента.
А так - бібіз'яна. А так, ще не вистачає поряд арахаміі, дермака і бананів в руках.
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03.09.2024 20:54 Відповісти
Дві нікчеми
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03.09.2024 20:55 Відповісти
Патужні Херанти!
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03.09.2024 21:06 Відповісти
агенти ФСБ Володимир Потужний і Отто Фон Гроссі обговорили план передачі всієї енергетики під контроль полковника ФСБ Германа Галущенка.
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03.09.2024 21:12 Відповісти
Ще з ним підпиши ''гарантію безпеки''.
Ти ж любиш колекціонувати такі папірці.
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03.09.2024 21:29 Відповісти
 
 