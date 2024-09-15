Росія використовує ЗАЕС для розміщення своїх військових та як склад боєприпасів, - ЦНС

Росія продовжує використовувати територію ЗАЕС для розміщення особового складу своїх військ та зберігання боєприпасів та вибухових речовин.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Українському підпіллю вдалось підрахувати, що на території окупованої ЗАЕС розміщені підрозділи Росгвардії загальною чисельністю до 1300 осіб.

"Зокрема були ідентифіковані підрозділи ОМОН "Ахмат-1" (Грозний, ТОТ Чеченської Республіки Ічкерія) та СОБР "Агат" (Пенза, РФ). Задля маскування частина окупантів, що заступає на чергування використовує форму воєнізованої охорони ЗАЕС, а не Росгвардії", - пише ЦНС.

Крім того, технічні та підвальні приміщення станції окупанти використовують для зберігання стрілецьких та артилерійських боєприпасів, як для забезпечення контингенту розміщеного на станції, так і сил на суміжних позиціях.

ЦНС пише, що навколо міста противник заклав понад 20 мінних полів, вони огинають станцію і місто та мають загальну протяжність близько 6,5 км. У спротиві додають, що окупанти досі бояться можливого десантування Сил оборони з Дніпра.

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"Попри візит місії МАГАТЕ на цьому тижні їх маршрут був ретельно та завчасно спланований окупантами. Зважаючи на проявлену люб’язність та обійми генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з російським керівництвом окупованої АЕС, уже й не дивно, що його команда в черговий раз не помітила значного скупчення російських військ та озброєння на території атомної електростанції", - йдеться у повідомленні.

У спротиві додали, що російські загарбники не вперше не надали фахівцям МАГАТЕ доступу до західної частини двох турбінних залів.

"Проте представництво організації лише занотувало цей факт, та не винесло жодного рішення щодо представництва "Росатому", який управляє ЗАЕС", - пише ЦНС.

Нагадаємо, що 4 вересня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі разом із експертами Агентства відвідав Запорізьку атомну електростанцію.

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