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Силы обороны пополнили обменный фонд и взяли в плен двух оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники пополнили обменный фонд на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, два российских солдата выбрали жизнь и сдались в плен Силам Обороны Украины.

Смотрите также: Бойцы "Хартії" взяли в плен двух оккупантов на Харьковском направлении: "Меня привезли, бросили как пушечное мясо". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) плен (2616)


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Бандерлоги?
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15.09.2024 15:06 Ответить
Брешуть, як дихають.
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15.09.2024 15:12 Ответить
Фейк. Давно вже продали їх на органи. А зеленському їх шкірою дивани перетягнули)
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15.09.2024 16:09 Ответить
юмор у Вас достойний....
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15.09.2024 16:37 Ответить
Із двох цілий диван?
Там тільки на абажур вистачило...
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15.09.2024 18:23 Ответить
Як я їх ненавиджу! Роздер би собаками. Жаль, що керуватись потрібно не емоціями.
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15.09.2024 17:54 Ответить
Треба розстрілювати , а то знають що в полоні будуть відьїдатись, тіки рекламу робимо для сво.
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16.09.2024 00:51 Ответить
на Татарова похож мужик на превью видео
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16.09.2024 11:04 Ответить
 
 