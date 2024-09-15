Силы обороны пополнили обменный фонд и взяли в плен двух оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО
Украинские защитники пополнили обменный фонд на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, два российских солдата выбрали жизнь и сдались в плен Силам Обороны Украины.
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Там тільки на абажур вистачило...