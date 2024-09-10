Бойцы "Хартии" взяли в плен двух оккупантов на Харьковском направлении: "Меня привезли, бросили как пушечное мясо". ВИДЕО
Бойцы 13-й бригады Национальной гвардии "Хартия" взяли в плен военнослужащих РФ на Харьковском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Пленные признались, что их командиры отправили россиян на "пушечное мясо". Оккупанты попали под минометный обстрел во время попытки штурма, заблудились в лесу, и, в конце концов, их взяли в плен воины 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия". Впоследствии захватчиков обменяют на украинских военных.
Напомним, ранее мы сообщали, что воины 225-го Отдельного штурмового батальона пополнили обменный фонд на Курском направлении и взяли в плен захватчика.
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+11 kergudu barbambiya
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рука б не затремтіла....
от нєхрєн дєлать та алкоголізму чи на Кавказ, чи в Україну - підйомні одержав, одіслав і всьо, на фарш
Під...рів з Кірзой - Мурзою та Шендеровичами з Латиніними послухати то все не вони, а путин. А вони всі невинні та богоносці.
Полнейшие деграданти - русишен швайн!