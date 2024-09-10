Бойцы "Хартии" взяли в плен двух оккупантов на Харьковском направлении: "Меня привезли, бросили как пушечное мясо". ВИДЕО

Бойцы 13-й бригады Национальной гвардии "Хартия" взяли в плен военнослужащих РФ на Харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Пленные признались, что их командиры отправили россиян на "пушечное мясо". Оккупанты попали под минометный обстрел во время попытки штурма, заблудились в лесу, и, в конце концов, их взяли в плен воины 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия". Впоследствии захватчиков обменяют на украинских военных.

Напомним, ранее мы сообщали, что воины 225-го Отдельного штурмового батальона пополнили обменный фонд на Курском направлении и взяли в плен захватчика.

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