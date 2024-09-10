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Бойцы "Хартии" взяли в плен двух оккупантов на Харьковском направлении: "Меня привезли, бросили как пушечное мясо". ВИДЕО

Бойцы 13-й бригады Национальной гвардии "Хартия" взяли в плен военнослужащих РФ на Харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Пленные признались, что их командиры отправили россиян на "пушечное мясо". Оккупанты попали под минометный обстрел во время попытки штурма, заблудились в лесу, и, в конце концов, их взяли в плен воины 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия". Впоследствии захватчиков обменяют на украинских военных.

Напомним, ранее мы сообщали, что воины 225-го Отдельного штурмового батальона пополнили обменный фонд на Курском направлении и взяли в плен захватчика.

Смотрите также: Воины 65-й ОМБр уничтожили 4 орудия и УАЗ оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) плен (2610)


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Топ комментарии
+11
"Мєня прівєзлі і бросілі..."

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10.09.2024 23:02
+8
лицемірні шматки лайна.
рука б не затремтіла....
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10.09.2024 23:02
+6
ще й відригує ...падло...
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10.09.2024 23:02
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ще й відригує ...падло...
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10.09.2024 23:02 Ответить
Таки годують
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11.09.2024 02:07 Ответить
лицемірні шматки лайна.
рука б не затремтіла....
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10.09.2024 23:02 Ответить
"Мєня прівєзлі і бросілі..."

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10.09.2024 23:02 Ответить
А шо їм ще казати.... не казати ж шо за бабло їхали пострілять "смішних х#хлов" та помородерити.....
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10.09.2024 23:45 Ответить
"лішніє люді" - "Герої нашого врємені" в рашці, пєчоріни срані.

от нєхрєн дєлать та алкоголізму чи на Кавказ, чи в Україну - підйомні одержав, одіслав і всьо, на фарш
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10.09.2024 23:03 Ответить
їм лоботомію роблять чи хімікатами травлять ?
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10.09.2024 23:12 Ответить
Лоботомія можлива тільки, якщо мозг в наявності. А там і так видно, що видаляти нема чого.
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11.09.2024 00:48 Ответить
небреши, ти пішов сам
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10.09.2024 23:04 Ответить
Нахрєна брати у полон ці відходи., мразота, треба брати щось цінне на яке можна виміняти наших хлопців… а за10 таких нікого з наших не повернуть…
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10.09.2024 23:18 Ответить
очередные мальчики в трусиках.
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11.09.2024 00:05 Ответить
Там пушечне м'ясо з обох боків. В нашому випадку щей ні зброї, ні фортифікацій, ні грошей. Надихає.
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11.09.2024 01:33 Ответить
Вот этих вот рашисты на наших героев менять не будут. На месте и по-тихому необходимо делать выводы.
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11.09.2024 02:49 Ответить
Это не я то путен, мамой клянусь путен, а я тут не при чем.

Під...рів з Кірзой - Мурзою та Шендеровичами з Латиніними послухати то все не вони, а путин. А вони всі невинні та богоносці.
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11.09.2024 05:00 Ответить
це раби і біологічне сміття який сенс їх питати щось єдина московська істота яку потрібно допитати під тортурами це ***** а після того вистрілити в живіт і залишити
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11.09.2024 06:19 Ответить
Ето уже "русские" или еще нет?

Полнейшие деграданти - русишен швайн!
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11.09.2024 08:23 Ответить
"Полонені - це такі люди, котрі прийшли вас убити, але щось пішло не так"
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11.09.2024 08:43 Ответить
Мерзота
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11.09.2024 09:18 Ответить
Тот, что справа - на филина похож! 🦉
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11.09.2024 12:54 Ответить
На жаль тепер ці покидьки тиснуть. А навіщо тоді гроші брали і йшли свідомо українців вбивати? Краще б їх десь зашкварили
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11.09.2024 13:10 Ответить
 
 