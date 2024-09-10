Бійці "Хартії" полонили двох окупантів на Харківському напрямку: "Меня привезли, бросили как пушечное мясо". ВIДЕО
Бійці 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія" взяли у полон військовослужбовців РФ на Харківському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Полонені зізналися, що їхні командири відправили росіян на "гарматне м'ясо". Окупанти потрапили під мінометний обстріл під час спроби штурму, заблукали в лісі, і, зрештою, їх взяли в полон воїни 13-ої бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". Згодом загарбників обміняють на українських військових.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що воїни 225-го Окремого штурмового батальйону поповнили обмінний фонд на Курському напрямку та полонили загарбника.
Топ коментарі
+11 kergudu barbambiya
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+8 MsSkifia #566162
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+6 vsbu vsbu
показати весь коментар10.09.2024 23:02
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рука б не затремтіла....
от нєхрєн дєлать та алкоголізму чи на Кавказ, чи в Україну - підйомні одержав, одіслав і всьо, на фарш
Під...рів з Кірзой - Мурзою та Шендеровичами з Латиніними послухати то все не вони, а путин. А вони всі невинні та богоносці.
Полнейшие деграданти - русишен швайн!