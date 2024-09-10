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Бійці "Хартії" полонили двох окупантів на Харківському напрямку: "Меня привезли, бросили как пушечное мясо". ВIДЕО

Бійці 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія" взяли у полон військовослужбовців РФ на Харківському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Полонені зізналися, що їхні командири відправили росіян на "гарматне м'ясо". Окупанти потрапили під мінометний обстріл під час спроби штурму, заблукали в лісі, і, зрештою, їх взяли в полон воїни 13-ої бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". Згодом загарбників обміняють на українських військових.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що воїни 225-го Окремого штурмового батальйону поповнили обмінний фонд на Курському напрямку та полонили загарбника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 65 ОМБр знищили 4 гармати і УАЗ окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) полон (1562)


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Топ коментарі
+11
"Мєня прівєзлі і бросілі..."

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10.09.2024 23:02
+8
лицемірні шматки лайна.
рука б не затремтіла....
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10.09.2024 23:02
+6
ще й відригує ...падло...
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10.09.2024 23:02
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ще й відригує ...падло...
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10.09.2024 23:02 Відповісти
Таки годують
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11.09.2024 02:07 Відповісти
лицемірні шматки лайна.
рука б не затремтіла....
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10.09.2024 23:02 Відповісти
"Мєня прівєзлі і бросілі..."

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10.09.2024 23:02 Відповісти
А шо їм ще казати.... не казати ж шо за бабло їхали пострілять "смішних х#хлов" та помородерити.....
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10.09.2024 23:45 Відповісти
"лішніє люді" - "Герої нашого врємені" в рашці, пєчоріни срані.

от нєхрєн дєлать та алкоголізму чи на Кавказ, чи в Україну - підйомні одержав, одіслав і всьо, на фарш
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10.09.2024 23:03 Відповісти
їм лоботомію роблять чи хімікатами травлять ?
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10.09.2024 23:12 Відповісти
Лоботомія можлива тільки, якщо мозг в наявності. А там і так видно, що видаляти нема чого.
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11.09.2024 00:48 Відповісти
небреши, ти пішов сам
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10.09.2024 23:04 Відповісти
Нахрєна брати у полон ці відходи., мразота, треба брати щось цінне на яке можна виміняти наших хлопців… а за10 таких нікого з наших не повернуть…
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10.09.2024 23:18 Відповісти
очередные мальчики в трусиках.
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11.09.2024 00:05 Відповісти
Там пушечне м'ясо з обох боків. В нашому випадку щей ні зброї, ні фортифікацій, ні грошей. Надихає.
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11.09.2024 01:33 Відповісти
Вот этих вот рашисты на наших героев менять не будут. На месте и по-тихому необходимо делать выводы.
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11.09.2024 02:49 Відповісти
Это не я то путен, мамой клянусь путен, а я тут не при чем.

Під...рів з Кірзой - Мурзою та Шендеровичами з Латиніними послухати то все не вони, а путин. А вони всі невинні та богоносці.
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11.09.2024 05:00 Відповісти
це раби і біологічне сміття який сенс їх питати щось єдина московська істота яку потрібно допитати під тортурами це ***** а після того вистрілити в живіт і залишити
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11.09.2024 06:19 Відповісти
Ето уже "русские" или еще нет?

Полнейшие деграданти - русишен швайн!
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11.09.2024 08:23 Відповісти
"Полонені - це такі люди, котрі прийшли вас убити, але щось пішло не так"
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11.09.2024 08:43 Відповісти
Мерзота
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11.09.2024 09:18 Відповісти
Тот, что справа - на филина похож! 🦉
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11.09.2024 12:54 Відповісти
На жаль тепер ці покидьки тиснуть. А навіщо тоді гроші брали і йшли свідомо українців вбивати? Краще б їх десь зашкварили
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11.09.2024 13:10 Відповісти
 
 