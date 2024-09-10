Бійці "Хартії" полонили двох окупантів на Харківському напрямку: "Меня привезли, бросили как пушечное мясо". ВIДЕО

Бійці 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія" взяли у полон військовослужбовців РФ на Харківському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Полонені зізналися, що їхні командири відправили росіян на "гарматне м'ясо". Окупанти потрапили під мінометний обстріл під час спроби штурму, заблукали в лісі, і, зрештою, їх взяли в полон воїни 13-ої бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". Згодом загарбників обміняють на українських військових.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що воїни 225-го Окремого штурмового батальйону поповнили обмінний фонд на Курському напрямку та полонили загарбника.

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