Воїни 65 ОМБр знищили 4 гармати і УАЗ окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Бійці 65-ої окремої механізованої бригади на Запорізькому напрямку за один бойовий виліт дронами-камікадзе знищили 4 гармати і ворожу "буханку", який росіяни використовували для підвезення особового складу та БК на передову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережі.
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George Highbaud
показати весь коментар10.09.2024 22:07 Відповісти Мені подобається 1
Vik Tor #521724
показати весь коментар10.09.2024 22:16 Відповісти Мені подобається 1
Amber
показати весь коментар10.09.2024 22:58 Відповісти Мені подобається 0
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