Воїни 65 ОМБр знищили 4 гармати і УАЗ окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці 65-ої окремої механізованої бригади на Запорізькому напрямку за один бойовий виліт дронами-камікадзе знищили 4 гармати і ворожу "буханку", який росіяни використовували для підвезення особового складу та БК на передову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережі.

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