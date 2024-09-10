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Воїни 65 ОМБр знищили 4 гармати і УАЗ окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці 65-ої окремої механізованої бригади на Запорізькому напрямку за один бойовий виліт дронами-камікадзе знищили 4 гармати і ворожу "буханку", який росіяни використовували для підвезення особового складу та БК на передову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережі.

Також дивіться: Дрон-камікадзе нищить ЗРК "Стріла-10", який росіяни заховали на фермі в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) 65 ОМБр (32)


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Excellent. 👍
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10.09.2024 22:07 Відповісти
на жаль ті йбані пушки неубиваємі, максимум приціл пошкоде, який легко замінить.
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10.09.2024 22:16 Відповісти
Щира подяка нашим воінам за чудову роботу👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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10.09.2024 22:58 Відповісти
 
 