Дрон-камікадзе нищить ЗРК "Стріла-10", який росіяни заховали на фермі в Курській області. ВIДЕО
Бійці підрозділу аеророзвідки "Flying Skull" виявили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" на фермі в Курській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий комплекс був виведений із ладу за допомогою безпілотника.
"Росіяни ховають військову техніку на фермах, виганяючи сільгосп техніку з приміщень", - повідомили бійці.
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+18 Yuri I #427530
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https://youtu.be/tz4tKoyordM?t=1687