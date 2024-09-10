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Дрон-камікадзе нищить ЗРК "Стріла-10", який росіяни заховали на фермі в Курській області. ВIДЕО

Бійці підрозділу аеророзвідки "Flying Skull" виявили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" на фермі в Курській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий комплекс був виведений із ладу за допомогою безпілотника.

"Росіяни ховають військову техніку на фермах, виганяючи сільгосп техніку з приміщень", - повідомили бійці.

Також дивіться: Бійці 30 ОМБр нищать ворожу техніку, російських загарбників та їхні укриття. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) Курськ (1109) ЗРК (205)


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Топ коментарі
+18
Сподівають шо той баран який зі Стріли вискакував на останніх кадрах таки встиг підсмажитись.
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10.09.2024 21:19
+7
худоба постраджала, чи ні?
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10.09.2024 21:07
+5
ruskie uzhe za karovami priachutsa , chio , deti i zhenshini uzhe zakoncilis ? 🤔
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10.09.2024 21:31
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худоба постраджала, чи ні?
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10.09.2024 21:07 Відповісти
Сподівають шо той баран який зі Стріли вискакував на останніх кадрах таки встиг підсмажитись.
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10.09.2024 21:19 Відповісти
Тільки скотиняки.
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10.09.2024 21:45 Відповісти
Надо надеяться, что да. Но один козломордый все-таки успел отпрыгнуть.
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10.09.2024 22:02 Відповісти
козломордого потім всерівно бики згвалтували,..
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11.09.2024 21:26 Відповісти
ruskie uzhe za karovami priachutsa , chio , deti i zhenshini uzhe zakoncilis ? 🤔
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10.09.2024 21:31 Відповісти
Чим менше москалів - тим краще іншим народам, ось така ситуація.
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10.09.2024 21:56 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fpolitics%2Fnews%2Fot-kiev-za-tri-dnya-do-putina-ne-postradal-podborka-memov-ob-atake-na-kreml&psig=AOvVaw1LoDAYiX7gPtmRJv-M92lZ&ust=1726081264640000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCIiPhYWIuYgDFQAAAAAdAAAAABAZ От "Киев за три дня" до "расейские бараны в курской обл. не пострадали"
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10.09.2024 22:03 Відповісти
холопи жалуются на неудбства СВО
https://youtu.be/tz4tKoyordM?t=1687
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11.09.2024 08:44 Відповісти
Шкода корівок. СЛАВА ЗСУ! путін - *****!
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11.09.2024 09:45 Відповісти
 
 