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Бійці 30 ОМБр нищать ворожу техніку, російських загарбників та їхні укриття. ВIДЕО

Воїни 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького успішно нищать ворожу техніку, російських загарбників і їхні укриття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.

Дивіться: Поранений російський загарбник підірвав біля своєї голови гранату та самоліквідувався. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) 30 окрема механізована бригада (154)


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цікаві ********** - ЗСУ проводять цікаві експерименти на кацапських крісах

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10.09.2024 20:45 Відповісти
 
 