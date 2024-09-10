Бійці 30 ОМБр нищать ворожу техніку, російських загарбників та їхні укриття. ВIДЕО
Воїни 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького успішно нищать ворожу техніку, російських загарбників і їхні укриття.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.
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