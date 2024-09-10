Поранений російський загарбник підірвав біля своєї голови гранату та самоліквідувався. ВIДЕО

Пілотів 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького зафільмували самогубство окпуанта в районі села Макіївка Луганської області.

Поранений окупант укоротив собі віку на полі бою, підірвавши гранату прямо біля голови, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що поранений окупант підірвав себе гранатою на Донеччині.

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