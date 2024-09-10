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Поранений російський загарбник підірвав біля своєї голови гранату та самоліквідувався. ВIДЕО

Пілотів 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького зафільмували самогубство окпуанта в районі села Макіївка Луганської області.

Поранений окупант укоротив собі віку на полі бою, підірвавши гранату прямо біля голови, повідомляє Цензор.НЕТ.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що поранений окупант підірвав себе гранатою на Донеччині.

Також дивіться: Бійці бригади "Азов" ліквідували російського загарбника у Серебрянському лісі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) самогубство (634) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (67)


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Топ коментарі
+22
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10.09.2024 18:46
+14
Уже ніхто не напише, що то - "імітація"! "Поцелуй Путина" - у всій красі!
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10.09.2024 18:39
+14
Озвучка-бімба.Ало,Кобзон.Лол.
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10.09.2024 18:44
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Уже ніхто не напише, що то - "імітація"! "Поцелуй Путина" - у всій красі!
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10.09.2024 18:39 Відповісти
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10.09.2024 21:06 Відповісти
Все правильно зробив, як у статуті прописано. Видно був інструктором із самоліквідації.
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10.09.2024 21:22 Відповісти
Ура-а-а! Граната под голову входит в моду! Поприветствуем новый тренд!

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fdslx8/ua_115th_mechanized_brigades_225th_assault/
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11.09.2024 03:37 Відповісти
Вєрю ! Вот сейчас верю !

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11.09.2024 00:39 Відповісти
логично.зачем тебе голова если нет мозгов.(цитата ввх)
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10.09.2024 18:41 Відповісти
Озвучка-бімба.Ало,Кобзон.Лол.
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10.09.2024 18:44 Відповісти
krasota...čomiu voni ņerobļat ce u sebe na bolotah ? nafiga v UA treba prijehati ?
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10.09.2024 18:44 Відповісти
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10.09.2024 18:46 Відповісти
його дружина з Ашотіком тепер на новій тачці будуть кататись, ще й бабла на бухлішко дадуть.
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10.09.2024 18:46 Відповісти
сцобака жучка у нього дружина
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10.09.2024 18:51 Відповісти
Не будуть кататись. Ліцо пропало. А як без ліца ідентифікувати труп? Плакали білі Жигулі. Треба було підриватись з іншого кінця. Та і взагалі, а це не можна було зробити вдома, а не пертися за тисячі кілометрів...
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10.09.2024 19:33 Відповісти
З якого ще іншого кінця? Там же близько те, чим кацап думає!
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10.09.2024 19:42 Відповісти
там ще житон є та доки.
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10.09.2024 19:55 Відповісти
ашотік в шоколаді полюбому
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10.09.2024 19:56 Відповісти
Асисяйя???)
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10.09.2024 18:47 Відповісти
Дурило! Буде невпізнаним трупом. Отримання білої лади під загрозою.
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10.09.2024 18:54 Відповісти
у верхней сраки он взорвал.
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10.09.2024 18:59 Відповісти
Слухай ,без голови це 50 відсотків нічий труп так що він дурко ще і родню підвів, ,собачки остальне розтянут , це село ,люди виїхали
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10.09.2024 18:59 Відповісти
Буде тобі, враже, так, як відьма скаже
Скільки в святу землю впало зерен жита
Стільки разів буде тебе, враже, вбито…
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10.09.2024 19:00 Відповісти
Пораскінул мозгамі
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10.09.2024 19:12 Відповісти
v prjamom smysle etovo slova....
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10.09.2024 19:24 Відповісти
А мог бы пораскинуть до подписания контракта на убийство украинцев.
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11.09.2024 03:32 Відповісти
В данном случае рылом пораскинул.
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11.09.2024 08:13 Відповісти
Ім за це доплачують, чи як? Через одного обнуляють себе
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10.09.2024 19:13 Відповісти
думають, шо буде респаун
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10.09.2024 19:42 Відповісти
А в тюрьме сейчас ужин - макароны!
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10.09.2024 19:18 Відповісти
за шо сидишь?
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10.09.2024 19:36 Відповісти
За дурної голови на практиці можна і її лишитися. З якими чортами нашим хлопцям доводиться воювати
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10.09.2024 19:23 Відповісти
Лади родичам не буде. Бо як його опізнати?
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10.09.2024 20:07 Відповісти
по жетону, по нашивкам, по документам. якщо з кацапії - виплатять колись. а якщо з лугандону - то ні.
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10.09.2024 21:08 Відповісти
Молодець, сказав би я якщо б він це зробив раніше, ще в параші, а так - то просто гівно собаче!
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10.09.2024 20:15 Відповісти
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10.09.2024 21:06 Відповісти
це як, він спочатку підірвав гранату біля голови, а потім самолквідувався?
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10.09.2024 21:08 Відповісти
А шо то ви з паном вище так жорстоко обiйшлися, нi тобi слово, а нi пiв слова?
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11.09.2024 08:08 Відповісти
а це єдине спілкування на яке він заслуговує, він пише всякі дурниці, а коли напишеш йому у відповідь зауваження чи свою думку, то він посилає і радіє з того. там вже старечий маразм, а ще й упорота тупість бувшого військовго дармоїда.
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11.09.2024 10:02 Відповісти
Хоть якесь, нормальне та заспокійливе відео, після слухання Шмигаля і єрмака із зеленським!!
Не усе ще, змарафонено приблудами95….
Слава Україні!! Смерт рашистам, за їх же гроші…!
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10.09.2024 22:15 Відповісти
Ай, молодец! Сам закобзонился и сэкономил ВСУ боеприпасы. Вот умеют же, когда хотят. Дроноводам ВСУ - слава!
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11.09.2024 03:30 Відповісти
Самый зачетный видос, который когда-либо видел. Ай да лепо.
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11.09.2024 07:57 Відповісти
,
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11.09.2024 07:59 Відповісти
Даже на лисапете не поездил и мух не стал ластами отгонять, смирным стал.
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11.09.2024 08:00 Відповісти
 
 