Поранений російський загарбник підірвав біля своєї голови гранату та самоліквідувався. ВIДЕО
Пілотів 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького зафільмували самогубство окпуанта в районі села Макіївка Луганської області.
Поранений окупант укоротив собі віку на полі бою, підірвавши гранату прямо біля голови, повідомляє Цензор.НЕТ.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що поранений окупант підірвав себе гранатою на Донеччині.
Топ коментарі
+22 ZoV KobZona
показати весь коментар10.09.2024 18:46
+14 Яр Холодний
показати весь коментар10.09.2024 18:39
+14 олег иванов #434516
показати весь коментар10.09.2024 18:44
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fdslx8/ua_115th_mechanized_brigades_225th_assault/
Скільки в святу землю впало зерен жита
Стільки разів буде тебе, враже, вбито…
Не усе ще, змарафонено приблудами95….
Слава Україні!! Смерт рашистам, за їх же гроші…!