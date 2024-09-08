Поранений окупант підірвав себе гранатою на Донеччині. ВIДЕО

Поранений окупант укоротив собі віку на полі бою, підірвавши гранату. Сталося це у зневодненому каналі Часового Яру Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий все таки успішно самоліквідувався, а український дрон це зафільмував.

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