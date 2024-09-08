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Поранений окупант підірвав себе гранатою на Донеччині. ВIДЕО

Поранений окупант укоротив собі віку на полі бою, підірвавши гранату. Сталося це у зневодненому каналі Часового Яру Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий все таки успішно самоліквідувався, а український дрон це зафільмував.

Дивіться: Російський загарбник з відірваною ногою горить заживо на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) самогубство (636)


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Топ коментарі
+14
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08.09.2024 14:34
+8
Йому ще згори "сваї нє бросілі."
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08.09.2024 14:35
+8
Поїдь на ЛБЗ та покажи - я саме це робиться Мене більше всього отакі "вумні" бісять: в Інтернет - "ГЕРОЇ" та "МУДРІ" - а на полі бою або блюють - або "в штани кладуть"!
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08.09.2024 16:17
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08.09.2024 14:34 Відповісти
Йому ще згори "сваї нє бросілі."
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08.09.2024 14:35 Відповісти
Ой, які маленькі шматочки...
На пельмєні ! Тільки в чорний пакет потрібно зібрати!
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08.09.2024 14:39 Відповісти
У кацапів у ходу вислів крилатий з"явився стосовно таких самовбивств: "поцелуй Путина"!
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08.09.2024 16:19 Відповісти
розверзлися ложесна..
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08.09.2024 14:46 Відповісти
Молоток! - зекономив нам гранату
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08.09.2024 14:51 Відповісти
Каналізувався..
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08.09.2024 14:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XdaXzGKKf1o ..напрасно старушка ждёт "Ладу" домой,
https://www.youtube.com/watch?v=XdaXzGKKf1o ей скажут - она зарыдает..
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08.09.2024 14:53 Відповісти
Малувато буде.
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08.09.2024 14:57 Відповісти
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08.09.2024 15:14 Відповісти
стікс пересох, харон без роботи )
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08.09.2024 15:19 Відповісти
Не схвалюю такі відко. Це пробуджує у людини тваринні інстинкти, нелюдянфсть. Вбивай ворога мовчки, холодно, професійно і без пафосу. Іде (повзе) собі ворог і... вже і не йде і не повзе.
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08.09.2024 15:33 Відповісти
Поїдь на ЛБЗ та покажи - я саме це робиться Мене більше всього отакі "вумні" бісять: в Інтернет - "ГЕРОЇ" та "МУДРІ" - а на полі бою або блюють - або "в штани кладуть"!
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08.09.2024 16:17 Відповісти
.... не дивись!
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08.09.2024 17:55 Відповісти
От якби ще й вижив...
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08.09.2024 16:45 Відповісти
Канал без води?
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08.09.2024 17:54 Відповісти
Тебе дивує? З часів побудови Північно-Кримського каналу (наприклад) - з листопада по березень він стояв такий самий Так тоді ж війни не було! А зараз в тих місцях війна! Хто його заповнюватиме? Хто за ним слідкуватиме?
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09.09.2024 00:10 Відповісти
Красівчик. Всі б так.
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08.09.2024 18:24 Відповісти
от аби такий КАНАЛ та по всьому кордону з запоребріком
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08.09.2024 19:53 Відповісти
Он так полюбил Украину, что решил превратиться в подсолнух
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08.09.2024 21:35 Відповісти
Жизнь кончилась в бетонной канаве.
- Какая героическая смерть, - подумал Паффнутий (сарказм)
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09.09.2024 01:54 Відповісти
 
 