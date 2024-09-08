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Російський загарбник з відірваною ногою горить заживо на полі бою. ВIДЕО 18+

Українські військові ліквідували окупанта. На опублікованому записі видно, що росіянин, який втратив кінцівку, горів заживо - вогонь охопив більшу частину його тіла. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Окупанти, взявшись за руки, тікають від українського дрона бійців 54 ОМБр. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3973)


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Топ коментарі
+34
Вот именно ТРЕБА. Вы жалеете муки оккупантов, которые своими нацистскими бесчинствами и варварской жестокостью ставят себя на уровне немецкофашистских нацистов???!!!
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08.09.2024 13:22
+27
ЗАРАБОТАЛ БАБЛА...............
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08.09.2024 13:17
+20
так и классику полюбить можно
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08.09.2024 13:20
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Шляг би тебе трафив, чмо номерне.
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08.09.2024 15:25 Відповісти
Пшел нхй, чмо.
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08.09.2024 15:26 Відповісти
То напевно дуже радісно, якщо не згадувати, що з того боку таких же відео сила силенна...
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08.09.2024 13:45 Відповісти
Ніякого тут хайпа ніт. А смерть ворогів треба показувати бо ухилянти будуть нити шо нам писта.
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08.09.2024 19:41 Відповісти
Сгорел Устим, да и член с ним. Пылал как Лада за его поход убивать украинцев.
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08.09.2024 13:19 Відповісти
так и классику полюбить можно
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08.09.2024 13:20 Відповісти
ракова метастаза переможена
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08.09.2024 13:20 Відповісти
Що згорить, то не згниє...
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08.09.2024 13:21 Відповісти
А міг здатися в полон і був би живий. Але це такий бізнес по російськи: в результаті його самка одержить всі п'ять міліонів.
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08.09.2024 17:01 Відповісти
Чому б йому і не горіти?
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08.09.2024 13:21 Відповісти
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08.09.2024 13:22 Відповісти
Щось аж шашлика захотілося ).
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08.09.2024 13:23 Відповісти
Ридаю. Світова опера втратила такий талант
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08.09.2024 13:26 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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08.09.2024 13:33 Відповісти
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08.09.2024 13:37 Відповісти
.."пісня!"
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08.09.2024 13:43 Відповісти
Треба б його табло збільшити великим планом. По фото обличчя - знайти його сторінку в соцмережах, та викласти на ній. Також його френдам та особливо родичам. Буде ще більше користі від таких відео.
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08.09.2024 13:46 Відповісти
Хороший рузкій через 3... 2... 1...
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08.09.2024 13:48 Відповісти
Не спіши хоча-б 50...49...48... ...
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08.09.2024 14:21 Відповісти
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08.09.2024 13:53 Відповісти
Виродок. І така страшна смерть коштувала тих 2 штук доларів.
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08.09.2024 14:03 Відповісти
Ну накінець знайшли нормальний музичний супровід .
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08.09.2024 14:19 Відповісти
Не втерпів до пекла.
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08.09.2024 14:20 Відповісти
Який недолугий кацап. Відео приємне і користне для перегляду.
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08.09.2024 14:49 Відповісти
Ех.....Який геніальний дирижер був би але окачурився ....Рівня Герберта фон Караяна!! Гірко,що світова музика втратила таку потенційну глибу... А ще більш гірко,що на 3-му році війни,тут на Цензорі,можна зустріти різноманітну анонімну прокацапсько- общєчєлавєчєскую наволочь,яка сидячи десь у норі та за кордоном повчає нас общєчєлавєчєскім панятіям ставлення до кацапів....
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08.09.2024 15:04 Відповісти
Бажаю усім кацапам-"заробітчанам" такої вразливої та веселої смерті!
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08.09.2024 15:07 Відповісти
Що згорить то не згниє
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08.09.2024 15:28 Відповісти
Классика для кацапа - в Украине.
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08.09.2024 15:51 Відповісти
Ні...в заспівалою в лісоповальному загоні табору під час руху до їдальні...буде заспівувати пісні кобзона
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08.09.2024 15:56 Відповісти
У кабысдоха место забито, там ишаки паадорванные в подпевалах. А тот , который волае сопрано, бэк вокалистом пойдет в ансамбль Александрова.
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08.09.2024 15:59 Відповісти
читай мій пост вище
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08.09.2024 16:06 Відповісти
прочитав
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08.09.2024 16:08 Відповісти
Дурачьок, стока энергии потратил на поросячьи визги, а мог бы рукой помочь и выкатиться из очага горения , да горящим боком - о землю, мож и потушил бы одежду... А все кацапы с виду - герои, а присмотришься, дык в случае чего лапки сложат и добросовестно здыхають, тока веслами ветер вокруг назгоняют, шоб горело лучше.
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08.09.2024 16:07 Відповісти
Матьорий. Вогнестійкий!))))
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08.09.2024 16:23 Відповісти
Сначало ему оторвало ногу , а потом он догорол. Майор Чернобаев.
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08.09.2024 16:41 Відповісти
Вже практично доведено- що якщо людям показують наслідки тих чи інших дій, то бажаючих це робити значно зменшується. Наприклад, в тих Штатах в Америці де підліткам органїзовують єкскурсіі до діючих тюрем- злочинність нижче.... То якби отим придуркам на болотах які планують за гроші поіхати воювати в Украіну, показували отакі кадри, що іх чекає, то і кількість таких бажаючих значно б моменшала.....
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08.09.2024 16:45 Відповісти
Нет сочувствия но и нет наслаждения от его мук, но это скорее всего потому, что я и никто из моих близких пока напрямую не пострадал от войны. Одно лишь удивило, не думал что можно так долго гореть и не потерять сознание от болевого шока, теперь еще больше буду боятся огня.
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08.09.2024 17:59 Відповісти
Ніколи не думав, що таке буде тішити...
Але московити змогли таке зробити
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08.09.2024 18:28 Відповісти
Да, хреново. Хреново, что нога оторвана, повреждены крупные сосуды, быстро истечет кровью, недостаточно насладится гостеприимностью украинской земли. Таким бы растягивать удовольствие, снимать, и показывать на кацапских ресурсах. Или работа для хакеров, влезать в трансляцию кацапских каналов и делать такие красочные вставки.
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08.09.2024 18:48 Відповісти
Тот момент, когда орк реально завидовал мёртвым.
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08.09.2024 20:05 Відповісти
Оце, я розумію, диригент у оркестрі кабздона з'явився!
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08.09.2024 18:49 Відповісти
Два рази передивився - психіка стала стійкійшою!
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08.09.2024 19:43 Відповісти
хотіли як краще, припекти місце ампутації, а воно брикається
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08.09.2024 20:15 Відповісти
Zачотний ZашкваR ......
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08.09.2024 20:41 Відповісти
Кацап лежить собі і думає: - "Та гори оно огнем..."
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08.09.2024 20:45 Відповісти
Ві думав тортик дадуть тут....
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08.09.2024 23:31 Відповісти
Гарна заставка для шоу Скабеєвої та Соловйова!
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09.09.2024 07:39 Відповісти
Кацап до пекла потрапить вже підготовленим
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09.09.2024 09:08 Відповісти
... і не тільки ноги не буде на Українській землі ...
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09.09.2024 09:21 Відповісти
Огонь - злейший враг шашлыка.
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09.09.2024 09:28 Відповісти
Цікаво: мальчікафф-фф-трусіках на концерт пускають чи за порушення дресскоду скеровують до інкубів з нетрадиційною орієнтацією?
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09.09.2024 22:23 Відповісти
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