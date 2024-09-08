Російський загарбник з відірваною ногою горить заживо на полі бою. ВIДЕО 18+
Українські військові ліквідували окупанта. На опублікованому записі видно, що росіянин, який втратив кінцівку, горів заживо - вогонь охопив більшу частину його тіла.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+34 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар08.09.2024 13:22
+27 Joshua Brooks
показати весь коментар08.09.2024 13:17
+20 Ololosh Ololoshko
показати весь коментар08.09.2024 13:20
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а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Але московити змогли таке зробити