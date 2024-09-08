Російський загарбник з відірваною ногою горить заживо на полі бою. ВIДЕО 18+

Українські військові ліквідували окупанта. На опублікованому записі видно, що росіянин, який втратив кінцівку, горів заживо - вогонь охопив більшу частину його тіла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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