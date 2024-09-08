Российский захватчик с оторванной ногой горит заживо на поле боя. ВИДЕО
Украинские военные ликвидировали оккупанта. На опубликованной записи видно, что потерявший концовку россиянин горел заживо - огонь охватил большую часть его тела.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+34 Сергей Гусаченко #510886
показать весь комментарий08.09.2024 13:22
+27 Joshua Brooks
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+20 Ololosh Ololoshko
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а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Але московити змогли таке зробити