Российский захватчик с оторванной ногой горит заживо на поле боя. ВИДЕО

Украинские военные ликвидировали оккупанта. На опубликованной записи видно, что потерявший концовку россиянин горел заживо - огонь охватил большую часть его тела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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