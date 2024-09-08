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Раненый оккупант подорвал себя гранатой на Донетчине. ВИДЕО

Раненый оккупант покончил с собой на поле боя, взорвав гранату. Произошло это в обезвоженном канале Часова Яра Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный все таки успешно самоликвидировался, а украинский дрон это снял.

Также смотрите: Российский захватчик с оторванной ногой горит заживо на поле боя. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) самоубийство (1002)


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Топ комментарии
+14
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08.09.2024 14:34
+8
Йому ще згори "сваї нє бросілі."
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08.09.2024 14:35
+8
Поїдь на ЛБЗ та покажи - я саме це робиться Мене більше всього отакі "вумні" бісять: в Інтернет - "ГЕРОЇ" та "МУДРІ" - а на полі бою або блюють - або "в штани кладуть"!
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08.09.2024 16:17
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08.09.2024 14:34 Ответить
Йому ще згори "сваї нє бросілі."
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08.09.2024 14:35 Ответить
Ой, які маленькі шматочки...
На пельмєні ! Тільки в чорний пакет потрібно зібрати!
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08.09.2024 14:39 Ответить
У кацапів у ходу вислів крилатий з"явився стосовно таких самовбивств: "поцелуй Путина"!
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08.09.2024 16:19 Ответить
розверзлися ложесна..
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08.09.2024 14:46 Ответить
Молоток! - зекономив нам гранату
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08.09.2024 14:51 Ответить
Каналізувався..
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08.09.2024 14:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XdaXzGKKf1o ..напрасно старушка ждёт "Ладу" домой,
https://www.youtube.com/watch?v=XdaXzGKKf1o ей скажут - она зарыдает..
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08.09.2024 14:53 Ответить
Малувато буде.
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08.09.2024 14:57 Ответить
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08.09.2024 15:14 Ответить
стікс пересох, харон без роботи )
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08.09.2024 15:19 Ответить
Не схвалюю такі відко. Це пробуджує у людини тваринні інстинкти, нелюдянфсть. Вбивай ворога мовчки, холодно, професійно і без пафосу. Іде (повзе) собі ворог і... вже і не йде і не повзе.
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08.09.2024 15:33 Ответить
Поїдь на ЛБЗ та покажи - я саме це робиться Мене більше всього отакі "вумні" бісять: в Інтернет - "ГЕРОЇ" та "МУДРІ" - а на полі бою або блюють - або "в штани кладуть"!
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08.09.2024 16:17 Ответить
.... не дивись!
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08.09.2024 17:55 Ответить
От якби ще й вижив...
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08.09.2024 16:45 Ответить
Канал без води?
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08.09.2024 17:54 Ответить
Тебе дивує? З часів побудови Північно-Кримського каналу (наприклад) - з листопада по березень він стояв такий самий Так тоді ж війни не було! А зараз в тих місцях війна! Хто його заповнюватиме? Хто за ним слідкуватиме?
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09.09.2024 00:10 Ответить
Красівчик. Всі б так.
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08.09.2024 18:24 Ответить
от аби такий КАНАЛ та по всьому кордону з запоребріком
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08.09.2024 19:53 Ответить
Он так полюбил Украину, что решил превратиться в подсолнух
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08.09.2024 21:35 Ответить
Жизнь кончилась в бетонной канаве.
- Какая героическая смерть, - подумал Паффнутий (сарказм)
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09.09.2024 01:54 Ответить
 
 