Раненый оккупант подорвал себя гранатой на Донетчине. ВИДЕО

Раненый оккупант покончил с собой на поле боя, взорвав гранату. Произошло это в обезвоженном канале Часова Яра Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный все таки успешно самоликвидировался, а украинский дрон это снял.

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