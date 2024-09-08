Раненый оккупант подорвал себя гранатой на Донетчине. ВИДЕО
Раненый оккупант покончил с собой на поле боя, взорвав гранату. Произошло это в обезвоженном канале Часова Яра Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный все таки успешно самоликвидировался, а украинский дрон это снял.
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+14 Алекс Скела
показать весь комментарий08.09.2024 14:34
+8 Тania Noname
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показать весь комментарий08.09.2024 16:17
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На пельмєні ! Тільки в чорний пакет потрібно зібрати!
https://www.youtube.com/watch?v=XdaXzGKKf1o ей скажут - она зарыдает..
- Какая героическая смерть, - подумал Паффнутий (сарказм)