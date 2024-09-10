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Раненый российский захватчик взорвал у своей головы гранату и самоликвидировался. ВИДЕО

Пилоты 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого сняли самоубийство оккпуанта в районе села Макеевка Луганской области.

Раненый оккупант покончил с собой на поле боя, взорвав гранату прямо возле головы, сообщает Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Напомним, ранее мы писали о том, что раненый оккупант подорвал себя гранатой в Донецкой области.

Смотрите также: Бойцы бригады "Азов" ликвидировали российского захватчика в Серебрянском лесу. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) самоубийство (1000) Отдельная президентская бригада (68)


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Топ комментарии
+22
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10.09.2024 18:46
+14
Уже ніхто не напише, що то - "імітація"! "Поцелуй Путина" - у всій красі!
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10.09.2024 18:39
+14
Озвучка-бімба.Ало,Кобзон.Лол.
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10.09.2024 18:44
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Уже ніхто не напише, що то - "імітація"! "Поцелуй Путина" - у всій красі!
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10.09.2024 18:39 Ответить
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10.09.2024 21:06 Ответить
Все правильно зробив, як у статуті прописано. Видно був інструктором із самоліквідації.
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10.09.2024 21:22 Ответить
Ура-а-а! Граната под голову входит в моду! Поприветствуем новый тренд!

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fdslx8/ua_115th_mechanized_brigades_225th_assault/
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11.09.2024 03:37 Ответить
Вєрю ! Вот сейчас верю !

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11.09.2024 00:39 Ответить
логично.зачем тебе голова если нет мозгов.(цитата ввх)
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10.09.2024 18:41 Ответить
Озвучка-бімба.Ало,Кобзон.Лол.
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10.09.2024 18:44 Ответить
krasota...čomiu voni ņerobļat ce u sebe na bolotah ? nafiga v UA treba prijehati ?
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10.09.2024 18:44 Ответить
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10.09.2024 18:46 Ответить
його дружина з Ашотіком тепер на новій тачці будуть кататись, ще й бабла на бухлішко дадуть.
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10.09.2024 18:46 Ответить
сцобака жучка у нього дружина
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10.09.2024 18:51 Ответить
Не будуть кататись. Ліцо пропало. А як без ліца ідентифікувати труп? Плакали білі Жигулі. Треба було підриватись з іншого кінця. Та і взагалі, а це не можна було зробити вдома, а не пертися за тисячі кілометрів...
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10.09.2024 19:33 Ответить
З якого ще іншого кінця? Там же близько те, чим кацап думає!
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10.09.2024 19:42 Ответить
там ще житон є та доки.
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10.09.2024 19:55 Ответить
ашотік в шоколаді полюбому
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10.09.2024 19:56 Ответить
Асисяйя???)
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10.09.2024 18:47 Ответить
Дурило! Буде невпізнаним трупом. Отримання білої лади під загрозою.
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10.09.2024 18:54 Ответить
у верхней сраки он взорвал.
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10.09.2024 18:59 Ответить
Слухай ,без голови це 50 відсотків нічий труп так що він дурко ще і родню підвів, ,собачки остальне розтянут , це село ,люди виїхали
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10.09.2024 18:59 Ответить
Буде тобі, враже, так, як відьма скаже
Скільки в святу землю впало зерен жита
Стільки разів буде тебе, враже, вбито…
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10.09.2024 19:00 Ответить
Пораскінул мозгамі
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10.09.2024 19:12 Ответить
v prjamom smysle etovo slova....
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10.09.2024 19:24 Ответить
А мог бы пораскинуть до подписания контракта на убийство украинцев.
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11.09.2024 03:32 Ответить
В данном случае рылом пораскинул.
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11.09.2024 08:13 Ответить
Ім за це доплачують, чи як? Через одного обнуляють себе
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10.09.2024 19:13 Ответить
думають, шо буде респаун
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10.09.2024 19:42 Ответить
А в тюрьме сейчас ужин - макароны!
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10.09.2024 19:18 Ответить
за шо сидишь?
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10.09.2024 19:36 Ответить
За дурної голови на практиці можна і її лишитися. З якими чортами нашим хлопцям доводиться воювати
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10.09.2024 19:23 Ответить
Лади родичам не буде. Бо як його опізнати?
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10.09.2024 20:07 Ответить
по жетону, по нашивкам, по документам. якщо з кацапії - виплатять колись. а якщо з лугандону - то ні.
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10.09.2024 21:08 Ответить
Молодець, сказав би я якщо б він це зробив раніше, ще в параші, а так - то просто гівно собаче!
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10.09.2024 20:15 Ответить
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10.09.2024 21:06 Ответить
це як, він спочатку підірвав гранату біля голови, а потім самолквідувався?
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10.09.2024 21:08 Ответить
А шо то ви з паном вище так жорстоко обiйшлися, нi тобi слово, а нi пiв слова?
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11.09.2024 08:08 Ответить
а це єдине спілкування на яке він заслуговує, він пише всякі дурниці, а коли напишеш йому у відповідь зауваження чи свою думку, то він посилає і радіє з того. там вже старечий маразм, а ще й упорота тупість бувшого військовго дармоїда.
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11.09.2024 10:02 Ответить
Хоть якесь, нормальне та заспокійливе відео, після слухання Шмигаля і єрмака із зеленським!!
Не усе ще, змарафонено приблудами95….
Слава Україні!! Смерт рашистам, за їх же гроші…!
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10.09.2024 22:15 Ответить
Ай, молодец! Сам закобзонился и сэкономил ВСУ боеприпасы. Вот умеют же, когда хотят. Дроноводам ВСУ - слава!
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11.09.2024 03:30 Ответить
Самый зачетный видос, который когда-либо видел. Ай да лепо.
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11.09.2024 07:57 Ответить
,
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11.09.2024 07:59 Ответить
Даже на лисапете не поездил и мух не стал ластами отгонять, смирным стал.
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11.09.2024 08:00 Ответить
 
 