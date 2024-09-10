Раненый российский захватчик взорвал у своей головы гранату и самоликвидировался. ВИДЕО
Пилоты 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого сняли самоубийство оккпуанта в районе села Макеевка Луганской области.
Раненый оккупант покончил с собой на поле боя, взорвав гранату прямо возле головы, сообщает Цензор.НЕТ.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Напомним, ранее мы писали о том, что раненый оккупант подорвал себя гранатой в Донецкой области.
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1fdslx8/ua_115th_mechanized_brigades_225th_assault/
Скільки в святу землю впало зерен жита
Стільки разів буде тебе, враже, вбито…
Не усе ще, змарафонено приблудами95….
Слава Україні!! Смерт рашистам, за їх же гроші…!