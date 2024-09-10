Бойцы бригады "Азов" ликвидировали российского захватчика в Серебрянском лесу. ВИДЕО
Воины 5-го батальона специального назначения "Любарт" 12-й бригады "Азов" ликвидировали российского захватчика в Серебрянском лесу на Луганщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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