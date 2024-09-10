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Новости Видео Война
9 009 13

Бойцы бригады "Азов" ликвидировали российского захватчика в Серебрянском лесу. ВИДЕО

Воины 5-го батальона специального назначения "Любарт" 12-й бригады "Азов" ликвидировали российского захватчика в Серебрянском лесу на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

армия РФ (19238) ликвидация (3542)


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Топ комментарии
+6
AC/DC та АЗОВ FOREVER!!!!
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10.09.2024 18:22
+4
Вот здесь я не одобьряю добивание рашиста. Емеля и так уже был как пригоревший окорок и не жилец. Пускай бы еще покорчился и подумал над своим поведением. А вы его освободили
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10.09.2024 18:26
+3
голова із вати..
довго тліє..
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10.09.2024 18:15
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голова із вати..
довго тліє..
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10.09.2024 18:15 Ответить
Кожному "заробітчанину" в Україні--по персональній міні (з дрону)!
Лавіте, парні!
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10.09.2024 18:20 Ответить
AC/DC та АЗОВ FOREVER!!!!
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10.09.2024 18:22 Ответить
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10.09.2024 18:35 Ответить
Вот здесь я не одобьряю добивание рашиста. Емеля и так уже был как пригоревший окорок и не жилец. Пускай бы еще покорчился и подумал над своим поведением. А вы его освободили
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10.09.2024 18:26 Ответить
Нарізка" з трьох епізодів!
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10.09.2024 18:30 Ответить
Два ********** витратили. Навіщо? Воно вже і так подихало.
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10.09.2024 20:09 Ответить
Назад нужно вернуться, а с боеприпасом могло не хватить заряда.
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11.09.2024 03:35 Ответить
Затих, московіт, мабуть, гроші підраховує
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10.09.2024 22:18 Ответить
 
 