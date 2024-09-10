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9 009 13

Бійці бригади "Азов" ліквідували російського загарбника у Серебрянському лісі. ВIДЕО

Воїни 5-го батальйону спеціального призначення "Любарт" 12-ої бригади "Азов" ліквідували російського загарбника у Серебрянському лісі на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Прикордонники знищили ворожу БМП, уразили позиції окупантів та ліквідували російську піхоту на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924)


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Топ коментарі
+6
AC/DC та АЗОВ FOREVER!!!!
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10.09.2024 18:22
+4
Вот здесь я не одобьряю добивание рашиста. Емеля и так уже был как пригоревший окорок и не жилец. Пускай бы еще покорчился и подумал над своим поведением. А вы его освободили
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10.09.2024 18:26
+3
голова із вати..
довго тліє..
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10.09.2024 18:15
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голова із вати..
довго тліє..
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10.09.2024 18:15 Відповісти
Кожному "заробітчанину" в Україні--по персональній міні (з дрону)!
Лавіте, парні!
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10.09.2024 18:20 Відповісти
AC/DC та АЗОВ FOREVER!!!!
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10.09.2024 18:22 Відповісти
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10.09.2024 18:35 Відповісти
Вот здесь я не одобьряю добивание рашиста. Емеля и так уже был как пригоревший окорок и не жилец. Пускай бы еще покорчился и подумал над своим поведением. А вы его освободили
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10.09.2024 18:26 Відповісти
Нарізка" з трьох епізодів!
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10.09.2024 18:30 Відповісти
Два ********** витратили. Навіщо? Воно вже і так подихало.
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10.09.2024 20:09 Відповісти
Назад нужно вернуться, а с боеприпасом могло не хватить заряда.
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11.09.2024 03:35 Відповісти
Затих, московіт, мабуть, гроші підраховує
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10.09.2024 22:18 Відповісти
 
 