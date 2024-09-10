Бійці бригади "Азов" ліквідували російського загарбника у Серебрянському лісі. ВIДЕО
Воїни 5-го батальйону спеціального призначення "Любарт" 12-ої бригади "Азов" ліквідували російського загарбника у Серебрянському лісі на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+6 Wild MadDog
показати весь коментар10.09.2024 18:22
+4 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар10.09.2024 18:26
+3 Bad Robot
показати весь коментар10.09.2024 18:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
довго тліє..
Лавіте, парні!